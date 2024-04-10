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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.04.2024
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10:05 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/sevastopol-1939014342.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.04.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 40 минут. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:05
2024-04-10T10:05
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 40 минут. Воздушная тревога в городе была объявлена в среду в 9.14 мск. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу, она длилась 40 минут

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 40 минут.
Воздушная тревога в городе была объявлена в среду в 9.14 мск.
"Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.
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СевастопольМихаил РазвожаевПроисшествия
 
 
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