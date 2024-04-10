https://ria.ru/20240410/sevastopol-1939014342.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.04.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 40 минут. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:05
2024-04-10T10:05
2024-04-10T10:05
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 40 минут. Воздушная тревога в городе была объявлена в среду в 9.14 мск. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20240404/volontery-1937679347.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, она длилась 40 минут