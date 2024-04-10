https://ria.ru/20240410/sevastopol-1939014342.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.04.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 40 минут. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:05

2024-04-10T10:05

2024-04-10T10:05

севастополь

михаил развожаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около 40 минут. Воздушная тревога в городе была объявлена в среду в 9.14 мск. "Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20240404/volontery-1937679347.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, михаил развожаев, происшествия