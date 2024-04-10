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"Стреляли в упор". С чем столкнулись в Курской области

"Стреляли в упор". С чем столкнулись в Курской области - РИА Новости, 10.04.2024

"Стреляли в упор". С чем столкнулись в Курской области

В Курской области из ружья застрелили щенка. Местные уверены, что собаку убили по распоряжению главы сельсовета. Инцидент получил широкую огласку: вмешались... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:00

2024-04-10T08:00

2024-04-10T08:08

курская область

россия

роман старовойт

владимир бурматов

убийство

оружие

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Антонина Матвеева. В Курской области из ружья застрелили щенка. Местные уверены, что собаку убили по распоряжению главы сельсовета. Инцидент получил широкую огласку: вмешались даже депутаты Госдумы. О громкой истории — в материале РИА Новости.Убийство средь бела дняВ конце марта житель села Жерновцы Артур М. приехал на работу — стройку местного Дома культуры. Все, кто был занят на объекте, готовились к важному событию: визиту губернатора региона Романа Старовойта. Убирались, проверяли, все ли в порядке на территории.Еще сидя в машине, сельчанин заметил, что от центрального входа камнями и палками пытаются отогнать бездомного семимесячного щенка. Эту собаку знали и подкармливали все строители. Для животного даже сколотили будку."Отвлекся на секунду, а в следующий миг увидел, как один из местных загнал щенка в угол и в упор застрелил из двуствольного ружья. Шокировало то, что собака его знала, — он тоже носил ей еду. Иначе не смог бы приблизиться. За убийством наблюдала глава сельсовета Наталья Горчакова", — рассказал РИА Новости очевидец.Труп положили в мешок и увезли. Однако Артур успел сфотографировал виновных, машину и убитого пса. Затем потребовал объяснений от Горчаковой. По его словам, на все претензии та лишь бросила: "Ну а какие тут были варианты?""Ласковый и добрый"Тем же вечером Артур позвонил на местную горячую линию по защите животных и предоставил доказательства убийства. Следом написал заявление в полицию. Зоозащитники опубликовали пост, который вызвал широкий общественный резонанс.Сельчане возмутились произошедшим. По их словам, собака была дружелюбной и никого не трогала. Некоторых также шокировало использование огнестрела, ведь недалеко от ДК находится школа."В январе лично посещала это место и видела щенка. Он подбежал поздороваться, вилял хвостом, играл рядом. Никаких признаков агрессии не заметила", — вспоминает зоозащитница Татьяна Бондаренко.Не остался в стороне и глава региона, к чьему визиту так упорно "готовились". Когда началась доследственная проверка, лично взял ее на контроль."Для меня эта ситуация возмутительна. Сказать, что мне было неприятно и больно, это значит ничего не сказать. И стыдно за бессмысленную человеческую жестокость. Я очень люблю собак. Некоторых своих питомцев взял с улицы и из приюта, регулярно рассказываю о них на своих страницах. Поэтому для меня ситуация с убитым щенком особенно острая <…>", — написал Роман Старовойт в социальных сетях.По его словам, на предполагаемом месте убийства полиция обнаружила "следы, похожие на кровь", а также контейнер от патрона охотничьего оружия. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили, что автомобиль с фотографии, сделанной строителем, принадлежит главе сельсовета.На кадрах также фигурировали ее водитель и его знакомый — охотник, который имеет в пользовании два ружья. Их изъяли для проведения экспертизы.Сама Наталья Горчакова причастность к происшествию отрицает. Местным СМИ она рассказала, что не трогала щенка, а ее автомобиль стоял неподалеку, потому что водитель собирал мусор рядом с ДК. При этом недовольно заметила, что собака для многих "стала выше человека". В администрации сельсовета на звонок РИА Новости не ответили."Дела пока нет"Ситуация набирает обороты. Первый заместитель председателя комитета ведомства по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал "тщательно провести расследование". И пообещал включиться в ситуацию, чтобы наказать виновных."Мы также обратились в МВД и прокуратуру. Учитывая, что в произошедшем может быть виновато должностное лицо — за расследованием должен быть особый контроль. В настоящее время следственные действия продолжаются. Уголовное дело пока не возбуждено, но всему свое время", — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.Вне зависимости от занимаемой должности, виновному в убийстве грозит часть первая статьи 245 ("Жестокое обращение с животными") УК России. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.Между тем это не единственная ситуация с убийством бесхозного животного в Курской области. Так, еще один инцидент произошел в 2023-м: мужчина задушил собаку посреди улицы. А в январе этого года владелец магазина на глазах у местных избил ногами бездомного пса и сжег его будку.Зоозащитник и администратор горячей линии по защите животных Степан Рябцев отмечает, что проблема связана с выбросом домашних животных и недобросовестной работой служб отлова, с которыми заключают контракты. Собаки и кошки бесконтрольно размножаются на улицах. В итоге живодеры устраивают расправу.Власти стараются разобраться с этим, а губернатор помогает приютам и призывает граждан нести ответственность за своих питомцев. Но пока ситуация с беспризорниками остается сложной.

https://ria.ru/20230512/zakon-1871136479.html

https://ria.ru/20240214/zhivotnye-1927165936.html

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курская область, россия, роман старовойт, владимир бурматов, убийство, оружие, министерство внутренних дел рф (мвд россии)