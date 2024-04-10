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"Стреляли в упор". С чем столкнулись в Курской области - РИА Новости, 10.04.2024
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08:00 10.04.2024 (обновлено: 08:08 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/schenok-1938851085.html
"Стреляли в упор". С чем столкнулись в Курской области
"Стреляли в упор". С чем столкнулись в Курской области - РИА Новости, 10.04.2024
"Стреляли в упор". С чем столкнулись в Курской области
В Курской области из ружья застрелили щенка. Местные уверены, что собаку убили по распоряжению главы сельсовета. Инцидент получил широкую огласку: вмешались... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:00
2024-04-10T08:08
курская область
россия
роман старовойт
владимир бурматов
убийство
оружие
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Антонина Матвеева. В Курской области из ружья застрелили щенка. Местные уверены, что собаку убили по распоряжению главы сельсовета. Инцидент получил широкую огласку: вмешались даже депутаты Госдумы. О громкой истории — в материале РИА Новости.Убийство средь бела дняВ конце марта житель села Жерновцы Артур М. приехал на работу — стройку местного Дома культуры. Все, кто был занят на объекте, готовились к важному событию: визиту губернатора региона Романа Старовойта. Убирались, проверяли, все ли в порядке на территории.Еще сидя в машине, сельчанин заметил, что от центрального входа камнями и палками пытаются отогнать бездомного семимесячного щенка. Эту собаку знали и подкармливали все строители. Для животного даже сколотили будку.&quot;Отвлекся на секунду, а в следующий миг увидел, как один из местных загнал щенка в угол и в упор застрелил из двуствольного ружья. Шокировало то, что собака его знала, — он тоже носил ей еду. Иначе не смог бы приблизиться. За убийством наблюдала глава сельсовета Наталья Горчакова&quot;, — рассказал РИА Новости очевидец.Труп положили в мешок и увезли. Однако Артур успел сфотографировал виновных, машину и убитого пса. Затем потребовал объяснений от Горчаковой. По его словам, на все претензии та лишь бросила: "Ну а какие тут были варианты?""Ласковый и добрый"Тем же вечером Артур позвонил на местную горячую линию по защите животных и предоставил доказательства убийства. Следом написал заявление в полицию. Зоозащитники опубликовали пост, который вызвал широкий общественный резонанс.Сельчане возмутились произошедшим. По их словам, собака была дружелюбной и никого не трогала. Некоторых также шокировало использование огнестрела, ведь недалеко от ДК находится школа."В январе лично посещала это место и видела щенка. Он подбежал поздороваться, вилял хвостом, играл рядом. Никаких признаков агрессии не заметила", — вспоминает зоозащитница Татьяна Бондаренко.Не остался в стороне и глава региона, к чьему визиту так упорно "готовились". Когда началась доследственная проверка, лично взял ее на контроль."Для меня эта ситуация возмутительна. Сказать, что мне было неприятно и больно, это значит ничего не сказать. И стыдно за бессмысленную человеческую жестокость. Я очень люблю собак. Некоторых своих питомцев взял с улицы и из приюта, регулярно рассказываю о них на своих страницах. Поэтому для меня ситуация с убитым щенком особенно острая &lt;…&gt;", — написал Роман Старовойт в социальных сетях.По его словам, на предполагаемом месте убийства полиция обнаружила "следы, похожие на кровь", а также контейнер от патрона охотничьего оружия. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили, что автомобиль с фотографии, сделанной строителем, принадлежит главе сельсовета.На кадрах также фигурировали ее водитель и его знакомый — охотник, который имеет в пользовании два ружья. Их изъяли для проведения экспертизы.Сама Наталья Горчакова причастность к происшествию отрицает. Местным СМИ она рассказала, что не трогала щенка, а ее автомобиль стоял неподалеку, потому что водитель собирал мусор рядом с ДК. При этом недовольно заметила, что собака для многих "стала выше человека". В администрации сельсовета на звонок РИА Новости не ответили."Дела пока нет"Ситуация набирает обороты. Первый заместитель председателя комитета ведомства по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал "тщательно провести расследование". И пообещал включиться в ситуацию, чтобы наказать виновных."Мы также обратились в МВД и прокуратуру. Учитывая, что в произошедшем может быть виновато должностное лицо — за расследованием должен быть особый контроль. В настоящее время следственные действия продолжаются. Уголовное дело пока не возбуждено, но всему свое время", — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.Вне зависимости от занимаемой должности, виновному в убийстве грозит часть первая статьи 245 ("Жестокое обращение с животными") УК России. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.Между тем это не единственная ситуация с убийством бесхозного животного в Курской области. Так, еще один инцидент произошел в 2023-м: мужчина задушил собаку посреди улицы. А в январе этого года владелец магазина на глазах у местных избил ногами бездомного пса и сжег его будку.Зоозащитник и администратор горячей линии по защите животных Степан Рябцев отмечает, что проблема связана с выбросом домашних животных и недобросовестной работой служб отлова, с которыми заключают контракты. Собаки и кошки бесконтрольно размножаются на улицах. В итоге живодеры устраивают расправу.Власти стараются разобраться с этим, а губернатор помогает приютам и призывает граждан нести ответственность за своих питомцев. Но пока ситуация с беспризорниками остается сложной.
https://ria.ru/20230512/zakon-1871136479.html
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курская область, россия, роман старовойт, владимир бурматов, убийство, оружие, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Курская область, Россия, Роман Старовойт, Владимир Бурматов, Убийство, Оружие, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
"Стреляли в упор". С чем столкнулись в Курской области

Полиция проводит проверку после убийства бездомного щенка в деревне Жерновцы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице
Сотрудники полиции на улице - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Антонина Матвеева. В Курской области из ружья застрелили щенка. Местные уверены, что собаку убили по распоряжению главы сельсовета. Инцидент получил широкую огласку: вмешались даже депутаты Госдумы. О громкой истории — в материале РИА Новости.

Убийство средь бела дня

В конце марта житель села Жерновцы Артур М. приехал на работу — стройку местного Дома культуры. Все, кто был занят на объекте, готовились к важному событию: визиту губернатора региона Романа Старовойта. Убирались, проверяли, все ли в порядке на территории.
Еще сидя в машине, сельчанин заметил, что от центрального входа камнями и палками пытаются отогнать бездомного семимесячного щенка. Эту собаку знали и подкармливали все строители. Для животного даже сколотили будку.
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудник организации ООО "РемКом" стреляет в бездомную собаку из ветеринарного ружья
Сотрудник организации ООО РемКом стреляет в бездомную собаку из ветеринарного ружья - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудник организации ООО "РемКом" стреляет в бездомную собаку из ветеринарного ружья
«

"Отвлекся на секунду, а в следующий миг увидел, как один из местных загнал щенка в угол и в упор застрелил из двуствольного ружья. Шокировало то, что собака его знала, — он тоже носил ей еду. Иначе не смог бы приблизиться. За убийством наблюдала глава сельсовета Наталья Горчакова", — рассказал РИА Новости очевидец.

Труп положили в мешок и увезли. Однако Артур успел сфотографировал виновных, машину и убитого пса. Затем потребовал объяснений от Горчаковой. По его словам, на все претензии та лишь бросила: "Ну а какие тут были варианты?"

"Ласковый и добрый"

Тем же вечером Артур позвонил на местную горячую линию по защите животных и предоставил доказательства убийства. Следом написал заявление в полицию. Зоозащитники опубликовали пост, который вызвал широкий общественный резонанс.
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБездомная собака отнимает сумку у прохожей
Бездомная собака отнимает сумку у прохожей - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бездомная собака отнимает сумку у прохожей
Сельчане возмутились произошедшим. По их словам, собака была дружелюбной и никого не трогала. Некоторых также шокировало использование огнестрела, ведь недалеко от ДК находится школа.
"В январе лично посещала это место и видела щенка. Он подбежал поздороваться, вилял хвостом, играл рядом. Никаких признаков агрессии не заметила", — вспоминает зоозащитница Татьяна Бондаренко.
Не остался в стороне и глава региона, к чьему визиту так упорно "готовились". Когда началась доследственная проверка, лично взял ее на контроль.
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"Для меня эта ситуация возмутительна. Сказать, что мне было неприятно и больно, это значит ничего не сказать. И стыдно за бессмысленную человеческую жестокость. Я очень люблю собак. Некоторых своих питомцев взял с улицы и из приюта, регулярно рассказываю о них на своих страницах. Поэтому для меня ситуация с убитым щенком особенно острая <…>", — написал Роман Старовойт в социальных сетях.
По его словам, на предполагаемом месте убийства полиция обнаружила "следы, похожие на кровь", а также контейнер от патрона охотничьего оружия. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили, что автомобиль с фотографии, сделанной строителем, принадлежит главе сельсовета.
На кадрах также фигурировали ее водитель и его знакомый — охотник, который имеет в пользовании два ружья. Их изъяли для проведения экспертизы.
© Pixabay / byrevРужье
Ружье - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Pixabay / byrev
Ружье
Сама Наталья Горчакова причастность к происшествию отрицает. Местным СМИ она рассказала, что не трогала щенка, а ее автомобиль стоял неподалеку, потому что водитель собирал мусор рядом с ДК. При этом недовольно заметила, что собака для многих "стала выше человека". В администрации сельсовета на звонок РИА Новости не ответили.

"Дела пока нет"

Ситуация набирает обороты. Первый заместитель председателя комитета ведомства по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал "тщательно провести расследование". И пообещал включиться в ситуацию, чтобы наказать виновных.
«
"Мы также обратились в МВД и прокуратуру. Учитывая, что в произошедшем может быть виновато должностное лицо — за расследованием должен быть особый контроль. В настоящее время следственные действия продолжаются. Уголовное дело пока не возбуждено, но всему свое время", — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя комитета Государственной думы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов
Вне зависимости от занимаемой должности, виновному в убийстве грозит часть первая статьи 245 ("Жестокое обращение с животными") УК России. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.
Между тем это не единственная ситуация с убийством бесхозного животного в Курской области. Так, еще один инцидент произошел в 2023-м: мужчина задушил собаку посреди улицы. А в январе этого года владелец магазина на глазах у местных избил ногами бездомного пса и сжег его будку.
Зоозащитник и администратор горячей линии по защите животных Степан Рябцев отмечает, что проблема связана с выбросом домашних животных и недобросовестной работой служб отлова, с которыми заключают контракты. Собаки и кошки бесконтрольно размножаются на улицах. В итоге живодеры устраивают расправу.
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Власти стараются разобраться с этим, а губернатор помогает приютам и призывает граждан нести ответственность за своих питомцев. Но пока ситуация с беспризорниками остается сложной.
 
Курская областьРоссияРоман СтаровойтВладимир БурматовУбийствоОружиеМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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