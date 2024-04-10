В Запорожской области задержали участницу диверсионной сети СБУ
В Запорожской области задержали агента СБУ за подготовку терактов
© УФСБ по Запорожской областиЗадержание оперативными сотрудниками УФСБ России по Запорожской области участницы диверсионной сети СБУ
© УФСБ по Запорожской области
Задержание оперативными сотрудниками УФСБ России по Запорожской области участницы диверсионной сети СБУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Жительница Запорожской области – агент СБУ задержана спецслужбами за участие в подготовке терактов против российских военных, сообщает в среду УФСБ по Запорожской области.
"Оперативные сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали жительницу региона, содействовавшую преступникам в подготовке террористического акта в отношении российских военнослужащих. Координировали деятельность пособницы террористов и снабдили ее взрывчатыми веществами сотрудники Службы безопасности Украины" , - говорится в сообщении.
Установлено ,что задержанная жительница Запорожской области получила через тайники от сотрудников СБУ взрывчатку, которую затем передавала членам диверсионно-разведывательных групп. Она же покупала компоненты для изготовления коктейлей Молотова и сложила их в другом тайнике.
В ходе обысков у нее дома изъяты три тротиловые шашки общей массой 1,2 килограмма и компоненты зажигательной смеси. Уголовное дело возбуждено по статье о содействии терроризму.