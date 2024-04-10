https://ria.ru/20240410/sbu-1939083115.html

В Запорожской области задержали участницу диверсионной сети СБУ

В Запорожской области задержали участницу диверсионной сети СБУ - РИА Новости, 10.04.2024

В Запорожской области задержали участницу диверсионной сети СБУ

Жительница Запорожской области – агент СБУ задержана спецслужбами за участие в подготовке терактов против российских военных, сообщает в среду УФСБ по... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T13:53

2024-04-10T13:53

2024-04-10T14:09

запорожская область

россия

служба безопасности украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Жительница Запорожской области – агент СБУ задержана спецслужбами за участие в подготовке терактов против российских военных, сообщает в среду УФСБ по Запорожской области. "Оперативные сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали жительницу региона, содействовавшую преступникам в подготовке террористического акта в отношении российских военнослужащих. Координировали деятельность пособницы террористов и снабдили ее взрывчатыми веществами сотрудники Службы безопасности Украины" , - говорится в сообщении. Установлено ,что задержанная жительница Запорожской области получила через тайники от сотрудников СБУ взрывчатку, которую затем передавала членам диверсионно-разведывательных групп. Она же покупала компоненты для изготовления коктейлей Молотова и сложила их в другом тайнике. В ходе обысков у нее дома изъяты три тротиловые шашки общей массой 1,2 килограмма и компоненты зажигательной смеси. Уголовное дело возбуждено по статье о содействии терроризму.

https://ria.ru/20240402/putin-1937341052.html

https://ria.ru/20240326/terakty-1935891209.html

запорожская область

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, россия, служба безопасности украины, происшествия