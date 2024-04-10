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В Запорожской области задержали участницу диверсионной сети СБУ - РИА Новости, 10.04.2024
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13:53 10.04.2024 (обновлено: 14:09 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/sbu-1939083115.html
В Запорожской области задержали участницу диверсионной сети СБУ
В Запорожской области задержали участницу диверсионной сети СБУ - РИА Новости, 10.04.2024
В Запорожской области задержали участницу диверсионной сети СБУ
Жительница Запорожской области – агент СБУ задержана спецслужбами за участие в подготовке терактов против российских военных, сообщает в среду УФСБ по... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T13:53
2024-04-10T14:09
запорожская область
россия
служба безопасности украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Жительница Запорожской области – агент СБУ задержана спецслужбами за участие в подготовке терактов против российских военных, сообщает в среду УФСБ по Запорожской области. "Оперативные сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали жительницу региона, содействовавшую преступникам в подготовке террористического акта в отношении российских военнослужащих. Координировали деятельность пособницы террористов и снабдили ее взрывчатыми веществами сотрудники Службы безопасности Украины" , - говорится в сообщении. Установлено ,что задержанная жительница Запорожской области получила через тайники от сотрудников СБУ взрывчатку, которую затем передавала членам диверсионно-разведывательных групп. Она же покупала компоненты для изготовления коктейлей Молотова и сложила их в другом тайнике. В ходе обысков у нее дома изъяты три тротиловые шашки общей массой 1,2 килограмма и компоненты зажигательной смеси. Уголовное дело возбуждено по статье о содействии терроризму.
https://ria.ru/20240402/putin-1937341052.html
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запорожская область, россия, служба безопасности украины, происшествия
Запорожская область, Россия, Служба безопасности Украины, Происшествия
В Запорожской области задержали участницу диверсионной сети СБУ

В Запорожской области задержали агента СБУ за подготовку терактов

© УФСБ по Запорожской областиЗадержание оперативными сотрудниками УФСБ России по Запорожской области участницы диверсионной сети СБУ
Задержание оперативными сотрудниками УФСБ России по Запорожской области участницы диверсионной сети СБУ
© УФСБ по Запорожской области
Задержание оперативными сотрудниками УФСБ России по Запорожской области участницы диверсионной сети СБУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Жительница Запорожской области – агент СБУ задержана спецслужбами за участие в подготовке терактов против российских военных, сообщает в среду УФСБ по Запорожской области.
"Оперативные сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали жительницу региона, содействовавшую преступникам в подготовке террористического акта в отношении российских военнослужащих. Координировали деятельность пособницы террористов и снабдили ее взрывчатыми веществами сотрудники Службы безопасности Украины" , - говорится в сообщении.
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Установлено ,что задержанная жительница Запорожской области получила через тайники от сотрудников СБУ взрывчатку, которую затем передавала членам диверсионно-разведывательных групп. Она же покупала компоненты для изготовления коктейлей Молотова и сложила их в другом тайнике.
В ходе обысков у нее дома изъяты три тротиловые шашки общей массой 1,2 килограмма и компоненты зажигательной смеси. Уголовное дело возбуждено по статье о содействии терроризму.
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