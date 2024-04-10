https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939133261.html

США ввели экспортные ограничения против трех российских организаций

США ввели экспортные ограничения против трех российских организаций - РИА Новости, 10.04.2024

США ввели экспортные ограничения против трех российских организаций

США в среду ввели экспортные ограничения против российских организаций "Аэросила", "Дельта Аэро" и "ОДК-Стар", следует из документа американского минторга. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:24

2024-04-10T16:24

2024-04-10T16:24

экономика

сша

китай

оаэ

объединенная двигателестроительная корпорация

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США в среду ввели экспортные ограничения против российских организаций "Аэросила", "Дельта Аэро" и "ОДК-Стар", следует из документа американского минторга. Как следует из опубликованного документа, в перечень запрета на экспорт включены организации "Аэросила", "Дельта Аэро" и "ОДК-Стар". Также под экспортные санкции США попали шесть компаний из КНР и две из ОАЭ.

https://ria.ru/20240111/sanktsii-1920790080.html

сша

китай

оаэ

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, китай, оаэ, объединенная двигателестроительная корпорация