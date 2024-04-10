https://ria.ru/20240410/sanktsii-1939133261.html
США ввели экспортные ограничения против трех российских организаций
США ввели экспортные ограничения против трех российских организаций - РИА Новости, 10.04.2024
США ввели экспортные ограничения против трех российских организаций
США в среду ввели экспортные ограничения против российских организаций "Аэросила", "Дельта Аэро" и "ОДК-Стар", следует из документа американского минторга. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:24
2024-04-10T16:24
2024-04-10T16:24
экономика
сша
китай
оаэ
объединенная двигателестроительная корпорация
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США в среду ввели экспортные ограничения против российских организаций "Аэросила", "Дельта Аэро" и "ОДК-Стар", следует из документа американского минторга. Как следует из опубликованного документа, в перечень запрета на экспорт включены организации "Аэросила", "Дельта Аэро" и "ОДК-Стар". Также под экспортные санкции США попали шесть компаний из КНР и две из ОАЭ.
https://ria.ru/20240111/sanktsii-1920790080.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, китай, оаэ, объединенная двигателестроительная корпорация
Экономика, США, Китай, ОАЭ, Объединенная двигателестроительная корпорация
США ввели экспортные ограничения против трех российских организаций
США ввели экспортные ограничения против "Аэросилы", "Дельты Аэро" и "ОДК-Стар"