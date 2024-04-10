https://ria.ru/20240410/sandu-1939217912.html

Гуцул считает, что Санду в Молдавии будут ждать вопросы недовольных людей

Гуцул считает, что Санду в Молдавии будут ждать вопросы недовольных людей - РИА Новости, 10.04.2024

Гуцул считает, что Санду в Молдавии будут ждать вопросы недовольных людей

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что жители страны недовольны своим положением, поэтому по всей стране президента Майю Санду РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T22:25

2024-04-10T22:25

2024-04-10T22:25

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молдавия

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КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что жители страны недовольны своим положением, поэтому по всей стране президента Майю Санду будут ждать неудобные вопросы граждан. "Мы народа не боимся, мы к народу выходим с гордо поднятой головой, потому что нам есть, что показать и что рассказать - в отличие от президента Молдавии Майи Санду, которая приезжает в Гагаузию и проезжает через поля, чтобы не отвечать на вопросы жителей. Хочу сказать, что такие встречи будут не только в Гагаузии, думаю, что по всей Молдавии будут так встречать ее люди, потому что у них много вопросов, люди живут в нищете", - заявила Гуцул на стихийном брифинге в аэропорту Кишинева по возвращению из России. Санду в среду приехала с визитом в Комрат, административный центр Гагаузии. В конференц-зале местного университета у нее прошла встреча с мэрами и руководителями региональных служб, также она пообщалась со студентами. По сообщениям местных СМИ, у здания вуза прошел протест, в рамках которого митингующие пытались добиться встречи с Санду, но полиция перекрыла им проход. По ее словам, Санду обещала жителям страны хорошие времена, демократию и свободу слова, но на практике ничего из этого нет. Санду в конце марта прибыла в Гагаузскую автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты - Кишинев, однако местные жители встретили ее протестами, жители автономии стояли у дорог с плакатами с антиправительственными лозунгами. Сообщалось, что кортеж Санду был вынужден объехать протестующих в гагаузском селе Конгаз по грунтовой дороге. Президент Молдавии заявила, что участникам протеста в Гагаузии заплатили, а организаторов акции она обвинила в причастности к криминальной группировке. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240410/gutsul-1939023864.html

https://ria.ru/20240320/izvineniya-1934479264.html

молдавия

гагаузия

кишинев

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, таможенный союз