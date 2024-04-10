https://ria.ru/20240410/sandu-1939108027.html

В администрации рассказали о рабочих планах Санду в Гагаузии

В администрации рассказали о рабочих планах Санду в Гагаузии - РИА Новости, 10.04.2024

В администрации рассказали о рабочих планах Санду в Гагаузии

Президент Молдавии Майя Санду пригласит в ближайшее время мэров населенных пунктов Гагаузской автономии на рабочую встречу, заявил в среду глава администрации... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:06

2024-04-10T15:06

2024-04-10T15:13

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КИШИНЕВ, 10 апр – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду пригласит в ближайшее время мэров населенных пунктов Гагаузской автономии на рабочую встречу, заявил в среду глава администрации молдавского лидера Адриан Бэлуцел в своем Telegram-канале. Санду в среду приехала с визитом в Комрат - административный центр Гагаузии. В конференц-зале местного университета у нее была запланирована встреча с мэрами и руководителями региональных служб. По сообщениям местных СМИ, у здания вуза проходит акция протеста. Митингующие пытаются добиться встречи с Санду, но полиция перекрыла им проход. "В ближайшее время президент Санду пригласит мэров Гагаузии на рабочую встречу", - написал в своем Telegram-канале Бэлуцел по итогам встречи президента в Комрате. По его словам, прошедшая в Кормате дискуссия была очень полезной. "Нет разногласий при работе над одной и той же целью: благополучие гагаузского народа и реализация как можно большего количества проектов местного развития, единство и мир на всей территории Молдовы", - пояснил он. Бэлуцел отметил, что в повестке дня президента в Комрате также запланирована встреча с руководством и со студентами университета, посещение местной молочной компании, а также интервью местной прессе. Санду в конце марта прибыла в Гагаузскую автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты - Кишинев, однако местные жители встретили ее протестами, люди стояли у дорог с плакатами с антиправительственными лозунгами. Сообщалось, что кортеж Санду был вынужден объехать протестующих в гагаузском селе Конгаз по грунтовой дороге. Президент Молдавии заявила, что участникам протеста в Гагаузии заплатили, а организаторов акции она обвинила в причастности к криминальной группировке. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240410/gagauziya-1939076862.html

https://ria.ru/20240410/gutsul-1939082367.html

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в мире, молдавия, гагаузия, комрат, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз