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В администрации рассказали о рабочих планах Санду в Гагаузии - РИА Новости, 10.04.2024
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15:06 10.04.2024 (обновлено: 15:13 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/sandu-1939108027.html
В администрации рассказали о рабочих планах Санду в Гагаузии
В администрации рассказали о рабочих планах Санду в Гагаузии - РИА Новости, 10.04.2024
В администрации рассказали о рабочих планах Санду в Гагаузии
Президент Молдавии Майя Санду пригласит в ближайшее время мэров населенных пунктов Гагаузской автономии на рабочую встречу, заявил в среду глава администрации... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:06
2024-04-10T15:13
в мире
молдавия
гагаузия
комрат
евгения гуцул
майя санду
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 10 апр – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду пригласит в ближайшее время мэров населенных пунктов Гагаузской автономии на рабочую встречу, заявил в среду глава администрации молдавского лидера Адриан Бэлуцел в своем Telegram-канале. Санду в среду приехала с визитом в Комрат - административный центр Гагаузии. В конференц-зале местного университета у нее была запланирована встреча с мэрами и руководителями региональных служб. По сообщениям местных СМИ, у здания вуза проходит акция протеста. Митингующие пытаются добиться встречи с Санду, но полиция перекрыла им проход. "В ближайшее время президент Санду пригласит мэров Гагаузии на рабочую встречу", - написал в своем Telegram-канале Бэлуцел по итогам встречи президента в Комрате. По его словам, прошедшая в Кормате дискуссия была очень полезной. "Нет разногласий при работе над одной и той же целью: благополучие гагаузского народа и реализация как можно большего количества проектов местного развития, единство и мир на всей территории Молдовы", - пояснил он. Бэлуцел отметил, что в повестке дня президента в Комрате также запланирована встреча с руководством и со студентами университета, посещение местной молочной компании, а также интервью местной прессе. Санду в конце марта прибыла в Гагаузскую автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты - Кишинев, однако местные жители встретили ее протестами, люди стояли у дорог с плакатами с антиправительственными лозунгами. Сообщалось, что кортеж Санду был вынужден объехать протестующих в гагаузском селе Конгаз по грунтовой дороге. Президент Молдавии заявила, что участникам протеста в Гагаузии заплатили, а организаторов акции она обвинила в причастности к криминальной группировке. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240410/gagauziya-1939076862.html
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в мире, молдавия, гагаузия, комрат, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Комрат, Евгения Гуцул, Майя Санду, Таможенный союз
В администрации рассказали о рабочих планах Санду в Гагаузии

Администрация: Санду пригласит мэров населенных пунктов Гагаузии на встречу

© Гагаузская Республика/TelegramЖители Гагаузии протестуют против приезда Майи Санду
Жители Гагаузии протестуют против приезда Майи Санду
© Гагаузская Республика/Telegram
Жители Гагаузии протестуют против приезда Майи Санду
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 апр – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду пригласит в ближайшее время мэров населенных пунктов Гагаузской автономии на рабочую встречу, заявил в среду глава администрации молдавского лидера Адриан Бэлуцел в своем Telegram-канале.
Санду в среду приехала с визитом в Комрат - административный центр Гагаузии. В конференц-зале местного университета у нее была запланирована встреча с мэрами и руководителями региональных служб. По сообщениям местных СМИ, у здания вуза проходит акция протеста. Митингующие пытаются добиться встречи с Санду, но полиция перекрыла им проход.
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13:33
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"В ближайшее время президент Санду пригласит мэров Гагаузии на рабочую встречу", - написал в своем Telegram-канале Бэлуцел по итогам встречи президента в Комрате.
По его словам, прошедшая в Кормате дискуссия была очень полезной. "Нет разногласий при работе над одной и той же целью: благополучие гагаузского народа и реализация как можно большего количества проектов местного развития, единство и мир на всей территории Молдовы", - пояснил он.
Бэлуцел отметил, что в повестке дня президента в Комрате также запланирована встреча с руководством и со студентами университета, посещение местной молочной компании, а также интервью местной прессе.
Санду в конце марта прибыла в Гагаузскую автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты - Кишинев, однако местные жители встретили ее протестами, люди стояли у дорог с плакатами с антиправительственными лозунгами. Сообщалось, что кортеж Санду был вынужден объехать протестующих в гагаузском селе Конгаз по грунтовой дороге. Президент Молдавии заявила, что участникам протеста в Гагаузии заплатили, а организаторов акции она обвинила в причастности к криминальной группировке.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства Молдавии, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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В миреМолдавияГагаузияКомратЕвгения ГуцулМайя СандуТаможенный союз
 
 
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