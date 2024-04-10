https://ria.ru/20240410/sanatoriy-1938970847.html

Россиянам рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий

Россиянам рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий - РИА Новости, 10.04.2024

Россиянам рассказали, кто может получить бесплатные путевки в санаторий

Бесплатно отправиться в санаторий в этому году могут различные категории граждан, в том числе инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T02:06

2024-04-10T02:06

2024-04-10T02:06

ленинград

общество

светлана бессараб

чернобыльская аэс

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Бесплатно отправиться в санаторий в этому году могут различные категории граждан, в том числе инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, дети-инвалиды, люди, подвергшиеся радиации вследствие катастрофы в Чернобыле, подать заявление можно через Госуслуги, МФЦ, почтой и лично в Соцфонде, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. "Право на бесплатное санаторно-курортное лечение имеют: инвалиды и участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и приравненные к ним категории граждан. Подать заявление можно через портал Госуслуги, МФЦ, почтой, лично в Соцфонде", - сообщила агентству Бессараб. Кроме того, получить бесплатное санаторно-курортное лечение могут люди, награжденные медалями "Житель блокадного Ленинграда", а также знаками "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда". "Работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны, в том числе местной, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автодорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале ВОВ в портах других государств", - добавила парламентарий категории таких граждан. Также бесплатно отправиться в санаторий могут члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великую Отечественную войну, людей из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей Ленинграда, пояснила она. "Длительность санаторно-курортного лечения в рамках набора социальных услуг составляет 18 дней, для детей-инвалидов - 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга - от 24 до 42 дней", - уточнила Бессараб. Одновременно с путевкой на санаторно-курортное лечение бесплатно оплачивается и проезд к месту лечения и обратно. В целях соблюдения равных прав граждан путевки предоставляются в порядке очередности, формируемой в соответствии с датой подачи заявления о предоставлении услуги, заключила депутат.

https://ria.ru/20240322/sanatorii-1934770297.html

https://ria.ru/20240214/sanatoriy-1927314917.html

https://ria.ru/20240410/muftiy-1938966105.html

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ленинград, общество, светлана бессараб, чернобыльская аэс, госдума рф