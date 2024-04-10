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На борт самолета Москва — Тель-Авив поступило сообщение о бомбе - РИА Новости, 10.04.2024
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18:08 10.04.2024 (обновлено: 18:29 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/samolet-1939169150.html
На борт самолета Москва — Тель-Авив поступило сообщение о бомбе
На борт самолета Москва — Тель-Авив поступило сообщение о бомбе - РИА Новости, 10.04.2024
На борт самолета Москва — Тель-Авив поступило сообщение о бомбе
Самолет, который должен был в среду вылететь из Москвы в Тель-Авив, но задержался по причине угрозы о бомбе на борту, вылетел в 18.10 по московскому времени,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:08
2024-04-10T18:29
москва
тель-авив
домодедово (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самолет, который должен был в среду вылететь из Москвы в Тель-Авив, но задержался по причине угрозы о бомбе на борту, вылетел в 18.10 по московскому времени, сообщили РИА Новости в пресс-службе Red Wings."Поступила информация о возможной угрозе на рейсе Москва - Тель-Авив. Авиакомпания совместно с аэропортом незамедлительно организовали дополнительный досмотр воздушного судна, пассажиров и багажа. После проведения тщательной проверки информация об угрозе не подтвердилась. Самолет благополучно вылетел в 18.10", - сказал представитель авиакомпании.
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москва, тель-авив, домодедово (аэропорт), происшествия
Москва, Тель-Авив, Домодедово (аэропорт), Происшествия
На борт самолета Москва — Тель-Авив поступило сообщение о бомбе

Пассажиров самолета Москва — Тель-Авив повторно досмотрели после угрозы взрыва

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Аэропорт Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самолет, который должен был в среду вылететь из Москвы в Тель-Авив, но задержался по причине угрозы о бомбе на борту, вылетел в 18.10 по московскому времени, сообщили РИА Новости в пресс-службе Red Wings.
"Поступила информация о возможной угрозе на рейсе Москва - Тель-Авив. Авиакомпания совместно с аэропортом незамедлительно организовали дополнительный досмотр воздушного судна, пассажиров и багажа. После проведения тщательной проверки информация об угрозе не подтвердилась. Самолет благополучно вылетел в 18.10", - сказал представитель авиакомпании.
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МоскваТель-АвивДомодедово (аэропорт)Происшествия
 
 
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