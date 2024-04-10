https://ria.ru/20240410/samolet-1939169150.html

На борт самолета Москва — Тель-Авив поступило сообщение о бомбе

На борт самолета Москва — Тель-Авив поступило сообщение о бомбе - РИА Новости, 10.04.2024

На борт самолета Москва — Тель-Авив поступило сообщение о бомбе

Самолет, который должен был в среду вылететь из Москвы в Тель-Авив, но задержался по причине угрозы о бомбе на борту, вылетел в 18.10 по московскому времени,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T18:08

2024-04-10T18:08

2024-04-10T18:29

москва

тель-авив

домодедово (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Самолет, который должен был в среду вылететь из Москвы в Тель-Авив, но задержался по причине угрозы о бомбе на борту, вылетел в 18.10 по московскому времени, сообщили РИА Новости в пресс-службе Red Wings."Поступила информация о возможной угрозе на рейсе Москва - Тель-Авив. Авиакомпания совместно с аэропортом незамедлительно организовали дополнительный досмотр воздушного судна, пассажиров и багажа. После проведения тщательной проверки информация об угрозе не подтвердилась. Самолет благополучно вылетел в 18.10", - сказал представитель авиакомпании.

https://ria.ru/20240401/shutka-1937015710.html

москва

тель-авив

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

москва, тель-авив, домодедово (аэропорт), происшествия