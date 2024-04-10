https://ria.ru/20240410/sakhar-1939188630.html

В России за март подорожали сахар, мясо и птица

В России за март подорожали сахар, мясо и птица - РИА Новости, 10.04.2024

В России за март подорожали сахар, мясо и птица

Сахар в России за март подорожал на 2,35%, мясо и птица - на 0,37%, куриные яйца при этом подешевели на 2,33%, а в целом продовольственная инфляция в марте... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T19:09

2024-04-10T19:09

2024-04-10T19:09

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503881_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_f892d308453d5dd45d5cb6a26d172751.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сахар в России за март подорожал на 2,35%, мясо и птица - на 0,37%, куриные яйца при этом подешевели на 2,33%, а в целом продовольственная инфляция в марте составила 0,17%, следует из данных Росстата. "Снизились цены (в марте - ред.): на яйца куриные (-2,3%), крупу гречневую (-1,5%), кальмары мороженые (-0,7%), консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, творожок детский, пшено (-0,5%), жевательную резинку (-0,4%), свинину (кроме бескостного мяса) (-0,3%), мясо кур, чай черный пакетированный, кофе (-0,2%)", - перечисляет Росстат. Если не учитывать плодоовощную продукцию, продовольственные товары за март стали дороже на 0,51%; сама же плодоовощная продукция подешевела на 2,09%. Непродовольственные товары в течение марта подорожали на 0,27%. Статистическое ведомство зафиксировало подорожание отдельных видов плодоовощной продукции в марте: к примеру, свекла прибавила в цене 7,6%, морковь - 4,4%, помидоры - 4,3%, белокочанная капуста - 3,9%, виноград - 2,6%, свежая зелень - 2,5%. Между тем, огурцы подешевели на 21,7%, лимоны – на 4,4%, апельсины и бананы – на 3,4% и 0,8% соответственно, картофель и груши – на 0,3%. На 3,2% выросла в цене баранина, на 2,8% - оливковое масло, на 1,8% - фруктовые соки; в пределах 1,7% подорожали творожные сырки, глазированные шоколадом, и йогурты. Горох и фасоль прибавили в цене 1,5%; говядина, соленая сельдь, манная крупа и коньяк - 1,4%; рыба соленая, маринованная и копченая - 1,2%; соленое филе сельди, овсяная и перловая крупа, шоколад, газированные напитки - 1,1%; маргарин, торты и шоколадные конфеты - 1%.

https://ria.ru/20240326/kakao-1935927960.html

https://ria.ru/20240404/kofe-1937835855.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)