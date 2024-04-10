Рейтинг@Mail.ru
В России за март подорожали сахар, мясо и птица - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/sakhar-1939188630.html
В России за март подорожали сахар, мясо и птица
В России за март подорожали сахар, мясо и птица - РИА Новости, 10.04.2024
В России за март подорожали сахар, мясо и птица
Сахар в России за март подорожал на 2,35%, мясо и птица - на 0,37%, куриные яйца при этом подешевели на 2,33%, а в целом продовольственная инфляция в марте... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T19:09
2024-04-10T19:09
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503881_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_f892d308453d5dd45d5cb6a26d172751.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сахар в России за март подорожал на 2,35%, мясо и птица - на 0,37%, куриные яйца при этом подешевели на 2,33%, а в целом продовольственная инфляция в марте составила 0,17%, следует из данных Росстата. "Снизились цены (в марте - ред.): на яйца куриные (-2,3%), крупу гречневую (-1,5%), кальмары мороженые (-0,7%), консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, творожок детский, пшено (-0,5%), жевательную резинку (-0,4%), свинину (кроме бескостного мяса) (-0,3%), мясо кур, чай черный пакетированный, кофе (-0,2%)", - перечисляет Росстат. Если не учитывать плодоовощную продукцию, продовольственные товары за март стали дороже на 0,51%; сама же плодоовощная продукция подешевела на 2,09%. Непродовольственные товары в течение марта подорожали на 0,27%. Статистическое ведомство зафиксировало подорожание отдельных видов плодоовощной продукции в марте: к примеру, свекла прибавила в цене 7,6%, морковь - 4,4%, помидоры - 4,3%, белокочанная капуста - 3,9%, виноград - 2,6%, свежая зелень - 2,5%. Между тем, огурцы подешевели на 21,7%, лимоны – на 4,4%, апельсины и бананы – на 3,4% и 0,8% соответственно, картофель и груши – на 0,3%. На 3,2% выросла в цене баранина, на 2,8% - оливковое масло, на 1,8% - фруктовые соки; в пределах 1,7% подорожали творожные сырки, глазированные шоколадом, и йогурты. Горох и фасоль прибавили в цене 1,5%; говядина, соленая сельдь, манная крупа и коньяк - 1,4%; рыба соленая, маринованная и копченая - 1,2%; соленое филе сельди, овсяная и перловая крупа, шоколад, газированные напитки - 1,1%; маргарин, торты и шоколадные конфеты - 1%.
https://ria.ru/20240326/kakao-1935927960.html
https://ria.ru/20240404/kofe-1937835855.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754503881_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_53f3c0bfa5ffacc80e3622f4fe992c03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России за март подорожали сахар, мясо и птица

Сахар в России за март подорожал на 2,35%, яйца подешевели на 2,33%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкБелый сахар на полке в одном из магазинов
Белый сахар на полке в одном из магазинов - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Белый сахар на полке в одном из магазинов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сахар в России за март подорожал на 2,35%, мясо и птица - на 0,37%, куриные яйца при этом подешевели на 2,33%, а в целом продовольственная инфляция в марте составила 0,17%, следует из данных Росстата.
«
"Снизились цены (в марте - ред.): на яйца куриные (-2,3%), крупу гречневую (-1,5%), кальмары мороженые (-0,7%), консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, творожок детский, пшено (-0,5%), жевательную резинку (-0,4%), свинину (кроме бескостного мяса) (-0,3%), мясо кур, чай черный пакетированный, кофе (-0,2%)", - перечисляет Росстат.
Какао - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Цены на какао-бобы достигли исторического максимума
26 марта, 15:01
Если не учитывать плодоовощную продукцию, продовольственные товары за март стали дороже на 0,51%; сама же плодоовощная продукция подешевела на 2,09%. Непродовольственные товары в течение марта подорожали на 0,27%.
Статистическое ведомство зафиксировало подорожание отдельных видов плодоовощной продукции в марте: к примеру, свекла прибавила в цене 7,6%, морковь - 4,4%, помидоры - 4,3%, белокочанная капуста - 3,9%, виноград - 2,6%, свежая зелень - 2,5%. Между тем, огурцы подешевели на 21,7%, лимоны – на 4,4%, апельсины и бананы – на 3,4% и 0,8% соответственно, картофель и груши – на 0,3%.
На 3,2% выросла в цене баранина, на 2,8% - оливковое масло, на 1,8% - фруктовые соки; в пределах 1,7% подорожали творожные сырки, глазированные шоколадом, и йогурты. Горох и фасоль прибавили в цене 1,5%; говядина, соленая сельдь, манная крупа и коньяк - 1,4%; рыба соленая, маринованная и копченая - 1,2%; соленое филе сельди, овсяная и перловая крупа, шоколад, газированные напитки - 1,1%; маргарин, торты и шоколадные конфеты - 1%.
Процесс обжарки зерен кофе сорта арабика - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Эксперт назвал причину роста цен на кофе в мире
4 апреля, 15:23
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала