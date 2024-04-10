https://ria.ru/20240410/s-400-1939031560.html

Турция может разместить С-400 на границе с Ираком, сообщили СМИ

Турция может разместить С-400 на границе с Ираком, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.04.2024

Турция может разместить С-400 на границе с Ираком, сообщили СМИ

Вооруженные силы Турции могут разместить вдоль границы с Ираком закупленные у РФ комплексы С-400 в рамках планов по проведению военной операции против боевиков... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:13

2024-04-10T11:13

2024-04-10T11:13

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рабочая партия курдистана

с-400 «триумф»

f-35

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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Турции могут разместить вдоль границы с Ираком закупленные у РФ комплексы С-400 в рамках планов по проведению военной операции против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила газета Türkiye со ссылкой на источники. Ранее газета Hürriyet сообщала, что ВС Турции рассчитывают провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков РПК, достигнуто соответствующее соглашение с администрацией Багдада. "Частично начался процесс развертывания вооруженных сил Турции и подразделений материально-технического обеспечения. Сообщается, что закупленные в России С-400 также могут быть развернуты на линии границы в рамках поставок, которые, как ожидается, ускорятся после праздничных каникул", - сообщило издание. По сведениям газеты, сирийские оппозиционные группировки передали турецким чиновникам, что готовы оказать всяческую поддержку операции в Ираке. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20240409/turtsiya-1938753430.html

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, ирак, россия, рабочая партия курдистана, с-400 «триумф», f-35