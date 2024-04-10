Рейтинг@Mail.ru
Турция может разместить С-400 на границе с Ираком, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/s-400-1939031560.html
Турция может разместить С-400 на границе с Ираком, сообщили СМИ
Турция может разместить С-400 на границе с Ираком, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.04.2024
Турция может разместить С-400 на границе с Ираком, сообщили СМИ
Вооруженные силы Турции могут разместить вдоль границы с Ираком закупленные у РФ комплексы С-400 в рамках планов по проведению военной операции против боевиков... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:13
2024-04-10T11:13
в мире
турция
ирак
россия
рабочая партия курдистана
с-400 «триумф»
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881411696_0:14:1200:689_1920x0_80_0_0_ba450370065045bd69a4c6a55f48a245.jpg
АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Турции могут разместить вдоль границы с Ираком закупленные у РФ комплексы С-400 в рамках планов по проведению военной операции против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила газета Türkiye со ссылкой на источники. Ранее газета Hürriyet сообщала, что ВС Турции рассчитывают провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков РПК, достигнуто соответствующее соглашение с администрацией Багдада. "Частично начался процесс развертывания вооруженных сил Турции и подразделений материально-технического обеспечения. Сообщается, что закупленные в России С-400 также могут быть развернуты на линии границы в рамках поставок, которые, как ожидается, ускорятся после праздничных каникул", - сообщило издание. По сведениям газеты, сирийские оппозиционные группировки передали турецким чиновникам, что готовы оказать всяческую поддержку операции в Ираке. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
https://ria.ru/20240409/turtsiya-1938753430.html
https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html
турция
ирак
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881411696_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_693a1b57de6545fb8baa85290a9fd2ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, ирак, россия, рабочая партия курдистана, с-400 «триумф», f-35
В мире, Турция, Ирак, Россия, Рабочая партия Курдистана, С-400 «Триумф», F-35
Турция может разместить С-400 на границе с Ираком, сообщили СМИ

Türkiye: Турция может разместить С-400 на границе с Ираком для борьбы с РПК

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьС-400
С-400 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
С-400. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Турции могут разместить вдоль границы с Ираком закупленные у РФ комплексы С-400 в рамках планов по проведению военной операции против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщила газета Türkiye со ссылкой на источники.
Ранее газета Hürriyet сообщала, что ВС Турции рассчитывают провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков РПК, достигнуто соответствующее соглашение с администрацией Багдада.
Вид на Девичью башню и круизные лайнеры в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Турция ограничила экспорт в Израиль
Вчера, 09:18
"Частично начался процесс развертывания вооруженных сил Турции и подразделений материально-технического обеспечения. Сообщается, что закупленные в России С-400 также могут быть развернуты на линии границы в рамках поставок, которые, как ожидается, ускорятся после праздничных каникул", - сообщило издание.
По сведениям газеты, сирийские оппозиционные группировки передали турецким чиновникам, что готовы оказать всяческую поддержку операции в Ираке.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
Изображение сгенерировано ИИ
США отобрали у Израиля самое ценное
08:00
 
В миреТурцияИракРоссияРабочая партия КурдистанаС-400 «Триумф»F-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала