https://ria.ru/20240410/roskomnadzor-1939107571.html

Сервис Duolingo проверят на пропаганду ЛГБТ*

Сервис Duolingo проверят на пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 10.04.2024

Сервис Duolingo проверят на пропаганду ЛГБТ*

Роскомнадзор направил письмо сервису по изучению иностранных языков Duolingo с предупреждением о запрете публикации материалов, пропагандирующих ЛГБТ*, а также... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:04

2024-04-10T15:04

2024-04-10T15:04

общество

россия

уфа

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Роскомнадзор направил письмо сервису по изучению иностранных языков Duolingo с предупреждением о запрете публикации материалов, пропагандирующих ЛГБТ*, а также потребовал проверить контент на предмет таких материалов и устранить нарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. "Роскомнадзор направил компании Duolingo письмо с предупреждением о запрете публикации материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, потребовал проверить свой контент на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды* и устранить нарушения. Ответ пока не получен", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. В ведомстве уточнили, что за пропаганду ЛГБТ* в России предусмотрена ответственность, согласно части 3 статьи 6.21 КоАП РФ сумма штрафа составляет от 1 до 4 миллионов рублей. Кроме того, к ресурсу, нарушающему требование закона, могут ограничить доступ. В Роскомнадзоре отметили, что у сервиса Duolingo есть российские аналоги. Так, наиболее близкий из них по функционалу – онлайн-платформа для изучения иностранных языков LinguaLeo. Помимо этого, среди российских сервисов по изучению иностранных языков – онлайн-школа английского языка Skyeng, курсы английского языка для детей Skysmart, онлайн-школа иностранных языков Skyford, онлайн-курсы английского языка от "Яндекс Практикума". Сибирская правозащитная группа "Радетель" ранее заявила, что обратилась в Роскомнадзор с просьбой "принять предусмотренные законом меры для привлечения юридического лица Duolingo, inc. к предусмотренной законом ответственности по статье 6.21 КоАП РФ" и заблокировать известное приложение для изучения иностранных языков Duolingo как пропагандирующее нетрадиционные сексуальные отношения. Обращение "по поводу пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в приложении для изучения иностранных языков" было опубликовано на сайте Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей. Авторы обращения пишут, что к ним обратились возмущенные родители из Уфы, которые заявили, что в процессе обучения детей иностранным языкам якобы используется пропаганда ЛГБТ* - они нашли ее в заданиях по изучению иностранных языков и прилагают скриншоты. После этого обращения Роскомнадзор проверял сервис для изучения языков Duolingo на предмет распространения ЛГБТ*-пропаганды.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240209/duolingo-1926497158.html

https://ria.ru/20240123/shtrafy-1922951701.html

россия

уфа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, уфа, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)