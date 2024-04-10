https://ria.ru/20240410/rentgen-apparat-1939129720.html

Музыканты из Омской области передадут в зону СВО рентген-аппарат

Музыканты из Омской области передадут в зону СВО рентген-аппарат - РИА Новости, 10.04.2024

Музыканты из Омской области передадут в зону СВО рентген-аппарат

Музыкальный коллектив из Омской области во время гастролей в зоне СВО передаст военным врачам рентген-аппарат, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:09

2024-04-10T16:09

2024-04-10T16:09

надежные люди

омский район

омская область

луганская народная республика

сво

благотворительность

гуманитарная помощь

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ОМСК, 10 апр — РИА Новости. Музыкальный коллектив из Омской области во время гастролей в зоне СВО передаст военным врачам рентген-аппарат, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Самодеятельный вокальный коллектив "Новая провинция", в состав которого входят исполнители из Надеждинского и Новотроицкого сельских домов культуры Омского района, впервые отправился на гастроли в в зону СВО. "В ручной клади вокального коллектива отправлен портативный рентген-аппарат, который по общему решению работники культуры приобрели на средства от приносящей доход деятельности, а также на добровольные пожертвования. Аппарат будет доставлен медикам в полк 1307. Новое оборудование позволит проводить исследование даже в полевых условиях. Благодаря этому участникам СВО будет оперативно оказываться качественная медицинская помощь", - заявили в пресс-службе. Омский район уже в седьмой раз отправил гуманитарный конвой в Луганскую народную республику. В формировании груза принимали участие предприниматели, сотрудники администраций района и поселений, работники учреждений образования, культуры и спорта, а также просто неравнодушные жители Омского района.

https://ria.ru/20240409/produkty-1938939747.html

омский район

омская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

омский район, омская область, луганская народная республика, сво, благотворительность, гуманитарная помощь