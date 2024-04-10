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Музыканты из Омской области передадут в зону СВО рентген-аппарат - РИА Новости, 10.04.2024
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16:09 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/rentgen-apparat-1939129720.html
Музыканты из Омской области передадут в зону СВО рентген-аппарат
Музыканты из Омской области передадут в зону СВО рентген-аппарат - РИА Новости, 10.04.2024
Музыканты из Омской области передадут в зону СВО рентген-аппарат
Музыкальный коллектив из Омской области во время гастролей в зоне СВО передаст военным врачам рентген-аппарат, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:09
2024-04-10T16:09
надежные люди
омский район
омская область
луганская народная республика
сво
благотворительность
гуманитарная помощь
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ОМСК, 10 апр — РИА Новости. Музыкальный коллектив из Омской области во время гастролей в зоне СВО передаст военным врачам рентген-аппарат, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Самодеятельный вокальный коллектив "Новая провинция", в состав которого входят исполнители из Надеждинского и Новотроицкого сельских домов культуры Омского района, впервые отправился на гастроли в в зону СВО. "В ручной клади вокального коллектива отправлен портативный рентген-аппарат, который по общему решению работники культуры приобрели на средства от приносящей доход деятельности, а также на добровольные пожертвования. Аппарат будет доставлен медикам в полк 1307. Новое оборудование позволит проводить исследование даже в полевых условиях. Благодаря этому участникам СВО будет оперативно оказываться качественная медицинская помощь", - заявили в пресс-службе. Омский район уже в седьмой раз отправил гуманитарный конвой в Луганскую народную республику. В формировании груза принимали участие предприниматели, сотрудники администраций района и поселений, работники учреждений образования, культуры и спорта, а также просто неравнодушные жители Омского района.
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омский район, омская область, луганская народная республика, сво, благотворительность, гуманитарная помощь
Надежные люди, Омский район, Омская область, Луганская Народная Республика, СВО, Благотворительность, Гуманитарная помощь

Музыканты из Омской области передадут в зону СВО рентген-аппарат

© Фото : Пресс-служба правительства Омской областиУчастники музыкального коллектива из Омской области передадут военным врачам в зоне СВО рентген-аппарат
Участники музыкального коллектива из Омской области передадут военным врачам в зоне СВО рентген-аппарат - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Омской области
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ОМСК, 10 апр — РИА Новости. Музыкальный коллектив из Омской области во время гастролей в зоне СВО передаст военным врачам рентген-аппарат, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Самодеятельный вокальный коллектив "Новая провинция", в состав которого входят исполнители из Надеждинского и Новотроицкого сельских домов культуры Омского района, впервые отправился на гастроли в в зону СВО.
"В ручной клади вокального коллектива отправлен портативный рентген-аппарат, который по общему решению работники культуры приобрели на средства от приносящей доход деятельности, а также на добровольные пожертвования. Аппарат будет доставлен медикам в полк 1307. Новое оборудование позволит проводить исследование даже в полевых условиях. Благодаря этому участникам СВО будет оперативно оказываться качественная медицинская помощь", - заявили в пресс-службе.
Омский район уже в седьмой раз отправил гуманитарный конвой в Луганскую народную республику. В формировании груза принимали участие предприниматели, сотрудники администраций района и поселений, работники учреждений образования, культуры и спорта, а также просто неравнодушные жители Омского района.
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Надежные людиОмский районОмская областьЛуганская Народная РеспубликаСВОБлаготворительностьГуманитарная помощь
 
 
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