https://ria.ru/20240410/reka_ural-1938981440.html

Гидрологи спрогнозировали рост уровня воды в реке Урал на 30-70 сантиметров

Гидрологи спрогнозировали рост уровня воды в реке Урал на 30-70 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024

Гидрологи спрогнозировали рост уровня воды в реке Урал на 30-70 сантиметров

Гидрологи прогнозируют рост уровня воды в реке Урал у Оренбурга на 30-70 сантиметров в ближайшие сутки, заявил журналистам первый заместитель мэра города... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T06:22

2024-04-10T06:22

2024-04-10T06:22

алексей кудин

прорыв дамбы в орске

оренбург

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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Гидрологи прогнозируют рост уровня воды в реке Урал у Оренбурга на 30-70 сантиметров в ближайшие сутки, заявил журналистам первый заместитель мэра города Алексей Кудинов. "Будет по прежнему повышаться (вода в реке Урал - ред.) и в ближайшее время прогнозируем, что вода поднимается от 30 до 70 сантиметров", - сказал Кудинов.

https://ria.ru/20240410/damba-1938973340.html

оренбург

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алексей кудин, прорыв дамбы в орске, оренбург