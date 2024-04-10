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Гидрологи спрогнозировали рост уровня воды в реке Урал на 30-70 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024
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06:22 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/reka_ural-1938981440.html
Гидрологи спрогнозировали рост уровня воды в реке Урал на 30-70 сантиметров
Гидрологи спрогнозировали рост уровня воды в реке Урал на 30-70 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024
Гидрологи спрогнозировали рост уровня воды в реке Урал на 30-70 сантиметров
Гидрологи прогнозируют рост уровня воды в реке Урал у Оренбурга на 30-70 сантиметров в ближайшие сутки, заявил журналистам первый заместитель мэра города... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T06:22
2024-04-10T06:22
алексей кудин
прорыв дамбы в орске
оренбург
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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Гидрологи прогнозируют рост уровня воды в реке Урал у Оренбурга на 30-70 сантиметров в ближайшие сутки, заявил журналистам первый заместитель мэра города Алексей Кудинов. "Будет по прежнему повышаться (вода в реке Урал - ред.) и в ближайшее время прогнозируем, что вода поднимается от 30 до 70 сантиметров", - сказал Кудинов.
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алексей кудин, прорыв дамбы в орске, оренбург
Алексей Кудин, Прорыв дамбы в Орске, Оренбург
Гидрологи спрогнозировали рост уровня воды в реке Урал на 30-70 сантиметров

Гидрологи прогнозируют рост уровня воды в реке Урал на 30-70 сантиметров в сутки

© Фото : Администрация Илекского районаРаботы по увеличению высоты насыпной противопаводковой дамбы в Илекском районе Оренбургской области
Работы по увеличению высоты насыпной противопаводковой дамбы в Илекском районе Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Администрация Илекского района
Работы по увеличению высоты насыпной противопаводковой дамбы в Илекском районе Оренбургской области. Архивное фото
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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Гидрологи прогнозируют рост уровня воды в реке Урал у Оренбурга на 30-70 сантиметров в ближайшие сутки, заявил журналистам первый заместитель мэра города Алексей Кудинов.
"Будет по прежнему повышаться (вода в реке Урал - ред.) и в ближайшее время прогнозируем, что вода поднимается от 30 до 70 сантиметров", - сказал Кудинов.
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