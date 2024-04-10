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Высшие уровни реки Урал продержатся до трех дней, считают метеорологи - РИА Новости, 10.04.2024
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16:09 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/reka-1939129877.html
Высшие уровни реки Урал продержатся до трех дней, считают метеорологи
Высшие уровни реки Урал продержатся до трех дней, считают метеорологи - РИА Новости, 10.04.2024
Высшие уровни реки Урал продержатся до трех дней, считают метеорологи
Высшие уровни воды в зоне половодья в Оренбургской области продержатся 1-3 дня, потом начнется медленный спад, сообщили РИА Новости в Приволжском управлении по... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:09
2024-04-10T16:09
оренбургская область
орск
оренбург
прорыв дамбы в орске
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр – РИА Новости. Высшие уровни воды в зоне половодья в Оренбургской области продержатся 1-3 дня, потом начнется медленный спад, сообщили РИА Новости в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). По словам заместителя начальника Приволжского УГМС Ольги Николаевой, с 8 апреля наблюдается понижение уровня воды на реке Урал у города Орска. Так, на 14.00 (мск) 10 апреля уровень понизился на 85 сантиметров. На реке Урал у города Оренбурга уровень воды превысил опасную отметку на 70 сантиметров и на 14.00 (мск) 10 апреля составил 1010 сантиметров. "По многолетним материалам наблюдений за уровенным режимом реки Урал в период половодья высшие уровни держатся 1-3 дня, после чего наступает медленный спад половодья", - отметила замначальника Приволжского УГМС. В Оренбургской области из-за паводка действует режим ЧС федерального значения.
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оренбургская область, орск, оренбург, прорыв дамбы в орске
Оренбургская область, Орск, Оренбург, Прорыв дамбы в Орске
Высшие уровни реки Урал продержатся до трех дней, считают метеорологи

Метеорологи: высшие уровни реки Урал в зоне половодья продержатся 1-3 дня

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Паводок в Оренбурге
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр – РИА Новости. Высшие уровни воды в зоне половодья в Оренбургской области продержатся 1-3 дня, потом начнется медленный спад, сообщили РИА Новости в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
По словам заместителя начальника Приволжского УГМС Ольги Николаевой, с 8 апреля наблюдается понижение уровня воды на реке Урал у города Орска. Так, на 14.00 (мск) 10 апреля уровень понизился на 85 сантиметров. На реке Урал у города Оренбурга уровень воды превысил опасную отметку на 70 сантиметров и на 14.00 (мск) 10 апреля составил 1010 сантиметров.
«
"По многолетним материалам наблюдений за уровенным режимом реки Урал в период половодья высшие уровни держатся 1-3 дня, после чего наступает медленный спад половодья", - отметила замначальника Приволжского УГМС.
В Оренбургской области из-за паводка действует режим ЧС федерального значения.
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