https://ria.ru/20240410/reka-1939129877.html

Высшие уровни реки Урал продержатся до трех дней, считают метеорологи

Высшие уровни реки Урал продержатся до трех дней, считают метеорологи - РИА Новости, 10.04.2024

Высшие уровни реки Урал продержатся до трех дней, считают метеорологи

Высшие уровни воды в зоне половодья в Оренбургской области продержатся 1-3 дня, потом начнется медленный спад, сообщили РИА Новости в Приволжском управлении по... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:09

2024-04-10T16:09

2024-04-10T16:09

оренбургская область

орск

оренбург

прорыв дамбы в орске

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 апр – РИА Новости. Высшие уровни воды в зоне половодья в Оренбургской области продержатся 1-3 дня, потом начнется медленный спад, сообщили РИА Новости в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). По словам заместителя начальника Приволжского УГМС Ольги Николаевой, с 8 апреля наблюдается понижение уровня воды на реке Урал у города Орска. Так, на 14.00 (мск) 10 апреля уровень понизился на 85 сантиметров. На реке Урал у города Оренбурга уровень воды превысил опасную отметку на 70 сантиметров и на 14.00 (мск) 10 апреля составил 1010 сантиметров. "По многолетним материалам наблюдений за уровенным режимом реки Урал в период половодья высшие уровни держатся 1-3 дня, после чего наступает медленный спад половодья", - отметила замначальника Приволжского УГМС. В Оренбургской области из-за паводка действует режим ЧС федерального значения.

https://ria.ru/20240405/polovode-1937957247.html

оренбургская область

орск

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оренбургская область, орск, оренбург, прорыв дамбы в орске