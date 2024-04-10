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Французский политик обвинил ЕС в развязывании третьей мировой войны - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/razvyazyvanie-1939200232.html
Французский политик обвинил ЕС в развязывании третьей мировой войны
Французский политик обвинил ЕС в развязывании третьей мировой войны - РИА Новости, 10.04.2024
Французский политик обвинил ЕС в развязывании третьей мировой войны
ЕС следует политике США и заинтересован в развязывании третьей мировой войны, о чем свидетельствуют недавние заявления главы европейской дипломатии Жозепа... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T20:15
2024-04-10T20:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
киев
жозеп боррель
флориан филиппо
евросоюз
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. ЕС следует политике США и заинтересован в развязывании третьей мировой войны, о чем свидетельствуют недавние заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Евросоюз, прихвостень глубинного американского государства, подтвердил, что хочет втянуть нас в третью мировую войну! Это огромная фантазия глобалистов и ЕС, который говорит о ней с утра до вечера и делает все, чтобы ее ускорить. Прекратим эскалацию, прекратим поставки оружия и денег Украине, остановим идиотские антироссийские санкции и начнем мирные переговоры!" - написал политик в Х. Накануне Боррель заявил, что "война высокой интенсивности в Европе – больше не фантазия", отметив, что для достижения сильных оборонных способностей ЕС необходим "оборонный механизм", для его финансирования он допустил возможность общих долговых обязательств стран союза. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240410/antanta-1939077582.html
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в мире, украина, москва, киев, жозеп боррель, флориан филиппо, евросоюз, патриот
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Киев, Жозеп Боррель, Флориан Филиппо, Евросоюз, Патриот
Французский политик обвинил ЕС в развязывании третьей мировой войны

Политик Флориан Филиппо: ЕС заинтересован в развязывании третьей мировой войны

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. ЕС следует политике США и заинтересован в развязывании третьей мировой войны, о чем свидетельствуют недавние заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
«
"Евросоюз, прихвостень глубинного американского государства, подтвердил, что хочет втянуть нас в третью мировую войну! Это огромная фантазия глобалистов и ЕС, который говорит о ней с утра до вечера и делает все, чтобы ее ускорить. Прекратим эскалацию, прекратим поставки оружия и денег Украине, остановим идиотские антироссийские санкции и начнем мирные переговоры!" - написал политик в Х.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали заявления Британия и Франции о новой Антанте
13:35
Накануне Боррель заявил, что "война высокой интенсивности в Европе – больше не фантазия", отметив, что для достижения сильных оборонных способностей ЕС необходим "оборонный механизм", для его финансирования он допустил возможность общих долговых обязательств стран союза.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваКиевЖозеп БоррельФлориан ФилиппоЕвросоюзПатриот
 
 
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