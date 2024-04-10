https://ria.ru/20240410/razvyazyvanie-1939200232.html

Французский политик обвинил ЕС в развязывании третьей мировой войны

Французский политик обвинил ЕС в развязывании третьей мировой войны - РИА Новости, 10.04.2024

Французский политик обвинил ЕС в развязывании третьей мировой войны

ЕС следует политике США и заинтересован в развязывании третьей мировой войны, о чем свидетельствуют недавние заявления главы европейской дипломатии Жозепа... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T20:15

2024-04-10T20:15

2024-04-10T20:15

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жозеп боррель

флориан филиппо

евросоюз

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. ЕС следует политике США и заинтересован в развязывании третьей мировой войны, о чем свидетельствуют недавние заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Евросоюз, прихвостень глубинного американского государства, подтвердил, что хочет втянуть нас в третью мировую войну! Это огромная фантазия глобалистов и ЕС, который говорит о ней с утра до вечера и делает все, чтобы ее ускорить. Прекратим эскалацию, прекратим поставки оружия и денег Украине, остановим идиотские антироссийские санкции и начнем мирные переговоры!" - написал политик в Х. Накануне Боррель заявил, что "война высокой интенсивности в Европе – больше не фантазия", отметив, что для достижения сильных оборонных способностей ЕС необходим "оборонный механизм", для его финансирования он допустил возможность общих долговых обязательств стран союза. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240410/antanta-1939077582.html

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