https://ria.ru/20240410/razminirovanie-1938974674.html
Ученые разработают новые стандарты для гуманитарного разминирования ЕАЭС
Ученые разработают новые стандарты для гуманитарного разминирования ЕАЭС - РИА Новости, 10.04.2024
Ученые разработают новые стандарты для гуманитарного разминирования ЕАЭС
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций планируют разработать два новых ГОСТа с... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T03:39
2024-04-10T03:39
2024-04-10T03:39
технологии
евразийский экономический союз
внии гочс
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций планируют разработать два новых ГОСТа с техническими требованиями к роботам для гуманитарного разминирования в зонах чрезвычайных ситуаций на территории стран ЕАЭС, рассказал РИА Новости заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков. "До вступления в силу технического регламента ЕАЭС экспертам ВНИИ ГОЧС предстоит разработать два стандарта по робототехническим средствам: межгосударственный ГОСТ по общим техническим требованиям и методам испытаний робототехнических средств для проведения аварийно-спасательных работ и национальный ГОСТ, определяющий общие технические требования и методы испытаний робототехнических средств для гуманитарного разминирования", - сообщил Мошков. Он отметил, что в настоящее время уже пять ГОСТов определяют требования к робототехнической продукции, еще 17 стандартов содержат требования к ее испытаниям. "Среди таких документов - ГОСТы, определяющие общие технические требования и методы испытаний мобильных робототехнических комплексов при проведении аварийно-спасательных работ и пожаротушения, требования по безопасности к роботам и робототехническим устройствам. Ряд стандартов определяет методы испытаний на стойкость машин, приборов и других технических изделий к различным внешним воздействиям - ударам, агрессивными и другими специальными средами, климатическими факторами, включая пыль, песок, влажное тепло", - подчеркнул Мошков. Собеседник агентства добавил, что выполнение производителями в полном объеме требований стандартов к аварийно-спасательным робототехническим средствам позволит обеспечить соблюдение технического регламента ЕАЭС 050/2021 и сертификацию такой продукции. "Срок действия сертификата соответствия для партии продукции или единичного изделия не устанавливается, а для продукции, выпускаемой серийно, не более пяти лет. Однако даже в это срок будет проходить инспекционный контроль для периодической оценки сертифицированной продукции. Это предполагает отбор, идентификацию и испытание продукции, анализ состояния производства, проверку жалоб на сертифицированную продукцию", - резюмировал Мошков.
https://ria.ru/20240328/tral-1936314716.html
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технологии, евразийский экономический союз, внии гочс
Технологии, Евразийский экономический союз, ВНИИ ГОЧС
Ученые разработают новые стандарты для гуманитарного разминирования ЕАЭС
Ученые ВНИИ ГОЧС разработают ГОСТы для гуманитарного разминирования ЕАЭС
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций планируют разработать два новых ГОСТа с техническими требованиями к роботам для гуманитарного разминирования в зонах чрезвычайных ситуаций на территории стран ЕАЭС, рассказал РИА Новости заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков.
"До вступления в силу технического регламента ЕАЭС экспертам ВНИИ ГОЧС предстоит разработать два стандарта по робототехническим средствам: межгосударственный ГОСТ по общим техническим требованиям и методам испытаний робототехнических средств для проведения аварийно-спасательных работ и национальный ГОСТ, определяющий общие технические требования и методы испытаний робототехнических средств для гуманитарного разминирования", - сообщил Мошков.
Он отметил, что в настоящее время уже пять ГОСТов определяют требования к робототехнической продукции, еще 17 стандартов содержат требования к ее испытаниям.
"Среди таких документов - ГОСТы, определяющие общие технические требования и методы испытаний мобильных робототехнических комплексов при проведении аварийно-спасательных работ и пожаротушения, требования по безопасности к роботам и робототехническим устройствам. Ряд стандартов определяет методы испытаний на стойкость машин, приборов и других технических изделий к различным внешним воздействиям - ударам, агрессивными и другими специальными средами, климатическими факторами, включая пыль, песок, влажное тепло", - подчеркнул Мошков.
Собеседник агентства добавил, что выполнение производителями в полном объеме требований стандартов к аварийно-спасательным робототехническим средствам позволит обеспечить соблюдение технического регламента ЕАЭС 050/2021 и сертификацию такой продукции.
"Срок действия сертификата соответствия для партии продукции или единичного изделия не устанавливается, а для продукции, выпускаемой серийно, не более пяти лет. Однако даже в это срок будет проходить инспекционный контроль для периодической оценки сертифицированной продукции. Это предполагает отбор, идентификацию и испытание продукции, анализ состояния производства, проверку жалоб на сертифицированную продукцию", - резюмировал Мошков.