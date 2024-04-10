https://ria.ru/20240410/razminirovanie-1938974674.html

Ученые разработают новые стандарты для гуманитарного разминирования ЕАЭС

Ученые разработают новые стандарты для гуманитарного разминирования ЕАЭС - РИА Новости, 10.04.2024

Ученые разработают новые стандарты для гуманитарного разминирования ЕАЭС

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций планируют разработать два новых ГОСТа с... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T03:39

2024-04-10T03:39

2024-04-10T03:39

технологии

евразийский экономический союз

внии гочс

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций планируют разработать два новых ГОСТа с техническими требованиями к роботам для гуманитарного разминирования в зонах чрезвычайных ситуаций на территории стран ЕАЭС, рассказал РИА Новости заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков. "До вступления в силу технического регламента ЕАЭС экспертам ВНИИ ГОЧС предстоит разработать два стандарта по робототехническим средствам: межгосударственный ГОСТ по общим техническим требованиям и методам испытаний робототехнических средств для проведения аварийно-спасательных работ и национальный ГОСТ, определяющий общие технические требования и методы испытаний робототехнических средств для гуманитарного разминирования", - сообщил Мошков. Он отметил, что в настоящее время уже пять ГОСТов определяют требования к робототехнической продукции, еще 17 стандартов содержат требования к ее испытаниям. "Среди таких документов - ГОСТы, определяющие общие технические требования и методы испытаний мобильных робототехнических комплексов при проведении аварийно-спасательных работ и пожаротушения, требования по безопасности к роботам и робототехническим устройствам. Ряд стандартов определяет методы испытаний на стойкость машин, приборов и других технических изделий к различным внешним воздействиям - ударам, агрессивными и другими специальными средами, климатическими факторами, включая пыль, песок, влажное тепло", - подчеркнул Мошков. Собеседник агентства добавил, что выполнение производителями в полном объеме требований стандартов к аварийно-спасательным робототехническим средствам позволит обеспечить соблюдение технического регламента ЕАЭС 050/2021 и сертификацию такой продукции. "Срок действия сертификата соответствия для партии продукции или единичного изделия не устанавливается, а для продукции, выпускаемой серийно, не более пяти лет. Однако даже в это срок будет проходить инспекционный контроль для периодической оценки сертифицированной продукции. Это предполагает отбор, идентификацию и испытание продукции, анализ состояния производства, проверку жалоб на сертифицированную продукцию", - резюмировал Мошков.

https://ria.ru/20240328/tral-1936314716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, евразийский экономический союз, внии гочс