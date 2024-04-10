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Временную разметку для репетиций и Парада Победы нанесли в центре Москвы - РИА Новости, 10.04.2024
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12:56 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/razmetka-1939065608.html
Временную разметку для репетиций и Парада Победы нанесли в центре Москвы
Временную разметку для репетиций и Парада Победы нанесли в центре Москвы - РИА Новости, 10.04.2024
Временную разметку для репетиций и Парада Победы нанесли в центре Москвы
Временную разметку для репетиций и Парада Победы нанесли в центре Москвы, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:56
2024-04-10T12:56
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Временную разметку для репетиций и Парада Победы нанесли в центре Москвы, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по нанесению временной дорожной разметки на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади. Она будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и Параде Победы 9 мая. В общей сложности специальной дорожной краской жёлтого цвета нанесено шесть линий разметки длиной по 1,5 километра каждая. Работы проводились в ночное время с частичным ограничением дорожного движения в этом районе", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Водителей призывать быть внимательнее на указанном участке. "Напоминаем, что жёлтая разметка предназначена только для движения техники, задействованной в Параде Победы. Движение автомобилей осуществляется по обычной схеме", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, общество, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы

Временную разметку для репетиций и Парада Победы нанесли в центре Москвы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДорожная разметка в преддверии Парада Победы на Красной площади
Дорожная разметка в преддверии Парада Победы на Красной площади - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Временную разметку для репетиций и Парада Победы нанесли в центре Москвы, сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по нанесению временной дорожной разметки на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади. Она будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и Параде Победы 9 мая. В общей сложности специальной дорожной краской жёлтого цвета нанесено шесть линий разметки длиной по 1,5 километра каждая. Работы проводились в ночное время с частичным ограничением дорожного движения в этом районе", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Водителей призывать быть внимательнее на указанном участке.
"Напоминаем, что жёлтая разметка предназначена только для движения техники, задействованной в Параде Победы. Движение автомобилей осуществляется по обычной схеме", - говорится в сообщении.
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