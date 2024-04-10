https://ria.ru/20240410/pvo-1939202600.html

Байден рассказал, с кем США будут создавать сеть архитектуры ПВО

Байден рассказал, с кем США будут создавать сеть архитектуры ПВО - РИА Новости, 10.04.2024

Байден рассказал, с кем США будут создавать сеть архитектуры ПВО

США, Япония и Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T20:32

2024-04-10T20:32

2024-04-10T20:42

сша

япония

австралия

в мире

джо байден

фумио кисида

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США, Япония и Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны, заявил президент США Джо Байден."Впервые Япония, США и Австралия создадут сеть архитектуры по противоракетной обороне", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Японии Фумио Кисидой.

https://ria.ru/20240410/ucheniya-1939063517.html

сша

япония

австралия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, япония, австралия, в мире, джо байден, фумио кисида