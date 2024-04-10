https://ria.ru/20240410/pvo-1939202600.html
Байден рассказал, с кем США будут создавать сеть архитектуры ПВО
Байден рассказал, с кем США будут создавать сеть архитектуры ПВО - РИА Новости, 10.04.2024
Байден рассказал, с кем США будут создавать сеть архитектуры ПВО
США, Япония и Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T20:32
2024-04-10T20:32
2024-04-10T20:42
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австралия
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США, Япония и Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны, заявил президент США Джо Байден."Впервые Япония, США и Австралия создадут сеть архитектуры по противоракетной обороне", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Японии Фумио Кисидой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, япония, австралия, в мире, джо байден, фумио кисида
США, Япония, Австралия, В мире, Джо Байден, Фумио Кисида
Байден рассказал, с кем США будут создавать сеть архитектуры ПВО
Байден: США, Япония, Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны