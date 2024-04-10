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Байден рассказал, с кем США будут создавать сеть архитектуры ПВО - РИА Новости, 10.04.2024
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20:32 10.04.2024 (обновлено: 20:42 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/pvo-1939202600.html
Байден рассказал, с кем США будут создавать сеть архитектуры ПВО
Байден рассказал, с кем США будут создавать сеть архитектуры ПВО - РИА Новости, 10.04.2024
Байден рассказал, с кем США будут создавать сеть архитектуры ПВО
США, Япония и Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T20:32
2024-04-10T20:42
сша
япония
австралия
в мире
джо байден
фумио кисида
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США, Япония и Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны, заявил президент США Джо Байден."Впервые Япония, США и Австралия создадут сеть архитектуры по противоракетной обороне", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Японии Фумио Кисидой.
https://ria.ru/20240410/ucheniya-1939063517.html
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сша, япония, австралия, в мире, джо байден, фумио кисида
США, Япония, Австралия, В мире, Джо Байден, Фумио Кисида
Байден рассказал, с кем США будут создавать сеть архитектуры ПВО

Байден: США, Япония, Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США, Япония и Австралия создадут сеть архитектуры противоракетной обороны, заявил президент США Джо Байден.
"Впервые Япония, США и Австралия создадут сеть архитектуры по противоракетной обороне", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Японии Фумио Кисидой.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
МИД назвал цель совместных учений США с Японией, Австралией и Филиппинами
12:50
 
СШАЯпонияАвстралияВ миреДжо БайденФумио Кисида
 
 
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