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Глава Гагаузии оценила заключение соглашения о сотрудничестве с ПСБ - РИА Новости, 10.04.2024
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09:11 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/psb-1938995600.html
Глава Гагаузии оценила заключение соглашения о сотрудничестве с ПСБ
Глава Гагаузии оценила заключение соглашения о сотрудничестве с ПСБ - РИА Новости, 10.04.2024
Глава Гагаузии оценила заключение соглашения о сотрудничестве с ПСБ
Заключенное Гагаузией во вторник в Москве соглашение с Промсвязьбанком по сотрудничеству в финансовой сфере является важным шагом, он даст региону надежду на... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:11
2024-04-10T09:11
москва
гагаузия
евгения гуцул
петр фрадков
промсвязьбанк
в мире
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Заключенное Гагаузией во вторник в Москве соглашение с Промсвязьбанком по сотрудничеству в финансовой сфере является важным шагом, он даст региону надежду на светлое будущее, заявила РИА Новости глава автономии Евгения Гуцул. "Соглашение, которое было подписано между властями Гагаузской автономии, спикером Народного собрания Дмитрием Георгиевичем Константиновым и руководством ПСБ, - это очень важный шаг, который даст нашим людям надежду на светлое будущее, на благополучие", - сказала Гуцул в беседе с агентством. Она уточнила, что теперь у пенсионеров и бюджетников автономии будет возможность получать доплаты к различным пособиям через банковскую систему "Мир". Во вторник в Москве председатель ПСБ Петр Фрадков, председатель Народного собрания автономии Константинов и глава Гагаузии Гуцул подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.
https://ria.ru/20240410/gagauziya-1938976492.html
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москва, гагаузия, евгения гуцул, петр фрадков, промсвязьбанк, в мире
Москва, Гагаузия, Евгения Гуцул, Петр Фрадков, Промсвязьбанк, В мире
Глава Гагаузии оценила заключение соглашения о сотрудничестве с ПСБ

Гуцул: соглашение Гагаузии с ПСБ даст жителям надежду на светлое будущее

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Заключенное Гагаузией во вторник в Москве соглашение с Промсвязьбанком по сотрудничеству в финансовой сфере является важным шагом, он даст региону надежду на светлое будущее, заявила РИА Новости глава автономии Евгения Гуцул.
«
"Соглашение, которое было подписано между властями Гагаузской автономии, спикером Народного собрания Дмитрием Георгиевичем Константиновым и руководством ПСБ, - это очень важный шаг, который даст нашим людям надежду на светлое будущее, на благополучие", - сказала Гуцул в беседе с агентством.
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Она уточнила, что теперь у пенсионеров и бюджетников автономии будет возможность получать доплаты к различным пособиям через банковскую систему "Мир".
Во вторник в Москве председатель ПСБ Петр Фрадков, председатель Народного собрания автономии Константинов и глава Гагаузии Гуцул подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.
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МоскваГагаузияЕвгения ГуцулПетр ФрадковПромсвязьбанкВ мире
 
 
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