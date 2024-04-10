https://ria.ru/20240410/psb-1938995600.html

Глава Гагаузии оценила заключение соглашения о сотрудничестве с ПСБ

Глава Гагаузии оценила заключение соглашения о сотрудничестве с ПСБ - РИА Новости, 10.04.2024

Глава Гагаузии оценила заключение соглашения о сотрудничестве с ПСБ

Заключенное Гагаузией во вторник в Москве соглашение с Промсвязьбанком по сотрудничеству в финансовой сфере является важным шагом, он даст региону надежду на... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:11

2024-04-10T09:11

2024-04-10T09:11

москва

гагаузия

евгения гуцул

петр фрадков

промсвязьбанк

в мире

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Заключенное Гагаузией во вторник в Москве соглашение с Промсвязьбанком по сотрудничеству в финансовой сфере является важным шагом, он даст региону надежду на светлое будущее, заявила РИА Новости глава автономии Евгения Гуцул. "Соглашение, которое было подписано между властями Гагаузской автономии, спикером Народного собрания Дмитрием Георгиевичем Константиновым и руководством ПСБ, - это очень важный шаг, который даст нашим людям надежду на светлое будущее, на благополучие", - сказала Гуцул в беседе с агентством. Она уточнила, что теперь у пенсионеров и бюджетников автономии будет возможность получать доплаты к различным пособиям через банковскую систему "Мир". Во вторник в Москве председатель ПСБ Петр Фрадков, председатель Народного собрания автономии Константинов и глава Гагаузии Гуцул подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.

https://ria.ru/20240410/gagauziya-1938976492.html

https://ria.ru/20240409/gagauziya-1938781041.html

москва

гагаузия

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москва, гагаузия, евгения гуцул, петр фрадков, промсвязьбанк, в мире