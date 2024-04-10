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Главу Гагаузии подвергли проверке в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 11.04.2024
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23:58 10.04.2024 (обновлено: 09:59 11.04.2024)
https://ria.ru/20240410/proverka-1939224693.html
Главу Гагаузии подвергли проверке в аэропорту Кишинева
Главу Гагаузии подвергли проверке в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 11.04.2024
Главу Гагаузии подвергли проверке в аэропорту Кишинева
Спикер парламента Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что его вместе с главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул по возвращению из России тщательно... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-10T23:58
2024-04-11T09:59
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
дмитрий константинов
петр фрадков
таможенный союз
в мире
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КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Спикер парламента Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что его вместе с главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул по возвращению из России тщательно досмотрели в аэропорту Кишинева, проверив даже телефоны. &quot;В аэропорту сразу встретили. Мы знали, что нас встретят. Проверили полностью, и телефоны. Ну, демократия! Но мы готовы&quot;, — заявил Константинов в аэропорту, добавив, что доволен итогами визита в Москву.Гуцул вернулась в среду из России, где у нее и Константинова состоялась встреча с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере. На выходе из зала прилета Гуцул аплодисментами встречали соратники. Многие из них сумели пройти в зал ожидания, принеся с собой цветы. Много людей также пришли к зданию аэропорта, чтобы встретить политика.Ранее глава Гагаузской автономии Молдавии допустила в интервью РИА Новости, что ее могут задержать в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы.Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. БолееВесной прошлого года Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузии. Ее поддержала партия "Шор", которую молдавские власти позднее объявили неконституционной. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.После выборов Кишинев начал оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года поддержал инициативу правящей партии "Действие и солидарность", по которой возврат НДС экономическим агентам автономии перекладывается с республиканского бюджета на региональный. Конституционный суд признал эти поправки незаконными.В конце февраля Гуцул посетила Россию, где встретилась в том числе с Владимиром Путиным. После этого молдавский премьер Дорин Речан не исключил, что политиков, побывавших с визитом в России, могут привлечь к ответственности. В начале апреля глава автономии сообщила, что ей предъявили обвинения по уголовному делу партии "Шор". 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240410/gutsul-1939220670.html
https://ria.ru/20240410/gutsul-1939082367.html
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молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, дмитрий константинов, петр фрадков, таможенный союз
Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Дмитрий Константинов, Петр Фрадков, Таможенный союз, В мире
В мире
Главу Гагаузии подвергли проверке в аэропорту Кишинева

Гуцул и спикера парламента Гагаузии тщательно досмотрели в аэропорту Кишинева

© Sputnik / Дмитрий Терехов | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул в аэропорту Кишинева
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Терехов
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул в аэропорту Кишинева
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 апр - РИА Новости. Спикер парламента Гагаузии Дмитрий Константинов заявил, что его вместе с главой Гагаузской автономии Евгенией Гуцул по возвращению из России тщательно досмотрели в аэропорту Кишинева, проверив даже телефоны.
«

"В аэропорту сразу встретили. Мы знали, что нас встретят. Проверили полностью, и телефоны. Ну, демократия! Но мы готовы", — заявил Константинов в аэропорту, добавив, что доволен итогами визита в Москву.

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Молдавия обвинила главу Гагаузии в получении незаконного финансирования
Вчера, 22:58
Гуцул вернулась в среду из России, где у нее и Константинова состоялась встреча с председателем ПСБ Петром Фрадковым. Стороны подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.
На выходе из зала прилета Гуцул аплодисментами встречали соратники. Многие из них сумели пройти в зал ожидания, принеся с собой цветы. Много людей также пришли к зданию аэропорта, чтобы встретить политика.
Ранее глава Гагаузской автономии Молдавии допустила в интервью РИА Новости, что ее могут задержать в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, традиционно выступающая за сближение с Россией. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум о выборе вектора внешней политики, более 98 процентов участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. БолееВесной прошлого года Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузии. Ее поддержала партия "Шор", которую молдавские власти позднее объявили неконституционной. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.
После выборов Кишинев начал оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года поддержал инициативу правящей партии "Действие и солидарность", по которой возврат НДС экономическим агентам автономии перекладывается с республиканского бюджета на региональный. Конституционный суд признал эти поправки незаконными.
В конце февраля Гуцул посетила Россию, где встретилась в том числе с Владимиром Путиным. После этого молдавский премьер Дорин Речан не исключил, что политиков, побывавших с визитом в России, могут привлечь к ответственности. В начале апреля глава автономии сообщила, что ей предъявили обвинения по уголовному делу партии "Шор". 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулДмитрий КонстантиновПетр ФрадковТаможенный союз
 
 
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