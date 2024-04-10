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В Москве началась проверка после получения ребенком травм на тарзанке - РИА Новости, 10.04.2024
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20:39 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/proverka-1939204509.html
В Москве началась проверка после получения ребенком травм на тарзанке
В Москве началась проверка после получения ребенком травм на тарзанке - РИА Новости, 10.04.2024
В Москве началась проверка после получения ребенком травм на тарзанке
Следователями проводится доследственная проверка по факту получения 10-летним ребенком телесных повреждений в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T20:39
2024-04-10T20:39
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Следователями проводится доследственная проверка по факту получения 10-летним ребенком телесных повреждений в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного СК. "По факту получения ребенком телесных повреждений в центре Москвы проводится доследственная проверка. 10 апреля 2024 года в одном из столичных парков 10-летний мальчик в ходе катания на тарзанке получил телесные повреждения в результате обрыва каната", - говорится в сообщении. Уточняется, что ребенок госпитализирован в столичную больницу, где ему оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура Москвы поясняет, что ребенок получил травму в результате обрыва каната при катании на элементе "Канатная дорога" на детской площадке. "Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Замоскворецкой межрайонной прокуратуре", - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.
https://ria.ru/20240410/guba-1939120767.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве началась проверка после получения ребенком травм на тарзанке

В Москве началась проверка после получения 10-летним ребенком травм на тарзанке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Следователями проводится доследственная проверка по факту получения 10-летним ребенком телесных повреждений в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
«
"По факту получения ребенком телесных повреждений в центре Москвы проводится доследственная проверка. 10 апреля 2024 года в одном из столичных парков 10-летний мальчик в ходе катания на тарзанке получил телесные повреждения в результате обрыва каната", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что ребенок госпитализирован в столичную больницу, где ему оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Прокуратура Москвы поясняет, что ребенок получил травму в результате обрыва каната при катании на элементе "Канатная дорога" на детской площадке.
«
"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Замоскворецкой межрайонной прокуратуре", - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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