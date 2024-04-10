https://ria.ru/20240410/proverka-1939204509.html

В Москве началась проверка после получения ребенком травм на тарзанке

В Москве началась проверка после получения ребенком травм на тарзанке - РИА Новости, 10.04.2024

В Москве началась проверка после получения ребенком травм на тарзанке

Следователями проводится доследственная проверка по факту получения 10-летним ребенком телесных повреждений в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T20:39

2024-04-10T20:39

2024-04-10T20:39

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Следователями проводится доследственная проверка по факту получения 10-летним ребенком телесных повреждений в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного СК. "По факту получения ребенком телесных повреждений в центре Москвы проводится доследственная проверка. 10 апреля 2024 года в одном из столичных парков 10-летний мальчик в ходе катания на тарзанке получил телесные повреждения в результате обрыва каната", - говорится в сообщении. Уточняется, что ребенок госпитализирован в столичную больницу, где ему оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Прокуратура Москвы поясняет, что ребенок получил травму в результате обрыва каната при катании на элементе "Канатная дорога" на детской площадке. "Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Замоскворецкой межрайонной прокуратуре", - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

https://ria.ru/20240410/guba-1939120767.html

https://ria.ru/20231028/moskva-1905826852.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)