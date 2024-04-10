https://ria.ru/20240410/produktsiya-1939090585.html

Около 2 тонн пермской продукции продали на выставке "Россия" в Москве

Около 2 тонн пермской продукции продали на выставке "Россия" в Москве - РИА Новости, 10.04.2024

Около 2 тонн пермской продукции продали на выставке "Россия" в Москве

Предприниматели из Перми успешно представили свой регион на форуме-выставке "Россия", свою продукцию представили девять хозяйств и реализовали около двух тонн... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:21

2024-04-10T14:21

2024-04-10T14:21

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Предприниматели из Перми успешно представили свой регион на форуме-выставке "Россия", свою продукцию представили девять хозяйств и реализовали около двух тонн товаров, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Гости выставки могли приобрести мед и продукцию пчеловодства, мясо, сыры, сублимированные ягоды и пряники. "Мы привезли в Москву широкий ассортимент товаров из индейки – колбасы, тушенку, холодец, копчености и паштет из печени индейки. Натуральные продукты пользуются спросом, поэтому приняли нас очень тепло", - рассказала индивидуальный предприниматель Елена Баннова, ее слова приводит пресс-служба. Пермская компания "Промед" представила на ярмарке новый вид камбучи – с лавандой. Исполнительный директор компании Иван Чобан рассказал, что товар вызвал фурор среди гостей. Другой участник выставки, основатель бренда "Пермские пчелы" Денис Калугин рассказал, что его пасека растет в Ординском районе, который считается экологически чистым. Бренд презентовал свою продукцию на выставке "Россия" впервые. И.о. министра по туризму Пермского края Сергей Хорошутин, курирующий работу региона на выставке, пояснил, что пермская продукция вызвала живой и неподдельный интерес среди гостей ВДНХ. А предприниматели готовы ехать снова, так как видят результаты от работы в Москве. Выставка "Россия" начала свою работу 4 ноября 2023 года, в День народного единства. Работа экспозиций по поручению президента продлена.

https://ria.ru/20240305/tekhnologii-1931043436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, пермский край, пермь, бизнес, предприниматели