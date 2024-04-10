Рейтинг@Mail.ru
Около 2 тонн пермской продукции продали на выставке "Россия" в Москве - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
14:21 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/produktsiya-1939090585.html
Около 2 тонн пермской продукции продали на выставке "Россия" в Москве
Около 2 тонн пермской продукции продали на выставке "Россия" в Москве - РИА Новости, 10.04.2024
Около 2 тонн пермской продукции продали на выставке "Россия" в Москве
Предприниматели из Перми успешно представили свой регион на форуме-выставке "Россия", свою продукцию представили девять хозяйств и реализовали около двух тонн... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:21
2024-04-10T14:21
твой бизнес
твой бизнес – новости
пермский край
пермь
бизнес
предприниматели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939090858_0:24:935:550_1920x0_80_0_0_2f59f42f041541a0b8a0ee9d0dee00f9.jpg
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Предприниматели из Перми успешно представили свой регион на форуме-выставке "Россия", свою продукцию представили девять хозяйств и реализовали около двух тонн товаров, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Гости выставки могли приобрести мед и продукцию пчеловодства, мясо, сыры, сублимированные ягоды и пряники. "Мы привезли в Москву широкий ассортимент товаров из индейки – колбасы, тушенку, холодец, копчености и паштет из печени индейки. Натуральные продукты пользуются спросом, поэтому приняли нас очень тепло", - рассказала индивидуальный предприниматель Елена Баннова, ее слова приводит пресс-служба. Пермская компания "Промед" представила на ярмарке новый вид камбучи – с лавандой. Исполнительный директор компании Иван Чобан рассказал, что товар вызвал фурор среди гостей. Другой участник выставки, основатель бренда "Пермские пчелы" Денис Калугин рассказал, что его пасека растет в Ординском районе, который считается экологически чистым. Бренд презентовал свою продукцию на выставке "Россия" впервые. И.о. министра по туризму Пермского края Сергей Хорошутин, курирующий работу региона на выставке, пояснил, что пермская продукция вызвала живой и неподдельный интерес среди гостей ВДНХ. А предприниматели готовы ехать снова, так как видят результаты от работы в Москве. Выставка "Россия" начала свою работу 4 ноября 2023 года, в День народного единства. Работа экспозиций по поручению президента продлена.
https://ria.ru/20240305/tekhnologii-1931043436.html
пермский край
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939090858_0:0:935:702_1920x0_80_0_0_84d39ad0e0364d5b31e0803cf3828900.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, пермский край, пермь, бизнес, предприниматели
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Пермский край, Пермь, Бизнес, Предприниматели

Около 2 тонн пермской продукции продали на выставке "Россия" в Москве

© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского краяОколо 2 тонн пермской продукции продали на выставке "Россия" в Москве
Около 2 тонн пермской продукции продали на выставке Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Предприниматели из Перми успешно представили свой регион на форуме-выставке "Россия", свою продукцию представили девять хозяйств и реализовали около двух тонн товаров, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.
Гости выставки могли приобрести мед и продукцию пчеловодства, мясо, сыры, сублимированные ягоды и пряники.
«
"Мы привезли в Москву широкий ассортимент товаров из индейки – колбасы, тушенку, холодец, копчености и паштет из печени индейки. Натуральные продукты пользуются спросом, поэтому приняли нас очень тепло", - рассказала индивидуальный предприниматель Елена Баннова, ее слова приводит пресс-служба.
Пермская компания "Промед" представила на ярмарке новый вид камбучи – с лавандой. Исполнительный директор компании Иван Чобан рассказал, что товар вызвал фурор среди гостей.
Другой участник выставки, основатель бренда "Пермские пчелы" Денис Калугин рассказал, что его пасека растет в Ординском районе, который считается экологически чистым. Бренд презентовал свою продукцию на выставке "Россия" впервые.
И.о. министра по туризму Пермского края Сергей Хорошутин, курирующий работу региона на выставке, пояснил, что пермская продукция вызвала живой и неподдельный интерес среди гостей ВДНХ. А предприниматели готовы ехать снова, так как видят результаты от работы в Москве.
Выставка "Россия" начала свою работу 4 ноября 2023 года, в День народного единства. Работа экспозиций по поручению президента продлена.
Мужчина подписывает документы в отделении банка - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Высокотехнологичные МСП привлекли 34 млрд рублей по льготной госпрограмме
5 марта, 09:40
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПермский крайПермьБизнесПредприниматели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала