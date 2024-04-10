В США посадили в тюрьму родителей подростка, устроившего стрельбу в школе
Родителей устроившего стрельбу школьника в США приговорили к тюремным срокам
© AP Photo / Carlos OsorioДжеймс Крамбли выступает перед судом во время вынесения приговора. 9 апреля 2024
© AP Photo / Carlos Osorio
Джеймс Крамбли выступает перед судом во время вынесения приговора. 9 апреля 2024
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Родителей устроившего стрельбу в школе в США в 2021 году подростка приговорили к длительным тюремным срокам.
В ходе стрельбы 30 ноября 2021 года в школе города Оксфорд четыре ученика погибли, семь человек были ранены. Стрелявшим оказался 15-летний ученик школы. Он получил пожизненный срок.
Оглашение судьей в штате Мичиган решения по делу родителей транслировали американские телеканалы. Согласно решению Дженифер и Джеймс Крамбли получили наказание в виде тюремного срока в 10 и 15 лет по четырем обвинениям в причинении смерти по неосторожности.
"Никто не ждет, что родители будут экстрасенсами, но это приговор не о плохом воспитании. Приговор подтверждает повторяющиеся действия или их отсутствие, которые могли бы остановить приближающийся поезд, он о неоднократном игнорировании того, от чего у разумного человека волосы бы встали дыбом", - заявила судья Шэрил Мэттьюс, оглашая свое решение.
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