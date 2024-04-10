https://ria.ru/20240410/prigovor-1938966606.html

В США посадили в тюрьму родителей подростка, устроившего стрельбу в школе

В США посадили в тюрьму родителей подростка, устроившего стрельбу в школе - РИА Новости, 10.04.2024

В США посадили в тюрьму родителей подростка, устроившего стрельбу в школе

Родителей устроившего стрельбу в школе в США в 2021 году подростка приговорили к длительным тюремным срокам. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T00:37

2024-04-10T00:37

2024-04-10T10:34

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Родителей устроившего стрельбу в школе в США в 2021 году подростка приговорили к длительным тюремным срокам. В ходе стрельбы 30 ноября 2021 года в школе города Оксфорд четыре ученика погибли, семь человек были ранены. Стрелявшим оказался 15-летний ученик школы. Он получил пожизненный срок. Оглашение судьей в штате Мичиган решения по делу родителей транслировали американские телеканалы. Согласно решению Дженифер и Джеймс Крамбли получили наказание в виде тюремного срока в 10 и 15 лет по четырем обвинениям в причинении смерти по неосторожности. "Никто не ждет, что родители будут экстрасенсами, но это приговор не о плохом воспитании. Приговор подтверждает повторяющиеся действия или их отсутствие, которые могли бы остановить приближающийся поезд, он о неоднократном игнорировании того, от чего у разумного человека волосы бы встали дыбом", - заявила судья Шэрил Мэттьюс, оглашая свое решение.

https://ria.ru/20240403/podrostok-1937604548.html

https://ria.ru/20240215/bayden-1927476745.html

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сша, оксфорд, мичиган, в мире