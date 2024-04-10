Рейтинг@Mail.ru
В Ливане хотят укрепления отношений с Россией, заявил советник президента - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:22 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/prezident-1939172492.html
В Ливане хотят укрепления отношений с Россией, заявил советник президента
В Ливане хотят укрепления отношений с Россией, заявил советник президента - РИА Новости, 10.04.2024
В Ливане хотят укрепления отношений с Россией, заявил советник президента
Россию и Ливан на протяжении 80 лет объединяет сотрудничество в разных областях и ливанцы хотят дальнейшего укрепления отношений, сказал советник президента... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:22
2024-04-10T18:22
религия
россия
ливан
сергей лавров
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_414c4cac29cd280900d47a92fe99e5bd.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россию и Ливан на протяжении 80 лет объединяет сотрудничество в разных областях и ливанцы хотят дальнейшего укрепления отношений, сказал советник президента Ливана Амаль Абу Зейд во время телемоста в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Что касается российско-ливанских отношений, то эти отношения в этом году отмечают 80-летие. Нас объединяют отношения в самых разных областях, есть сотрудничество между министерствами иностранных дел России и Ливана. Ливанский министр иностранных дел и министр Сергей Лавров, а также его заместитель Михаил Богданов находятся в постоянном контакте, и это демонстрирует силу отношений - культурных, политических, социальных, общественных, которые объединяют наши страны. Это происходит на протяжении 80 лет. Мы желаем, чтобы эти отношения между Россией и Ливаном еще более укреплялись", - сказал Абу Зейд во время телемоста, посвященного окончанию Рамадана - празднику Ураза-байрам, в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он подчеркнул, что мир сейчас переживает период, "когда происходит окончание эпохи однополярного мира, воплощенного США"Ураза-байрам – праздник, знаменующий завершение священного для мусульман месяца Рамадан и поста. С раннего утра в этот день в мечетях проходят торжественные проповеди и коллективный намаз. В этом году религиозный праздник отмечается в среду, 10 апреля. В связи с этим в ряде регионов РФ с преимущественно мусульманским населением среда будет выходным, например, в Башкирии, Татарстане, Адыгее, Чеченской республике, Кабардино-Балкарии и других субъектах России.
https://ria.ru/20240407/ramadan-1928267663.html
россия
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5680d9f23963851182476036845d8a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ливан, сергей лавров, религия
Религия, Россия, Ливан, Сергей Лавров, Религия
В Ливане хотят укрепления отношений с Россией, заявил советник президента

Советник президента Ливана: мы заинтересованы в укреплении отношений с Россией

© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана у бурового судна Tungsten Explorer. 27 февраля 2020
Флаг Ливана у бурового судна Tungsten Explorer. 27 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россию и Ливан на протяжении 80 лет объединяет сотрудничество в разных областях и ливанцы хотят дальнейшего укрепления отношений, сказал советник президента Ливана Амаль Абу Зейд во время телемоста в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Что касается российско-ливанских отношений, то эти отношения в этом году отмечают 80-летие. Нас объединяют отношения в самых разных областях, есть сотрудничество между министерствами иностранных дел России и Ливана. Ливанский министр иностранных дел и министр Сергей Лавров, а также его заместитель Михаил Богданов находятся в постоянном контакте, и это демонстрирует силу отношений - культурных, политических, социальных, общественных, которые объединяют наши страны. Это происходит на протяжении 80 лет. Мы желаем, чтобы эти отношения между Россией и Ливаном еще более укреплялись", - сказал Абу Зейд во время телемоста, посвященного окончанию Рамадана - празднику Ураза-байрам, в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что мир сейчас переживает период, "когда происходит окончание эпохи однополярного мира, воплощенного США"
Ураза-байрам – праздник, знаменующий завершение священного для мусульман месяца Рамадан и поста. С раннего утра в этот день в мечетях проходят торжественные проповеди и коллективный намаз. В этом году религиозный праздник отмечается в среду, 10 апреля. В связи с этим в ряде регионов РФ с преимущественно мусульманским населением среда будет выходным, например, в Башкирии, Татарстане, Адыгее, Чеченской республике, Кабардино-Балкарии и других субъектах России.
Рамадан - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Месяц Рамадан в 2024 году: даты и традиции
7 апреля, 16:38
 
РелигияРоссияЛиванСергей ЛавровРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала