https://ria.ru/20240410/prezident-1939172492.html
В Ливане хотят укрепления отношений с Россией, заявил советник президента
В Ливане хотят укрепления отношений с Россией, заявил советник президента - РИА Новости, 10.04.2024
В Ливане хотят укрепления отношений с Россией, заявил советник президента
Россию и Ливан на протяжении 80 лет объединяет сотрудничество в разных областях и ливанцы хотят дальнейшего укрепления отношений, сказал советник президента... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:22
2024-04-10T18:22
2024-04-10T18:22
религия
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сергей лавров
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россию и Ливан на протяжении 80 лет объединяет сотрудничество в разных областях и ливанцы хотят дальнейшего укрепления отношений, сказал советник президента Ливана Амаль Абу Зейд во время телемоста в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Что касается российско-ливанских отношений, то эти отношения в этом году отмечают 80-летие. Нас объединяют отношения в самых разных областях, есть сотрудничество между министерствами иностранных дел России и Ливана. Ливанский министр иностранных дел и министр Сергей Лавров, а также его заместитель Михаил Богданов находятся в постоянном контакте, и это демонстрирует силу отношений - культурных, политических, социальных, общественных, которые объединяют наши страны. Это происходит на протяжении 80 лет. Мы желаем, чтобы эти отношения между Россией и Ливаном еще более укреплялись", - сказал Абу Зейд во время телемоста, посвященного окончанию Рамадана - празднику Ураза-байрам, в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он подчеркнул, что мир сейчас переживает период, "когда происходит окончание эпохи однополярного мира, воплощенного США"Ураза-байрам – праздник, знаменующий завершение священного для мусульман месяца Рамадан и поста. С раннего утра в этот день в мечетях проходят торжественные проповеди и коллективный намаз. В этом году религиозный праздник отмечается в среду, 10 апреля. В связи с этим в ряде регионов РФ с преимущественно мусульманским населением среда будет выходным, например, в Башкирии, Татарстане, Адыгее, Чеченской республике, Кабардино-Балкарии и других субъектах России.
https://ria.ru/20240407/ramadan-1928267663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ливан, сергей лавров, религия
Религия, Россия, Ливан, Сергей Лавров, Религия
В Ливане хотят укрепления отношений с Россией, заявил советник президента
Советник президента Ливана: мы заинтересованы в укреплении отношений с Россией
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Россию и Ливан на протяжении 80 лет объединяет сотрудничество в разных областях и ливанцы хотят дальнейшего укрепления отношений, сказал советник президента Ливана Амаль Абу Зейд во время телемоста в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Что касается российско-ливанских отношений, то эти отношения в этом году отмечают 80-летие. Нас объединяют отношения в самых разных областях, есть сотрудничество между министерствами иностранных дел России и Ливана. Ливанский министр иностранных дел и министр Сергей Лавров
, а также его заместитель Михаил Богданов находятся в постоянном контакте, и это демонстрирует силу отношений - культурных, политических, социальных, общественных, которые объединяют наши страны. Это происходит на протяжении 80 лет. Мы желаем, чтобы эти отношения между Россией и Ливаном еще более укреплялись", - сказал Абу Зейд во время телемоста, посвященного окончанию Рамадана - празднику Ураза-байрам, в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что мир сейчас переживает период, "когда происходит окончание эпохи однополярного мира, воплощенного США"
Ураза-байрам – праздник, знаменующий завершение священного для мусульман месяца Рамадан и поста. С раннего утра в этот день в мечетях проходят торжественные проповеди и коллективный намаз. В этом году религиозный праздник отмечается в среду, 10 апреля. В связи с этим в ряде регионов РФ с преимущественно мусульманским населением среда будет выходным, например, в Башкирии, Татарстане, Адыгее, Чеченской республике, Кабардино-Балкарии и других субъектах России.