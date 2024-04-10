https://ria.ru/20240410/pozhary-1938992608.html

В России за сутки потушили 37 природных пожаров

В России за сутки потушили 37 природных пожаров - РИА Новости, 10.04.2024

В России за сутки потушили 37 природных пожаров

В России за сутки потушили 37 природных пожаров на площади 1285 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:57

2024-04-10T08:57

2024-04-10T08:57

происшествия

россия

еврейская автономная область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. В России за сутки потушили 37 природных пожаров на площади 1285 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.04.2024 года в шести регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1285 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 10 апреля в России действовало 28 лесных пожаров на площади 1991 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Еврейской автономной области - там действовали четыре пожара на 1222 гектарах.

https://radiosputnik.ru/20240405/aktsiya-1938072503.html

https://ria.ru/20231025/dobrovoltsy-1905065741.html

россия

еврейская автономная область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, еврейская автономная область, природные пожары в россии