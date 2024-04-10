https://ria.ru/20240410/postavki-1939175320.html

Ефимов: Белоруссия начала поставки в РФ по импортозамещающим проектам

Ефимов: Белоруссия начала поставки в РФ по импортозамещающим проектам - РИА Новости, 10.04.2024

Ефимов: Белоруссия начала поставки в РФ по импортозамещающим проектам

Белоруссия начала активные поставки в Россию по импортозамещающим интеграционным проектам, сообщил заместитель министра промышленности республики Александр... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T18:32

2024-04-10T18:32

2024-04-10T18:32

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МИНСК, 10 апр - РИА Новости. Белоруссия начала активные поставки в Россию по импортозамещающим интеграционным проектам, сообщил заместитель министра промышленности республики Александр Ефимов. По его словам, минпром Белоруссии и Минпромторг России согласовали 25 таких проектов. Общий объем инвестиционных затрат по ним с учетом российского госкредита и собственных средств предприятий превышает 140 миллиардов российских рублей. "В настоящее время 20 проектов находятся в активной стадии реализации. Под эти 20 проектов необходимо приобрести более 1,6 тысячи единиц технологического оборудования. Порядка 30% из этого объема оборудования уже поставлено на наши предприятия и ведутся пусконаладочные работы", - приводит слова Ефимова госагентство Белта. Он сообщил, что все эти проекты нацелены на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства. Это в первую очередь продукция микроэлектроники, включая технологическое оборудование для производства электронной компонентной базы, это комплектующие для конвейерных предприятий Белоруссии и России - мосты, коробки передач, редукторы, гидравлические узлы. "Первая продукция уже производится и активно экспортируется для потребителей Российской Федерации. Мы активно поставляем продукцию электронной компонентной базы, комплектующие для конвейерных предприятий Российской Федерации (мосты, редукторы). По мере наращивания мощностей мы планируем расширить уже поставляемые группы технологического, станочного оборудования для обрабатывающей промышленности России", - сказал Ефимов.

https://ria.ru/20240402/matvienko-1937269451.html

https://ria.ru/20240401/integratsiya-1937076571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)