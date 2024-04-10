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Петр Бирюков: пик весеннего половодья в столичном регионе пройден - РИА Новости, 10.04.2024
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12:49 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/polovode-1939063230.html
Петр Бирюков: пик весеннего половодья в столичном регионе пройден
Петр Бирюков: пик весеннего половодья в столичном регионе пройден - РИА Новости, 10.04.2024
Петр Бирюков: пик весеннего половодья в столичном регионе пройден
Пик половодья в столичном регионе пройден, уровень наполненности водохранилищ составляет в среднем 80%, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:49
2024-04-10T12:49
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общество
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жкх
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пик половодья в столичном регионе пройден, уровень наполненности водохранилищ составляет в среднем 80%, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства зафиксировали снижение объема талых вод, приходящих в водохранилища с водосборной территории. Это означает, что пик половодья пройден, по нашим оценкам, оно продлится еще одну-две недели. В настоящее время продолжается плавное наполнение водохранилищ, объем талого стока находится на уровне многолетних значений", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что пропуск половодья в столичном регионе проходит в штатном режиме. "Подготовка к половодью была организована заранее, в частности, регулярно проводились мониторинг снегозапасов и все необходимые мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации, городской водосточной сети", - пояснил Бирюков. По его словам, был утвержден специальный регламент, в нем закреплены зоны ответственности служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории составляет более 50 тысяч квадратных километров. Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков.
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москва, петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, ЖКХ

Петр Бирюков: пик весеннего половодья в столичном регионе пройден

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пик половодья в столичном регионе пройден, уровень наполненности водохранилищ составляет в среднем 80%, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства зафиксировали снижение объема талых вод, приходящих в водохранилища с водосборной территории. Это означает, что пик половодья пройден, по нашим оценкам, оно продлится еще одну-две недели. В настоящее время продолжается плавное наполнение водохранилищ, объем талого стока находится на уровне многолетних значений", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что пропуск половодья в столичном регионе проходит в штатном режиме.
«
"Подготовка к половодью была организована заранее, в частности, регулярно проводились мониторинг снегозапасов и все необходимые мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации, городской водосточной сети", - пояснил Бирюков.
Москва - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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По его словам, был утвержден специальный регламент, в нем закреплены зоны ответственности служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории составляет более 50 тысяч квадратных километров. Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыЖКХ
 
 
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