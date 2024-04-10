https://ria.ru/20240410/polovode-1939063230.html

Петр Бирюков: пик весеннего половодья в столичном регионе пройден

Петр Бирюков: пик весеннего половодья в столичном регионе пройден - РИА Новости, 10.04.2024

Петр Бирюков: пик весеннего половодья в столичном регионе пройден

Пик половодья в столичном регионе пройден, уровень наполненности водохранилищ составляет в среднем 80%, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:49

2024-04-10T12:49

2024-04-10T12:49

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пик половодья в столичном регионе пройден, уровень наполненности водохранилищ составляет в среднем 80%, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства зафиксировали снижение объема талых вод, приходящих в водохранилища с водосборной территории. Это означает, что пик половодья пройден, по нашим оценкам, оно продлится еще одну-две недели. В настоящее время продолжается плавное наполнение водохранилищ, объем талого стока находится на уровне многолетних значений", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что пропуск половодья в столичном регионе проходит в штатном режиме. "Подготовка к половодью была организована заранее, в частности, регулярно проводились мониторинг снегозапасов и все необходимые мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации, городской водосточной сети", - пояснил Бирюков. По его словам, был утвержден специальный регламент, в нем закреплены зоны ответственности служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории составляет более 50 тысяч квадратных километров. Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков.

https://ria.ru/20240327/reki-1936109994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, жкх