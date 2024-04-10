Петр Бирюков: пик весеннего половодья в столичном регионе пройден
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Пик половодья в столичном регионе пройден, уровень наполненности водохранилищ составляет в среднем 80%, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства зафиксировали снижение объема талых вод, приходящих в водохранилища с водосборной территории. Это означает, что пик половодья пройден, по нашим оценкам, оно продлится еще одну-две недели. В настоящее время продолжается плавное наполнение водохранилищ, объем талого стока находится на уровне многолетних значений", - сказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что пропуск половодья в столичном регионе проходит в штатном режиме.
«
"Подготовка к половодью была организована заранее, в частности, регулярно проводились мониторинг снегозапасов и все необходимые мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации, городской водосточной сети", - пояснил Бирюков.
По его словам, был утвержден специальный регламент, в нем закреплены зоны ответственности служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории составляет более 50 тысяч квадратных километров. Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков.