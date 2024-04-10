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На Пхукете пятеро россиян предстали перед судом за похищение пары
На Пхукете пятеро россиян предстали перед судом за похищение пары - РИА Новости, 10.04.2024
На Пхукете пятеро россиян предстали перед судом за похищение пары
Пятеро россиян приговорены в таиландской провинции Пхукет к двум годам тюремного заключения каждый по делу о похищении российской пары и принуждении ее... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T19:36
2024-04-10T19:36
2024-04-10T20:16
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пятеро россиян приговорены в таиландской провинции Пхукет к двум годам тюремного заключения каждый по делу о похищении российской пары и принуждении ее перевести криптовалюту примерно на 31 миллион батов (около 845,7 тысячи долларов США), сообщает издание Bangkok Post. "Пятеро российских мужчин были приговорены к двум годам тюрьмы каждый за похищение российской пары на Пхукете и принуждение перевести более 30 миллионов батов в криптовалюте. Приговор вынес провинциальный суд Пхукета в среду", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что похитители затолкали похищенных в черный микроавтобус с затемненными стеклами и увезли с места похищения. В микроавтобусе похитители заставили российскую пару перевести на названные ими банковские счета криптовалюту на сумму более 850 тысяч долларов, а затем выпустили похищенных в другом районе Пхукета. Суд изначально хотел приговорить подсудимых к четырем годам тюрьмы, но смягчил итоговое решение в связи с их признательными показаниями.Как пишет издание, потерпевшие сразу после освобождения обратились в полицию, после чего были арестованы пятеро подозреваемых, которые в ходе следствия сначала полностью отрицали свою вину, а затем признались в совершении похищения людей и кражи денежных средств в криптовалюте.
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в мире, пхукет (остров), сша
В мире, Пхукет (остров), США
На Пхукете пятеро россиян предстали перед судом за похищение пары
Bangkok Post: пятеро россиян получили 2 года тюрьмы на Пхукете за похищение пары
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости.
Пятеро россиян приговорены в таиландской провинции Пхукет к двум годам тюремного заключения каждый по делу о похищении российской пары и принуждении ее перевести криптовалюту примерно на 31 миллион батов (около 845,7 тысячи долларов США), сообщает издание Bangkok Post
.
«
"Пятеро российских мужчин были приговорены к двум годам тюрьмы каждый за похищение российской пары на Пхукете и принуждение перевести более 30 миллионов батов в криптовалюте. Приговор вынес провинциальный суд Пхукета в среду", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что похитители затолкали похищенных в черный микроавтобус с затемненными стеклами и увезли с места похищения. В микроавтобусе похитители заставили российскую пару перевести на названные ими банковские счета криптовалюту на сумму более 850 тысяч долларов, а затем выпустили похищенных в другом районе Пхукета. Суд изначально хотел приговорить подсудимых к четырем годам тюрьмы, но смягчил итоговое решение в связи с их признательными показаниями.
Как пишет издание, потерпевшие сразу после освобождения обратились в полицию, после чего были арестованы пятеро подозреваемых, которые в ходе следствия сначала полностью отрицали свою вину, а затем признались в совершении похищения людей и кражи денежных средств в криптовалюте.