https://ria.ru/20240410/pokhischenie-1939192244.html

На Пхукете пятеро россиян предстали перед судом за похищение пары

На Пхукете пятеро россиян предстали перед судом за похищение пары - РИА Новости, 10.04.2024

На Пхукете пятеро россиян предстали перед судом за похищение пары

Пятеро россиян приговорены в таиландской провинции Пхукет к двум годам тюремного заключения каждый по делу о похищении российской пары и принуждении ее... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T19:36

2024-04-10T19:36

2024-04-10T20:16

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Пятеро россиян приговорены в таиландской провинции Пхукет к двум годам тюремного заключения каждый по делу о похищении российской пары и принуждении ее перевести криптовалюту примерно на 31 миллион батов (около 845,7 тысячи долларов США), сообщает издание Bangkok Post. "Пятеро российских мужчин были приговорены к двум годам тюрьмы каждый за похищение российской пары на Пхукете и принуждение перевести более 30 миллионов батов в криптовалюте. Приговор вынес провинциальный суд Пхукета в среду", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что похитители затолкали похищенных в черный микроавтобус с затемненными стеклами и увезли с места похищения. В микроавтобусе похитители заставили российскую пару перевести на названные ими банковские счета криптовалюту на сумму более 850 тысяч долларов, а затем выпустили похищенных в другом районе Пхукета. Суд изначально хотел приговорить подсудимых к четырем годам тюрьмы, но смягчил итоговое решение в связи с их признательными показаниями.Как пишет издание, потерпевшие сразу после освобождения обратились в полицию, после чего были арестованы пятеро подозреваемых, которые в ходе следствия сначала полностью отрицали свою вину, а затем признались в совершении похищения людей и кражи денежных средств в криптовалюте.

https://ria.ru/20240123/poker-1922901273.html

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в мире, пхукет (остров), сша