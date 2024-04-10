https://ria.ru/20240410/pogoda-1939132428.html

Москвичей предупредили об аномально теплой погоде

Москвичей предупредили об аномально теплой погоде - РИА Новости, 10.04.2024

Москвичей предупредили об аномально теплой погоде

Спасатели предупредили об аномально теплой погоде в Москве с 10 по 14 апреля, среднесуточная температура будет выше нормы на семь градусов, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:18

2024-04-10T16:18

2024-04-10T16:18

общество

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888016569_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_b071acc0b0ca4ad0bbe5416918d418aa.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Спасатели предупредили об аномально теплой погоде в Москве с 10 по 14 апреля, среднесуточная температура будет выше нормы на семь градусов, сообщается на сайте ГУМЧС России. "Уважаемые москвичи и гости столицы! В период с 10 по 14 апреля в Москве ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7°С и более", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнём, а также соблюдать правила безопасного поведения у водоёмов.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937194891.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия