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Москвичей предупредили об аномально теплой погоде - РИА Новости, 10.04.2024
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16:18 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/pogoda-1939132428.html
Москвичей предупредили об аномально теплой погоде
Москвичей предупредили об аномально теплой погоде - РИА Новости, 10.04.2024
Москвичей предупредили об аномально теплой погоде
Спасатели предупредили об аномально теплой погоде в Москве с 10 по 14 апреля, среднесуточная температура будет выше нормы на семь градусов, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:18
2024-04-10T16:18
общество
москва
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Спасатели предупредили об аномально теплой погоде в Москве с 10 по 14 апреля, среднесуточная температура будет выше нормы на семь градусов, сообщается на сайте ГУМЧС России. "Уважаемые москвичи и гости столицы! В период с 10 по 14 апреля в Москве ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7°С и более", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнём, а также соблюдать правила безопасного поведения у водоёмов.
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общество, москва, россия
Общество, Москва, Россия
Москвичей предупредили об аномально теплой погоде

Москвичей предупредили об аномально теплой погоде до конца недели

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЖенщины сидят на скамье в центре Москвы
Женщины сидят на скамье в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Женщины сидят на скамье в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Спасатели предупредили об аномально теплой погоде в Москве с 10 по 14 апреля, среднесуточная температура будет выше нормы на семь градусов, сообщается на сайте ГУМЧС России.
«
"Уважаемые москвичи и гости столицы! В период с 10 по 14 апреля в Москве ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7°С и более", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнём, а также соблюдать правила безопасного поведения у водоёмов.
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