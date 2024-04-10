https://ria.ru/20240410/pogoda-1939132428.html
Москвичей предупредили об аномально теплой погоде
Москвичей предупредили об аномально теплой погоде - РИА Новости, 10.04.2024
Москвичей предупредили об аномально теплой погоде
Спасатели предупредили об аномально теплой погоде в Москве с 10 по 14 апреля, среднесуточная температура будет выше нормы на семь градусов, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:18
2024-04-10T16:18
2024-04-10T16:18
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Спасатели предупредили об аномально теплой погоде в Москве с 10 по 14 апреля, среднесуточная температура будет выше нормы на семь градусов, сообщается на сайте ГУМЧС России. "Уважаемые москвичи и гости столицы! В период с 10 по 14 апреля в Москве ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7°С и более", - говорится в сообщении. Спасатели рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнём, а также соблюдать правила безопасного поведения у водоёмов.
https://ria.ru/20240401/pogoda-1937194891.html
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общество, москва, россия
Москвичей предупредили об аномально теплой погоде
Москвичей предупредили об аномально теплой погоде до конца недели