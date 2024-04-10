https://ria.ru/20240410/poezda-1938969431.html

В Смоленской области восстановили движение поездов после обрушения моста

В Смоленской области восстановили движение поездов после обрушения моста - РИА Новости, 10.04.2024

В Смоленской области восстановили движение поездов после обрушения моста

Движение поездов на участке Семлёво - Вязьма в Смоленской области, нарушенное ранее в результате обрушения моста, восстановлено, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T01:45

2024-04-10T01:45

2024-04-10T09:24

происшествия

смоленская область

вязьма

василий анохин

московская железная дорога

обрушение путепровода в вязьме

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Движение поездов на участке Семлёво - Вязьма в Смоленской области, нарушенное ранее в результате обрушения моста, восстановлено, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги. Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили. В результате один человек погиб, пятеро попали в больницу. Как сообщил минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов на участке обрушения путепровода было приостановлено. Вечером во вторник губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что движение поездов по направлению Москва-Минск открыто, еще на двух путях восстановительные работы практически завершены. "Движение поездов на участке Семлёво - Вязьма в Смоленской области полностью восстановлено. В 0.32 открыто движение по второму главному пути на участке Семлёво - Вязьма в Смоленской области, нарушенное ранее в результате обрушения автомобильного моста", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ликвидации последствий падения обломков путепровода было задействовано четыре восстановительных поезда, 20 единиц тяжелой техники и более 300 железнодорожников. Всего с путей убрано 450 тонн железобетонных фрагментов моста. Заново проведено устройство земляного полотна, систем связи и контактной сети, уложены новые пути.

https://ria.ru/20240403/zaderzhanie-1937618483.html

https://ria.ru/20240408/prolet-1938719950.html

смоленская область

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происшествия, смоленская область, вязьма, василий анохин, московская железная дорога, обрушение путепровода в вязьме