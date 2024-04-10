В Смоленской области восстановили движение поездов после обрушения моста
В Смоленской области восстановили движение поездов на участке Семлево - Вязьма
© Московская железная дорога/TelegramДвижение поезда через Вязьму, восстановленное после обрушения автомобильного моста. 10 апреля 2024
Движение поезда через Вязьму, восстановленное после обрушения автомобильного моста. 10 апреля 2024
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Движение поездов на участке Семлёво - Вязьма в Смоленской области, нарушенное ранее в результате обрушения моста, восстановлено, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги.
Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили. В результате один человек погиб, пятеро попали в больницу. Как сообщил минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы. Движение поездов на участке обрушения путепровода было приостановлено. Вечером во вторник губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что движение поездов по направлению Москва-Минск открыто, еще на двух путях восстановительные работы практически завершены.
"Движение поездов на участке Семлёво - Вязьма в Смоленской области полностью восстановлено. В 0.32 открыто движение по второму главному пути на участке Семлёво - Вязьма в Смоленской области, нарушенное ранее в результате обрушения автомобильного моста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ликвидации последствий падения обломков путепровода было задействовано четыре восстановительных поезда, 20 единиц тяжелой техники и более 300 железнодорожников. Всего с путей убрано 450 тонн железобетонных фрагментов моста. Заново проведено устройство земляного полотна, систем связи и контактной сети, уложены новые пути.