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Кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова пройдет в Подмосковье в конце апреля - РИА Новости, 10.04.2024
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Новости Подмосковья
 
18:29 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/podmoskove-1939174041.html
Кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова пройдет в Подмосковье в конце апреля
Кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова пройдет в Подмосковье в конце апреля - РИА Новости, 10.04.2024
Кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова пройдет в Подмосковье в конце апреля
Восьмой международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова "Семнадцать мгновений…" пройдет с 24 по 28 апреля Павловском Посаде и будет... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:29
2024-04-10T18:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
павловский посад
вячеслав тихонов
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Восьмой международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова "Семнадцать мгновений…" пройдет с 24 по 28 апреля Павловском Посаде и будет ориентирован на творчество молодых кинематографистов, создающих фильмы и телесериалы для детско-юношеской аудитории и семейного просмотра, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области. "С 24 по 28 апреля в подмосковном Павловском Посаде состоится ежегодный Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова "Семнадцать мгновений…". Кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова проводится в Павловском Посаде, на малой родине знаменитого артиста, уже в восьмой раз", - отметили в пресс-службе. Начнется фестиваль 24 апреля в 18.00 в Павловском Посаде у памятника Вячеславу Тихонову. Основная церемония открытия пройдет в зале дома культуры "Октябрь". Мероприятия фестиваля ждут гостей в городах Павловский Посад и Электрогорск. Как рассказали в минкультуры, жюри фестиваля в составе председателя, народного артиста РФ, актера и режиссера Николая Бурляева, народного артиста РФ, кинооператора Игоря Клебанова, заслуженной артистки РФ Марии Шукшиной, заслуженного работника культуры, директора Гильдии актеров кино России Валерия Гущина, индийского продюсера и режиссера Сарфораза Алама Софу будет оценивать отечественные художественные и документальные фильмы и сериалы. В этом году кроме основных номинаций, будут вручены специальные призы "Кумир поколения" и "Гордость и слава России". "Фестиваль поддерживает, в первую очередь, молодых кинематографистов, создающих фильмы и телесериалы для детско-юношеской аудитории, семейного просмотра, мировоззрение которых созвучно человеческим ценностям Вячеслава Тихонова, позитивному отношению к жизни, которое было у него. Все конкурсные работы будут рассматриваться сквозь призму его взглядов на искусство", - отметила президент фестиваля, член Союза кинематографистов, продюсер, актриса Анна Тихонова, слова которой приводятся в сообщении.
https://realty.ria.ru/20240410/blagoustroystvo-1939114433.html
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московская область (подмосковье), павловский посад, вячеслав тихонов, мария шукшина
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Павловский Посад, Вячеслав Тихонов, Мария Шукшина

Кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова пройдет в Подмосковье в конце апреля

© Фото : министерство культуры и туризма Московской областиУчастники кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова
Участники кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : министерство культуры и туризма Московской области
Участники кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Восьмой международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова "Семнадцать мгновений…" пройдет с 24 по 28 апреля Павловском Посаде и будет ориентирован на творчество молодых кинематографистов, создающих фильмы и телесериалы для детско-юношеской аудитории и семейного просмотра, сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.
"С 24 по 28 апреля в подмосковном Павловском Посаде состоится ежегодный Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова "Семнадцать мгновений…". Кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова проводится в Павловском Посаде, на малой родине знаменитого артиста, уже в восьмой раз", - отметили в пресс-службе.
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Начнется фестиваль 24 апреля в 18.00 в Павловском Посаде у памятника Вячеславу Тихонову. Основная церемония открытия пройдет в зале дома культуры "Октябрь". Мероприятия фестиваля ждут гостей в городах Павловский Посад и Электрогорск.
Как рассказали в минкультуры, жюри фестиваля в составе председателя, народного артиста РФ, актера и режиссера Николая Бурляева, народного артиста РФ, кинооператора Игоря Клебанова, заслуженной артистки РФ Марии Шукшиной, заслуженного работника культуры, директора Гильдии актеров кино России Валерия Гущина, индийского продюсера и режиссера Сарфораза Алама Софу будет оценивать отечественные художественные и документальные фильмы и сериалы.
В этом году кроме основных номинаций, будут вручены специальные призы "Кумир поколения" и "Гордость и слава России".
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"Фестиваль поддерживает, в первую очередь, молодых кинематографистов, создающих фильмы и телесериалы для детско-юношеской аудитории, семейного просмотра, мировоззрение которых созвучно человеческим ценностям Вячеслава Тихонова, позитивному отношению к жизни, которое было у него. Все конкурсные работы будут рассматриваться сквозь призму его взглядов на искусство", - отметила президент фестиваля, член Союза кинематографистов, продюсер, актриса Анна Тихонова, слова которой приводятся в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Павловский ПосадВячеслав ТихоновМария Шукшина
 
 
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