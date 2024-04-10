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Минск вряд ли позовут на конференцию по Украине, заявили в МИД Швейцарии - РИА Новости, 10.04.2024
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17:07 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/peregovory-1939147761.html
Минск вряд ли позовут на конференцию по Украине, заявили в МИД Швейцарии
Минск вряд ли позовут на конференцию по Украине, заявили в МИД Швейцарии - РИА Новости, 10.04.2024
Минск вряд ли позовут на конференцию по Украине, заявили в МИД Швейцарии
Маловероятно, что Беларусь примет участие в первой мирной конференции по Украине в Швейцарии в июне из-за того, что России не будет, присутствие Минска не... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:07
2024-04-10T17:07
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ЖЕНЕВА, 10 апр – РИА Новости. Маловероятно, что Беларусь примет участие в первой мирной конференции по Украине в Швейцарии в июне из-за того, что России не будет, присутствие Минска не является ключевым моментом, заявил на пресс-конференции в Берне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Швейцария проведет в июне мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать. "Маловероятно, что Беларусь примет участие в первой мирной конференции по Украине в Швейцарии в июне, и присутствие Минска не является ключевым моментом. Мы исходим из того, что позиция Беларуси напрямую связана с позицией России", - сказал он. Накануне пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Швейцарский президент ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
https://ria.ru/20240410/konferentsiya-1939140861.html
https://ria.ru/20240410/sammit-1938977748.html
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в мире, россия, владимир хохлов, андрей ермак, сергей лавров, москва, украина
В мире, Россия, Владимир Хохлов, Андрей Ермак, Сергей Лавров, Москва, Украина
Минск вряд ли позовут на конференцию по Украине, заявили в МИД Швейцарии

МИД Швейцарии: Минск вряд ли примет участие в мирной конференции по Украине

CC BY 2.0 / kuhnmi / Швейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
CC BY 2.0 / kuhnmi /
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 апр – РИА Новости. Маловероятно, что Беларусь примет участие в первой мирной конференции по Украине в Швейцарии в июне из-за того, что России не будет, присутствие Минска не является ключевым моментом, заявил на пресс-конференции в Берне глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
Швейцария проведет в июне мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать.
Федеральный дворец (парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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"Маловероятно, что Беларусь примет участие в первой мирной конференции по Украине в Швейцарии в июне, и присутствие Минска не является ключевым моментом. Мы исходим из того, что позиция Беларуси напрямую связана с позицией России", - сказал он.
Накануне пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Швейцарский президент ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
Флаги на одной из улиц Женевы, Швейцария - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Депутат назвал предстоящий швейцарский саммит по Украине позором
05:00
 
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