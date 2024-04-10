Рейтинг@Mail.ru
Замгенсека НАТО призвал не доверять России в ходе переговоров по Украине - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:10 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/peregovory-1938968237.html
Замгенсека НАТО призвал не доверять России в ходе переговоров по Украине
Замгенсека НАТО призвал не доверять России в ходе переговоров по Украине - РИА Новости, 10.04.2024
Замгенсека НАТО призвал не доверять России в ходе переговоров по Украине
Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ считает, что Россия может использовать мирные переговоры по Украине для перевооружения, из-за этого странам альянса, по его мнению, РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T01:10
2024-04-10T01:10
в мире
украина
россия
москва
нато
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934790227_0:215:3256:2047_1920x0_80_0_0_a8cb5be49cf33cf30751281ec0e8e919.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ считает, что Россия может использовать мирные переговоры по Украине для перевооружения, из-за этого странам альянса, по его мнению, нужно с осторожностью относиться к позиции Москвы. "России нельзя доверять. Даже если они рано или поздно начнут говорить о мире, то речь будет не о мире как таковом, а о перемирии для перевооружения и последующего возвращения. Нам очень важно гарантировать, что Украина становится ближе к НАТО и Евросоюзу", - сказал Джоанэ в интервью радиостанции LBC. Замгенсека НАТО также отметил, что решение о начале переговоров с Россией Украина будет принимать самостоятельно. Он заявил, что у блока есть "моральная и юридическая обязанность поддерживать Украину". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240402/peregovory-1937443651.html
https://ria.ru/20240222/medvedev-1928901984.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934790227_527:0:3256:2047_1920x0_80_0_0_026c6ec5bee4293f69607999eeba18f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, нато
В мире, Украина, Россия, Москва, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Замгенсека НАТО призвал не доверять России в ходе переговоров по Украине

Замгенсека НАТО Джоанэ: Россия может воспользоваться переговорами по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль с Большого Каменного моста
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ считает, что Россия может использовать мирные переговоры по Украине для перевооружения, из-за этого странам альянса, по его мнению, нужно с осторожностью относиться к позиции Москвы.
«
"России нельзя доверять. Даже если они рано или поздно начнут говорить о мире, то речь будет не о мире как таковом, а о перемирии для перевооружения и последующего возвращения. Нам очень важно гарантировать, что Украина становится ближе к НАТО и Евросоюзу", - сказал Джоанэ в интервью радиостанции LBC.
Зеленский на конференции в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
"Переосмыслил". В Киеве раскрыли план Зеленского по переговорам с Россией
2 апреля, 20:59
Замгенсека НАТО также отметил, что решение о начале переговоров с Россией Украина будет принимать самостоятельно. Он заявил, что у блока есть "моральная и юридическая обязанность поддерживать Украину".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Медведев назвал вопрос, с кем говорить в Киеве, вторичным
22 февраля, 10:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала