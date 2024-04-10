Замгенсека НАТО призвал не доверять России в ходе переговоров по Украине
Замгенсека НАТО Джоанэ: Россия может воспользоваться переговорами по Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль с Большого Каменного моста
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ считает, что Россия может использовать мирные переговоры по Украине для перевооружения, из-за этого странам альянса, по его мнению, нужно с осторожностью относиться к позиции Москвы.
«
"России нельзя доверять. Даже если они рано или поздно начнут говорить о мире, то речь будет не о мире как таковом, а о перемирии для перевооружения и последующего возвращения. Нам очень важно гарантировать, что Украина становится ближе к НАТО и Евросоюзу", - сказал Джоанэ в интервью радиостанции LBC.
Замгенсека НАТО также отметил, что решение о начале переговоров с Россией Украина будет принимать самостоятельно. Он заявил, что у блока есть "моральная и юридическая обязанность поддерживать Украину".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Медведев назвал вопрос, с кем говорить в Киеве, вторичным
22 февраля, 10:12