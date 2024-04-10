https://ria.ru/20240410/peregovory-1938968237.html

Замгенсека НАТО призвал не доверять России в ходе переговоров по Украине

Замгенсека НАТО призвал не доверять России в ходе переговоров по Украине - РИА Новости, 10.04.2024

Замгенсека НАТО призвал не доверять России в ходе переговоров по Украине

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ считает, что Россия может использовать мирные переговоры по Украине для перевооружения, из-за этого странам альянса, по его мнению, РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T01:10

2024-04-10T01:10

2024-04-10T01:10

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ считает, что Россия может использовать мирные переговоры по Украине для перевооружения, из-за этого странам альянса, по его мнению, нужно с осторожностью относиться к позиции Москвы. "России нельзя доверять. Даже если они рано или поздно начнут говорить о мире, то речь будет не о мире как таковом, а о перемирии для перевооружения и последующего возвращения. Нам очень важно гарантировать, что Украина становится ближе к НАТО и Евросоюзу", - сказал Джоанэ в интервью радиостанции LBC. Замгенсека НАТО также отметил, что решение о начале переговоров с Россией Украина будет принимать самостоятельно. Он заявил, что у блока есть "моральная и юридическая обязанность поддерживать Украину". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240402/peregovory-1937443651.html

https://ria.ru/20240222/medvedev-1928901984.html

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