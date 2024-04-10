https://ria.ru/20240410/pentagon-1938973067.html

В Пентагоне заявили, что одобрили бы обмен данными по космосу с Россией

В Пентагоне заявили, что одобрили бы обмен данными по космосу с Россией - РИА Новости, 10.04.2024

В Пентагоне заявили, что одобрили бы обмен данными по космосу с Россией

Космическое командование Пентагона приветствовало бы обмен информацией с Россией, заявил РИА Новости начальник командования Стивен Уайтинг. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T03:07

2024-04-10T03:07

2024-04-10T03:07

космос - риа наука

россия

министерство обороны сша

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КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 10 апр - РИА Новости. Космическое командование Пентагона приветствовало бы обмен информацией с Россией, заявил РИА Новости начальник командования Стивен Уайтинг. "Я думаю, что для любой космической державы было бы очень важно иметь возможность обмениваться информацией о безопасности и иметь средства, позволяющие убедиться в отсутствии неправильного восприятия определенных видов деятельности. На данный момент у меня нет никаких контактов с Россией, и я был бы рад возможности делиться информацией о безопасности", - сказал Уайтинг в кулуарах ежегодного космического симпозиума.

https://ria.ru/20240215/sputniki-1927465674.html

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космос - риа наука, россия, министерство обороны сша