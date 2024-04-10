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В Пентагоне заявили, что одобрили бы обмен данными по космосу с Россией - РИА Новости, 10.04.2024
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03:07 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/pentagon-1938973067.html
В Пентагоне заявили, что одобрили бы обмен данными по космосу с Россией
В Пентагоне заявили, что одобрили бы обмен данными по космосу с Россией - РИА Новости, 10.04.2024
В Пентагоне заявили, что одобрили бы обмен данными по космосу с Россией
Космическое командование Пентагона приветствовало бы обмен информацией с Россией, заявил РИА Новости начальник командования Стивен Уайтинг. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T03:07
2024-04-10T03:07
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россия
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КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 10 апр - РИА Новости. Космическое командование Пентагона приветствовало бы обмен информацией с Россией, заявил РИА Новости начальник командования Стивен Уайтинг. "Я думаю, что для любой космической державы было бы очень важно иметь возможность обмениваться информацией о безопасности и иметь средства, позволяющие убедиться в отсутствии неправильного восприятия определенных видов деятельности. На данный момент у меня нет никаких контактов с Россией, и я был бы рад возможности делиться информацией о безопасности", - сказал Уайтинг в кулуарах ежегодного космического симпозиума.
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космос - риа наука, россия, министерство обороны сша
Космос - РИА Наука, Россия, Министерство обороны США
В Пентагоне заявили, что одобрили бы обмен данными по космосу с Россией

Космическое командование Пентагона приветствовало бы обмен информацией с Россией

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 10 апр - РИА Новости. Космическое командование Пентагона приветствовало бы обмен информацией с Россией, заявил РИА Новости начальник командования Стивен Уайтинг.
"Я думаю, что для любой космической державы было бы очень важно иметь возможность обмениваться информацией о безопасности и иметь средства, позволяющие убедиться в отсутствии неправильного восприятия определенных видов деятельности. На данный момент у меня нет никаких контактов с Россией, и я был бы рад возможности делиться информацией о безопасности", - сказал Уайтинг в кулуарах ежегодного космического симпозиума.
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