https://ria.ru/20240410/pensiya-1939090358.html
Котяков рассказал о назначении российских пенсий в новых регионах
Котяков рассказал о назначении российских пенсий в новых регионах - РИА Новости, 10.04.2024
Котяков рассказал о назначении российских пенсий в новых регионах
Российская пенсия назначена уже 1,4 миллиона граждан на новых территориях России с 2023 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:09
2024-04-10T14:09
2024-04-10T14:54
россия
антон котяков
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939082205_0:86:3262:1921_1920x0_80_0_0_787a628790bb1c84a728683123c18e06.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российская пенсия назначена уже 1,4 миллиона граждан на новых территориях России с 2023 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков "Мы начиная с 2023 года уже назначили российскую пенсию для 1,4 миллиона наших граждан (в новых регионах - ред.)", - сказал Котяков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Помимо пенсий, также начиная с 2023 года производится назначение непосредственно единых денежных выплат, которых уже назначено свыше 220 тысяч, единые пособия на детей и беременных женщин – 247 тысяч уже назначено на этих территориях", - сказал Котяков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, переходный период к российской системе назначения социальных пособий в новых регионах продлили далее этого года, потому что по некоторым направлениям готова ещё не вся инфраструктура.При расчёте заработной платы и остальных социальных пособий и выплат в новых субъектах РФ используют минимальный размер оплаты труда, как и на всех остальных территориях страны, отметил министр.
https://ria.ru/20231130/pensiya-1912791966.html
https://ria.ru/20240405/parki-1937968990.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939082205_531:0:3262:2048_1920x0_80_0_0_fb31c585695ef5de26f273cc5c55d4ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон котяков, владимир путин, общество
Россия, Антон Котяков, Владимир Путин, Общество
Котяков рассказал о назначении российских пенсий в новых регионах
Котяков: российскую пенсию получают 1,4 миллиона человек в новых регионах
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российская пенсия назначена уже 1,4 миллиона граждан на новых территориях России с 2023 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
"Мы начиная с 2023 года уже назначили российскую пенсию для 1,4 миллиона наших граждан (в новых регионах - ред.)", - сказал Котяков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
.
"Помимо пенсий, также начиная с 2023 года производится назначение непосредственно единых денежных выплат, которых уже назначено свыше 220 тысяч, единые пособия на детей и беременных женщин – 247 тысяч уже назначено на этих территориях", - сказал Котяков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, переходный период к российской системе назначения социальных пособий в новых регионах продлили далее этого года, потому что по некоторым направлениям готова ещё не вся инфраструктура.
При расчёте заработной платы и остальных социальных пособий и выплат в новых субъектах РФ используют минимальный размер оплаты труда, как и на всех остальных территориях страны, отметил министр.