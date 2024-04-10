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Котяков рассказал о назначении российских пенсий в новых регионах - РИА Новости, 10.04.2024
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14:09 10.04.2024 (обновлено: 14:54 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/pensiya-1939090358.html
Котяков рассказал о назначении российских пенсий в новых регионах
Котяков рассказал о назначении российских пенсий в новых регионах - РИА Новости, 10.04.2024
Котяков рассказал о назначении российских пенсий в новых регионах
Российская пенсия назначена уже 1,4 миллиона граждан на новых территориях России с 2023 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:09
2024-04-10T14:54
россия
антон котяков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российская пенсия назначена уже 1,4 миллиона граждан на новых территориях России с 2023 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков "Мы начиная с 2023 года уже назначили российскую пенсию для 1,4 миллиона наших граждан (в новых регионах - ред.)", - сказал Котяков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Помимо пенсий, также начиная с 2023 года производится назначение непосредственно единых денежных выплат, которых уже назначено свыше 220 тысяч, единые пособия на детей и беременных женщин – 247 тысяч уже назначено на этих территориях", - сказал Котяков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, переходный период к российской системе назначения социальных пособий в новых регионах продлили далее этого года, потому что по некоторым направлениям готова ещё не вся инфраструктура.При расчёте заработной платы и остальных социальных пособий и выплат в новых субъектах РФ используют минимальный размер оплаты труда, как и на всех остальных территориях страны, отметил министр.
https://ria.ru/20231130/pensiya-1912791966.html
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россия, антон котяков, владимир путин, общество
Россия, Антон Котяков, Владимир Путин, Общество
Котяков рассказал о назначении российских пенсий в новых регионах

Котяков: российскую пенсию получают 1,4 миллиона человек в новых регионах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время встречи.
Президент РФ Владимир Путин и министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время встречи. - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время встречи.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российская пенсия назначена уже 1,4 миллиона граждан на новых территориях России с 2023 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
"Мы начиная с 2023 года уже назначили российскую пенсию для 1,4 миллиона наших граждан (в новых регионах - ред.)", - сказал Котяков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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"Помимо пенсий, также начиная с 2023 года производится назначение непосредственно единых денежных выплат, которых уже назначено свыше 220 тысяч, единые пособия на детей и беременных женщин – 247 тысяч уже назначено на этих территориях", - сказал Котяков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, переходный период к российской системе назначения социальных пособий в новых регионах продлили далее этого года, потому что по некоторым направлениям готова ещё не вся инфраструктура.
При расчёте заработной платы и остальных социальных пособий и выплат в новых субъектах РФ используют минимальный размер оплаты труда, как и на всех остальных территориях страны, отметил министр.
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РоссияАнтон КотяковВладимир ПутинОбщество
 
 
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