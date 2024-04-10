https://ria.ru/20240410/pensiya-1939090358.html

Котяков рассказал о назначении российских пенсий в новых регионах

Котяков рассказал о назначении российских пенсий в новых регионах - РИА Новости, 10.04.2024

Котяков рассказал о назначении российских пенсий в новых регионах

Российская пенсия назначена уже 1,4 миллиона граждан на новых территориях России с 2023 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:09

2024-04-10T14:09

2024-04-10T14:54

россия

антон котяков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российская пенсия назначена уже 1,4 миллиона граждан на новых территориях России с 2023 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков "Мы начиная с 2023 года уже назначили российскую пенсию для 1,4 миллиона наших граждан (в новых регионах - ред.)", - сказал Котяков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Помимо пенсий, также начиная с 2023 года производится назначение непосредственно единых денежных выплат, которых уже назначено свыше 220 тысяч, единые пособия на детей и беременных женщин – 247 тысяч уже назначено на этих территориях", - сказал Котяков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, переходный период к российской системе назначения социальных пособий в новых регионах продлили далее этого года, потому что по некоторым направлениям готова ещё не вся инфраструктура.При расчёте заработной платы и остальных социальных пособий и выплат в новых субъектах РФ используют минимальный размер оплаты труда, как и на всех остальных территориях страны, отметил министр.

https://ria.ru/20231130/pensiya-1912791966.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, антон котяков, владимир путин, общество