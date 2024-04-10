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Оренбургские казаки продолжают бороться с последствиями паводка - РИА Новости, 10.04.2024
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Российское казачество
 
17:15 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/pavodok-1939151399.html
Оренбургские казаки продолжают бороться с последствиями паводка
Оренбургские казаки продолжают бороться с последствиями паводка - РИА Новости, 10.04.2024
Оренбургские казаки продолжают бороться с последствиями паводка
Казаки Первого отдела Оренбургского казачьего войска помогают населению, пострадавшему от стихии. Количество помощников постоянно растет, уже более 70 человек... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:15
2024-04-10T17:15
российское казачество
оренбургская область
российское казачество
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Казаки Первого отдела Оренбургского казачьего войска помогают населению, пострадавшему от стихии. Количество помощников постоянно растет, уже более 70 человек работают в отрядах быстрого реагирования и дружинах. В работу спасателей также включились бойцы, вернувшиеся из зоны специальной военной операции, и атаманы, в том числе атаман Первого отдела, передает портал "Российское казачество" с ссылкой на пресс-службу Оренбургского казачьего войска."Казаки всегда приходят на помощь тем, кто оказался в тяжелой ситуации. Тем более, события в Оренбургской и Курганской областях – это наша общая беда. Сейчас поддержка нужна тем, кто пострадал от стихии. И казаки эту поддержку оказывают: собирают и доставляют гуманитарную помощь пострадавшим от паводка, спасают скот, оказавшийся в западне, а также оказывают и моральную поддержку. Каждый казак без исключения считает своим долгом прийти на помощь всем, кто в ней нуждается", – заявил атаман Оренбургского казачьего войска Владимир Романов.Казаки Восточного юрта на резиновых лодках с наступлением темноты патрулируют улицы Орска для оказания помощи пострадавшим от наводнения. Накануне из подтопленного многоэтажного дома им удалось эвакуировать двенадцать человек."Двое из них не имели возможности самостоятельно передвигаться. Всех женщин казаки выносили на плечах и помогали им сесть в автомашины МЧС", – рассказали в пресс-службе войскаСейчас в Орске также проходят обязательные военно-полевые сборы военнообязанных казаков Восточного юртового казачьего общества под руководством юртового атамана есаула Владимира Комарова. Участники сборов также подключились к помощи пострадавшим.Казаки не оставляют в беде и животных: уже неделю дружинники ведут такую работу в зоне затопления полевого стана Нежинского станичного казачьего общества. Вместе с атаманом Василием Васильченко вывозят на лодках усыпленных коров.Сейчас в Оренбургском казачьем войске объявили сбор средств для пострадавших от паводка. Средства также пойдут на спасательный инвентарь.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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оренбургская область, российское казачество
Российское казачество, Оренбургская область, Российское казачество

Оренбургские казаки продолжают бороться с последствиями паводка

© Пресс-служба Оренбургского казачьего войскового обществаОренбургские казаки помогают справиться с последствиями паводков
Оренбургские казаки помогают справиться с последствиями паводков
© Пресс-служба Оренбургского казачьего войскового общества
Читать ria.ru в
Казаки Первого отдела Оренбургского казачьего войска помогают населению, пострадавшему от стихии. Количество помощников постоянно растет, уже более 70 человек работают в отрядах быстрого реагирования и дружинах. В работу спасателей также включились бойцы, вернувшиеся из зоны специальной военной операции, и атаманы, в том числе атаман Первого отдела, передает портал "Российское казачество" с ссылкой на пресс-службу Оренбургского казачьего войска.
"Казаки всегда приходят на помощь тем, кто оказался в тяжелой ситуации. Тем более, события в Оренбургской и Курганской областях – это наша общая беда. Сейчас поддержка нужна тем, кто пострадал от стихии. И казаки эту поддержку оказывают: собирают и доставляют гуманитарную помощь пострадавшим от паводка, спасают скот, оказавшийся в западне, а также оказывают и моральную поддержку. Каждый казак без исключения считает своим долгом прийти на помощь всем, кто в ней нуждается", – заявил атаман Оренбургского казачьего войска Владимир Романов.
Казаки Восточного юрта на резиновых лодках с наступлением темноты патрулируют улицы Орска для оказания помощи пострадавшим от наводнения. Накануне из подтопленного многоэтажного дома им удалось эвакуировать двенадцать человек.
«
"Двое из них не имели возможности самостоятельно передвигаться. Всех женщин казаки выносили на плечах и помогали им сесть в автомашины МЧС", – рассказали в пресс-службе войска
Сейчас в Орске также проходят обязательные военно-полевые сборы военнообязанных казаков Восточного юртового казачьего общества под руководством юртового атамана есаула Владимира Комарова. Участники сборов также подключились к помощи пострадавшим.
Казаки не оставляют в беде и животных: уже неделю дружинники ведут такую работу в зоне затопления полевого стана Нежинского станичного казачьего общества. Вместе с атаманом Василием Васильченко вывозят на лодках усыпленных коров.
Сейчас в Оренбургском казачьем войске объявили сбор средств для пострадавших от паводка. Средства также пойдут на спасательный инвентарь.
 
Российское казачествоОренбургская областьРоссийское казачество
 
 
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