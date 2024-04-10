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Путин получает информацию о ситуации в зоне затоплений - РИА Новости, 10.04.2024
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12:54 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/pavodki-1939064956.html
Путин получает информацию о ситуации в зоне затоплений
Путин получает информацию о ситуации в зоне затоплений - РИА Новости, 10.04.2024
Путин получает информацию о ситуации в зоне затоплений
Президент России Владимир Путин постоянно получает информацию из регионов страны о ситуации в зоне затоплений и по поводу помощи жителям этих территорий,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:54
2024-04-10T12:54
россия
оренбургская область
орск
дмитрий песков
владимир путин
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно получает информацию из регионов страны о ситуации в зоне затоплений и по поводу помощи жителям этих территорий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Идет постоянное получение информации о делах в зоне затопления, об оказании помощи людям, которые уже в этих зонах, и о подготовке людей, которые в зонах, куда это подтопление, к сожалению, идет, приближается. Вы знаете, что идет все-таки, волна идет", - сказал Песков журналистам. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html
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россия, оренбургская область, орск, дмитрий песков, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия
Россия, Оренбургская область, Орск, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Путин получает информацию о ситуации в зоне затоплений

Песков: Путин постоянно получает информацию о ситуации в зоне затоплений

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в Орске
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Последствия прорыва дамбы в Орске
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно получает информацию из регионов страны о ситуации в зоне затоплений и по поводу помощи жителям этих территорий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Идет постоянное получение информации о делах в зоне затопления, об оказании помощи людям, которые уже в этих зонах, и о подготовке людей, которые в зонах, куда это подтопление, к сожалению, идет, приближается. Вы знаете, что идет все-таки, волна идет", - сказал Песков журналистам.
Подтопленные садовые товарищества в районе озера Старица под Оренбургом. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Паводок в Оренбурге может побить рекорд 1993 года
07:56
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
Вчера, 19:19
 
РоссияОренбургская областьОрскДмитрий ПесковВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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