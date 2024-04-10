https://ria.ru/20240410/pavodki-1939064956.html

Путин получает информацию о ситуации в зоне затоплений

Путин получает информацию о ситуации в зоне затоплений - РИА Новости, 10.04.2024

Путин получает информацию о ситуации в зоне затоплений

Президент России Владимир Путин постоянно получает информацию из регионов страны о ситуации в зоне затоплений и по поводу помощи жителям этих территорий,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:54

2024-04-10T12:54

2024-04-10T12:54

россия

оренбургская область

орск

дмитрий песков

владимир путин

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постоянно получает информацию из регионов страны о ситуации в зоне затоплений и по поводу помощи жителям этих территорий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Идет постоянное получение информации о делах в зоне затопления, об оказании помощи людям, которые уже в этих зонах, и о подготовке людей, которые в зонах, куда это подтопление, к сожалению, идет, приближается. Вы знаете, что идет все-таки, волна идет", - сказал Песков журналистам. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

https://ria.ru/20240409/orenburg-1938906655.html

россия

оренбургская область

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, оренбургская область, орск, дмитрий песков, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия