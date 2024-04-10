https://ria.ru/20240410/pavodki-1939060092.html

Банки получили сотни обращений от пострадавших от паводков

Банки получили сотни обращений от пострадавших от паводков - РИА Новости, 10.04.2024

Банки получили сотни обращений от пострадавших от паводков

Сотни обращений поступили от пострадавших от паводков в Оренбуржье, банки уже успели оформить более 200 кредитных каникул, заявила председатель Банка России... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:34

2024-04-10T12:34

2024-04-10T13:25

происшествия

россия

эльвира набиуллина

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939054209_0:311:2919:1953_1920x0_80_0_0_ba371c68aaffed49f4b03895e8f25c6a.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотни обращений поступили от пострадавших от паводков в Оренбуржье, банки уже успели оформить более 200 кредитных каникул, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас большое несчастье в Оренбургской области. И мы рассчитываем, что людям поможет закон о кредитных каникулах, который вы приняли в прошлом году. Уже поступили сотни обращений от пострадавших от паводка. На сегодняшний день более 200 кредитных каникул банки успели оформить", - сказала Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год."Мы рекомендовали банкам рассматривать обращения в упрощенном порядке, понимая, что людям сейчас не до сбора разных справок. Будем внимательно за этим следить и контролировать", - добавила она.

https://ria.ru/20240410/stavka-1939055209.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, эльвира набиуллина, наводнения в россии — 2024