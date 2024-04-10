Рейтинг@Mail.ru
Банки получили сотни обращений от пострадавших от паводков - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 10.04.2024 (обновлено: 13:25 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/pavodki-1939060092.html
Банки получили сотни обращений от пострадавших от паводков
Банки получили сотни обращений от пострадавших от паводков - РИА Новости, 10.04.2024
Банки получили сотни обращений от пострадавших от паводков
Сотни обращений поступили от пострадавших от паводков в Оренбуржье, банки уже успели оформить более 200 кредитных каникул, заявила председатель Банка России... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:34
2024-04-10T13:25
происшествия
россия
эльвира набиуллина
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939054209_0:311:2919:1953_1920x0_80_0_0_ba371c68aaffed49f4b03895e8f25c6a.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотни обращений поступили от пострадавших от паводков в Оренбуржье, банки уже успели оформить более 200 кредитных каникул, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас большое несчастье в Оренбургской области. И мы рассчитываем, что людям поможет закон о кредитных каникулах, который вы приняли в прошлом году. Уже поступили сотни обращений от пострадавших от паводка. На сегодняшний день более 200 кредитных каникул банки успели оформить", - сказала Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год."Мы рекомендовали банкам рассматривать обращения в упрощенном порядке, понимая, что людям сейчас не до сбора разных справок. Будем внимательно за этим следить и контролировать", - добавила она.
https://ria.ru/20240410/stavka-1939055209.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939054209_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_fe81c3279b47933b6439f3482cd58d77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, эльвира набиуллина, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Россия, Эльвира Набиуллина, Наводнения в России — 2024
Банки получили сотни обращений от пострадавших от паводков

Набиуллина: банки оформили кредитные каникулы более 200 пострадавшим от паводков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди смотрят на затопленный пешеходный мост "Европа-Азия" в Оренбурге
Люди смотрят на затопленный пешеходный мост Европа-Азия в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди смотрят на затопленный пешеходный мост "Европа-Азия" в Оренбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотни обращений поступили от пострадавших от паводков в Оренбуржье, банки уже успели оформить более 200 кредитных каникул, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас большое несчастье в Оренбургской области. И мы рассчитываем, что людям поможет закон о кредитных каникулах, который вы приняли в прошлом году. Уже поступили сотни обращений от пострадавших от паводка. На сегодняшний день более 200 кредитных каникул банки успели оформить", - сказала Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год.
"Мы рекомендовали банкам рассматривать обращения в упрощенном порядке, понимая, что людям сейчас не до сбора разных справок. Будем внимательно за этим следить и контролировать", - добавила она.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления с годовым отчетом Банка России за 2023 год на пленарном заседании Государственной думы РФ. 10 апреля 2024 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Набиуллина рассказала о плюсах высокой ключевой ставки
12:15
 
ПроисшествияРоссияЭльвира НабиуллинаНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала