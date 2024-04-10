https://ria.ru/20240410/pavodki-1939060092.html
Банки получили сотни обращений от пострадавших от паводков
Банки получили сотни обращений от пострадавших от паводков - РИА Новости, 10.04.2024
Банки получили сотни обращений от пострадавших от паводков
Сотни обращений поступили от пострадавших от паводков в Оренбуржье, банки уже успели оформить более 200 кредитных каникул, заявила председатель Банка России... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:34
2024-04-10T12:34
2024-04-10T13:25
происшествия
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотни обращений поступили от пострадавших от паводков в Оренбуржье, банки уже успели оформить более 200 кредитных каникул, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Сейчас большое несчастье в Оренбургской области. И мы рассчитываем, что людям поможет закон о кредитных каникулах, который вы приняли в прошлом году. Уже поступили сотни обращений от пострадавших от паводка. На сегодняшний день более 200 кредитных каникул банки успели оформить", - сказала Набиуллина, представляя в Госдуме годовой отчет ЦБ за 2023 год."Мы рекомендовали банкам рассматривать обращения в упрощенном порядке, понимая, что людям сейчас не до сбора разных справок. Будем внимательно за этим следить и контролировать", - добавила она.
https://ria.ru/20240410/stavka-1939055209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, эльвира набиуллина, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Россия, Эльвира Набиуллина, Наводнения в России — 2024
Банки получили сотни обращений от пострадавших от паводков
Набиуллина: банки оформили кредитные каникулы более 200 пострадавшим от паводков