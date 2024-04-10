https://ria.ru/20240410/orsk-1939160553.html

Имам затопленной мечети в Орске рассказал о последствиях наводнения

Имам затопленной мечети в Орске рассказал о последствиях наводнения - РИА Новости, 10.04.2024

Имам затопленной мечети в Орске рассказал о последствиях наводнения

Имам-хатыб соборной мечети Орска Кадыржан Тнаштыгулов рассказал РИА Новости, что уровень воды в затопленном здании немного снизился, но ее по-прежнему много,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:33

2024-04-10T17:33

2024-04-10T17:33

орск

урал

оренбургская область

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Имам-хатыб соборной мечети Орска Кадыржан Тнаштыгулов рассказал РИА Новости, что уровень воды в затопленном здании немного снизился, но ее по-прежнему много, повсюду, "как в триллере", плавают предметы, оценить ущерб пока невозможно. Ранее Тнаштыгулов сообщил агентству, что из-за затопления мечети мусульманам Орска для празднования Ураза-байрама предоставили площадку в торговом комплексе. "Картина внутри Соборной мечети напоминает фильм-триллер. Здесь все плавает: диваны, ковры, столы, стулья, чалмы и чапаны (религиозные одеяния настоятеля – ред.) – буквально все. Окна кое-где полопались из-за давления воды, все покосилось, лепнина отвалилась. Как будто попал на съемочную площадку, где снимают какое-то жуткое кино. Вода немного сошла, примерно на метр, иначе сегодня я не смог бы попасть сюда. Когда вода окончательно уйдет, тогда узнаем размер всего ущерба. Сейчас это сделать не представляется возможным", - рассказал Тнаштыгулов. По словам религиозного деятеля, мусульманская община с терпением принимает разгул стихии и ее последствия. "Все это для нас испытание. Молимся Всевышнему, уповаем на Господа. Все уже случилось, теперь надо все считать, принимать решения о восстановлении и ремонтных работах. Пока будем ждать, когда же вода уйдет окончательно", - отметил имам-хатыб. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240410/svyaschenniki-1939138770.html

https://ria.ru/20240410/orsk-1939114977.html

орск

урал

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Затопленная мечеть в Орске Имам затопленной в Орске мечети рассказал РИА Новости, что вода после паводка понемногу начала уходить, но пока еще ситуация сложная - в самой мечети "все плавает". 2024-04-10T17:33 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

орск, урал, оренбургская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия