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Глава Минстроя прибыл в затопленный поселок в районе Новый город в Орске - РИА Новости, 10.04.2024
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15:20 10.04.2024 (обновлено: 15:32 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/orsk-1939111847.html
Глава Минстроя прибыл в затопленный поселок в районе Новый город в Орске
Глава Минстроя прибыл в затопленный поселок в районе Новый город в Орске - РИА Новости, 10.04.2024
Глава Минстроя прибыл в затопленный поселок в районе Новый город в Орске
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин приехал в подтопленный поселок Мостострой в микрорайоне Новый город в Орске Оренбургской области, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:20
2024-04-10T15:32
прорыв дамбы в орске
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
орск
происшествия
наводнения в россии — 2024
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ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин приехал в подтопленный поселок Мостострой в микрорайоне Новый город в Орске Оренбургской области, передает корреспондент РИА Новости. Министр пообщался с местными жителями и осмотрел дома, к которым подошла вода.
https://realty.ria.ru/20240409/minstroy-1938913886.html
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел затопленный поселок Мостострой в Орске
ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин приехал в подтопленный поселок Мостострой в микрорайоне Новый город в Орске, передает корреспондент РИА Новости. Министр пообщался с местными жителями и осмотрел дома, к которым подошла вода.
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РИА Новости
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прорыв дамбы в орске, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), орск, происшествия, наводнения в россии — 2024
Прорыв дамбы в Орске, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Орск, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Глава Минстроя прибыл в затопленный поселок в районе Новый город в Орске

Глава Минстроя Файзуллин осмотрел подтопленный микрорайон Нового города в Орске

Читать ria.ru в
ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин приехал в подтопленный поселок Мостострой в микрорайоне Новый город в Орске Оренбургской области, передает корреспондент РИА Новости.
Министр пообщался с местными жителями и осмотрел дома, к которым подошла вода.
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Минстрое обозначили задачи Файзуллина в Оренбургской области
Вчера, 18:07
 
Прорыв дамбы в ОрскеМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ОрскПроисшествияНаводнения в России — 2024
 
 
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