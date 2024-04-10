https://ria.ru/20240410/orsk-1939111847.html

Глава Минстроя прибыл в затопленный поселок в районе Новый город в Орске

Глава Минстроя прибыл в затопленный поселок в районе Новый город в Орске - РИА Новости, 10.04.2024

Глава Минстроя прибыл в затопленный поселок в районе Новый город в Орске

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин приехал в подтопленный поселок Мостострой в микрорайоне Новый город в Орске Оренбургской области, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:20

2024-04-10T15:20

2024-04-10T15:32

прорыв дамбы в орске

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

орск

происшествия

наводнения в россии — 2024

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ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин приехал в подтопленный поселок Мостострой в микрорайоне Новый город в Орске Оренбургской области, передает корреспондент РИА Новости. Министр пообщался с местными жителями и осмотрел дома, к которым подошла вода.

https://realty.ria.ru/20240409/minstroy-1938913886.html

орск

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел затопленный поселок Мостострой в Орске ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин приехал в подтопленный поселок Мостострой в микрорайоне Новый город в Орске, передает корреспондент РИА Новости. Министр пообщался с местными жителями и осмотрел дома, к которым подошла вода. 2024-04-10T15:20 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

прорыв дамбы в орске, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), орск, происшествия, наводнения в россии — 2024