https://ria.ru/20240410/orsk-1939065838.html

В Орске около 60 жилых домов освободились от паводковых вод

В Орске около 60 жилых домов освободились от паводковых вод - РИА Новости, 10.04.2024

В Орске около 60 жилых домов освободились от паводковых вод

Около 60 жилых домов, в том числе 12 многоквартирных, уже освободились от паводковых вод в Орске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:56

2024-04-10T12:56

2024-04-10T12:56

орск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Около 60 жилых домов, в том числе 12 многоквартирных, уже освободились от паводковых вод в Орске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В городе от воды освободились 58 жилых домов, из них 12 многоквартирных", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что уровень воды в реке Урал в Орске продолжает снижаться и достиг отметки 904 сантиметра.

https://ria.ru/20240409/orenburg-1938906655.html

орск

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

орск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия