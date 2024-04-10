https://ria.ru/20240410/orsk-1939065838.html
В Орске около 60 жилых домов освободились от паводковых вод
В Орске около 60 жилых домов освободились от паводковых вод - РИА Новости, 10.04.2024
В Орске около 60 жилых домов освободились от паводковых вод
Около 60 жилых домов, в том числе 12 многоквартирных, уже освободились от паводковых вод в Орске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:56
2024-04-10T12:56
2024-04-10T12:56
орск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Около 60 жилых домов, в том числе 12 многоквартирных, уже освободились от паводковых вод в Орске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В городе от воды освободились 58 жилых домов, из них 12 многоквартирных", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что уровень воды в реке Урал в Орске продолжает снижаться и достиг отметки 904 сантиметра.
https://ria.ru/20240409/orenburg-1938906655.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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орск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В Орске около 60 жилых домов освободились от паводковых вод
В Орске 58 домов, включая 12 многоквартирных, освободились от паводковых вод