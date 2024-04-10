https://ria.ru/20240410/orsk-1939052656.html

На санобработку Орска потребуется около 120 миллионов рублей

На санобработку Орска потребуется около 120 миллионов рублей - РИА Новости, 10.04.2024

На санобработку Орска потребуется около 120 миллионов рублей

На санобработку Орска после ухода воды потребуется примерно 120 миллионов рублей, примерно столько же для Оренбурга, сообщила министр здравоохранения региона... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T12:07

2024-04-10T12:07

2024-04-10T12:31

орск

оренбург

происшествия

прорыв дамбы в орске

оренбургский район

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ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. На санобработку Орска после ухода воды потребуется примерно 120 миллионов рублей, примерно столько же для Оренбурга, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова на совещании."Конкретно город Орск, могу сказать, порядок цифр 120 миллионов, средства для обработки территории, которая освободится от воды. Сначала, конечно же, потребуется санитарная чистка, потом уже дезинфекция. Такая же сумма на Оренбург и Оренбургский район, который сейчас находится в зоне подтопления", - сказала она.

https://ria.ru/20240410/damba-1938973340.html

орск

оренбург

оренбургский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

орск, оренбург, происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбургский район