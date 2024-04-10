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На санобработку Орска потребуется около 120 миллионов рублей - РИА Новости, 10.04.2024
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12:07 10.04.2024 (обновлено: 12:31 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/orsk-1939052656.html
На санобработку Орска потребуется около 120 миллионов рублей
На санобработку Орска потребуется около 120 миллионов рублей - РИА Новости, 10.04.2024
На санобработку Орска потребуется около 120 миллионов рублей
На санобработку Орска после ухода воды потребуется примерно 120 миллионов рублей, примерно столько же для Оренбурга, сообщила министр здравоохранения региона... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:07
2024-04-10T12:31
орск
оренбург
происшествия
прорыв дамбы в орске
оренбургский район
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ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. На санобработку Орска после ухода воды потребуется примерно 120 миллионов рублей, примерно столько же для Оренбурга, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова на совещании."Конкретно город Орск, могу сказать, порядок цифр 120 миллионов, средства для обработки территории, которая освободится от воды. Сначала, конечно же, потребуется санитарная чистка, потом уже дезинфекция. Такая же сумма на Оренбург и Оренбургский район, который сейчас находится в зоне подтопления", - сказала она.
https://ria.ru/20240410/damba-1938973340.html
орск
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орск, оренбург, происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбургский район
Орск, Оренбург, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургский район
На санобработку Орска потребуется около 120 миллионов рублей

На санобработку Орска и Оренбурга потребуется около 240 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчины передвигаются на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
Мужчины передвигаются на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчины передвигаются на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. На санобработку Орска после ухода воды потребуется примерно 120 миллионов рублей, примерно столько же для Оренбурга, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова на совещании.
"Конкретно город Орск, могу сказать, порядок цифр 120 миллионов, средства для обработки территории, которая освободится от воды. Сначала, конечно же, потребуется санитарная чистка, потом уже дезинфекция. Такая же сумма на Оренбург и Оренбургский район, который сейчас находится в зоне подтопления", - сказала она.
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ОрскОренбургПроисшествияПрорыв дамбы в ОрскеОренбургский район
 
 
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