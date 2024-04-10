https://ria.ru/20240410/orsk-1939052656.html
На санобработку Орска потребуется около 120 миллионов рублей
На санобработку Орска потребуется около 120 миллионов рублей - РИА Новости, 10.04.2024
На санобработку Орска потребуется около 120 миллионов рублей
На санобработку Орска после ухода воды потребуется примерно 120 миллионов рублей, примерно столько же для Оренбурга, сообщила министр здравоохранения региона... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T12:07
2024-04-10T12:07
2024-04-10T12:31
орск
оренбург
происшествия
прорыв дамбы в орске
оренбургский район
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ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. На санобработку Орска после ухода воды потребуется примерно 120 миллионов рублей, примерно столько же для Оренбурга, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова на совещании."Конкретно город Орск, могу сказать, порядок цифр 120 миллионов, средства для обработки территории, которая освободится от воды. Сначала, конечно же, потребуется санитарная чистка, потом уже дезинфекция. Такая же сумма на Оренбург и Оренбургский район, который сейчас находится в зоне подтопления", - сказала она.
https://ria.ru/20240410/damba-1938973340.html
орск
оренбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, оренбург, происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбургский район
Орск, Оренбург, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургский район
На санобработку Орска потребуется около 120 миллионов рублей
На санобработку Орска и Оренбурга потребуется около 240 миллионов рублей