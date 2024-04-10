https://ria.ru/20240410/orsk-1939021260.html
В затопленном Орске работают 15 волонтеров РПЦ
В затопленном Орске работают 15 волонтеров РПЦ - РИА Новости, 10.04.2024
В затопленном Орске работают 15 волонтеров РПЦ
Пятнадцать волонтеров Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) работают в затопленном... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:31
2024-04-10T10:31
2024-04-10T10:31
орск
оренбургская область
урал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938810862_0:275:3022:1975_1920x0_80_0_0_b1e162eb368bd68f71180a994bea9e0b.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Пятнадцать волонтеров Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) работают в затопленном Орске, они сортируют вещи, раздают продукты и развозят средства гигиены по пунктам временного размещения, сообщили в Синодальном отделе РИА Новости. "По волонтерам в Орске – 15 человек трудятся. Прием и сортировка, развоз вещей по ПВР. Закуп и развоз продуктов и средств гигиены по ПВР. Раздача хлеба и воды", – рассказал собеседник агентства. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938249696.html
орск
оренбургская область
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938810862_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_2a2f59aee23c981cd7e3f333e3028659.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, оренбургская область, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Орск, Оренбургская область, Урал, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В затопленном Орске работают 15 волонтеров РПЦ
Волонтеры РПЦ сортируют вещи раздают продукты в Орске