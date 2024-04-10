Рейтинг@Mail.ru
В затопленном Орске работают 15 волонтеров РПЦ - РИА Новости, 10.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/orsk-1939021260.html
В затопленном Орске работают 15 волонтеров РПЦ
В затопленном Орске работают 15 волонтеров РПЦ - РИА Новости, 10.04.2024
В затопленном Орске работают 15 волонтеров РПЦ
Пятнадцать волонтеров Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) работают в затопленном... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T10:31
2024-04-10T10:31
орск
оренбургская область
урал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938810862_0:275:3022:1975_1920x0_80_0_0_b1e162eb368bd68f71180a994bea9e0b.jpg
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Пятнадцать волонтеров Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) работают в затопленном Орске, они сортируют вещи, раздают продукты и развозят средства гигиены по пунктам временного размещения, сообщили в Синодальном отделе РИА Новости. "По волонтерам в Орске – 15 человек трудятся. Прием и сортировка, развоз вещей по ПВР. Закуп и развоз продуктов и средств гигиены по ПВР. Раздача хлеба и воды", – рассказал собеседник агентства. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938249696.html
орск
оренбургская область
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938810862_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_2a2f59aee23c981cd7e3f333e3028659.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орск, оренбургская область, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Орск, Оренбургская область, Урал, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
В затопленном Орске работают 15 волонтеров РПЦ

Волонтеры РПЦ сортируют вещи раздают продукты в Орске

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОрск
Орск - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Орск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Пятнадцать волонтеров Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) работают в затопленном Орске, они сортируют вещи, раздают продукты и развозят средства гигиены по пунктам временного размещения, сообщили в Синодальном отделе РИА Новости.
"По волонтерам в Орске – 15 человек трудятся. Прием и сортировка, развоз вещей по ПВР. Закуп и развоз продуктов и средств гигиены по ПВР. Раздача хлеба и воды", – рассказал собеседник агентства.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
Протоиерей Вячеслав Кочкин
Орский священник и хирург рассказал об эвакуации пациентов из больницы
6 апреля, 15:15
 
ОрскОренбургская областьУралМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала