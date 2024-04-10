https://ria.ru/20240410/orsk-1939021260.html

В затопленном Орске работают 15 волонтеров РПЦ

В затопленном Орске работают 15 волонтеров РПЦ - РИА Новости, 10.04.2024

В затопленном Орске работают 15 волонтеров РПЦ

Пятнадцать волонтеров Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) работают в затопленном... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T10:31

2024-04-10T10:31

2024-04-10T10:31

орск

оренбургская область

урал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Пятнадцать волонтеров Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) работают в затопленном Орске, они сортируют вещи, раздают продукты и развозят средства гигиены по пунктам временного размещения, сообщили в Синодальном отделе РИА Новости. "По волонтерам в Орске – 15 человек трудятся. Прием и сортировка, развоз вещей по ПВР. Закуп и развоз продуктов и средств гигиены по ПВР. Раздача хлеба и воды", – рассказал собеседник агентства. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала город Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938249696.html

орск

оренбургская область

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

орск, оренбургская область, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024