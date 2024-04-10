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Губернатор Оренбуржья прибыл в Орск - РИА Новости, 10.04.2024
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09:03 10.04.2024 (обновлено: 09:04 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/orsk-1938993608.html
Губернатор Оренбуржья прибыл в Орск
Губернатор Оренбуржья прибыл в Орск - РИА Новости, 10.04.2024
Губернатор Оренбуржья прибыл в Орск
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер уже приехал в Орск, куда, как ожидается, скоро прибудет министр строительства Ирек Файзуллин, передаёт... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T09:03
2024-04-10T09:04
происшествия
орск
урал
россия
денис паслер
прорыв дамбы в орске
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ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер уже приехал в Орск, куда, как ожидается, скоро прибудет министр строительства Ирек Файзуллин, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что Файзуллин планирует осмотреть зону подтопления и провести совещание по вопросам дальнейшего восстановления жилья и инфраструктуры с участием региональных органов власти. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей. Мэр Орска Василий Козупица в начале апреля побывал на дамбе и заявил, что объект находится в удовлетворительном состоянии, без деформаций и просадок, угрозы затоплений поселков нет. По его словам, вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, - нормальное явление. Мэр заявлял, что паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность. По факту прорыва дамбы в Орске следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ" и "халатность" В прокуратуре области заявляли, что прорыв дамбы произошел из-за того, что уполномоченные органы не приняли своевременно меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии.
https://ria.ru/20240410/orsk-1938989383.html
https://ria.ru/20240406/orsk-1938245147.html
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происшествия, орск, урал, россия, денис паслер, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Урал, Россия, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске
Губернатор Оренбуржья прибыл в Орск

Глава Оренбуржья прибыл в Орск, куда приедет министр строительства Файзуллин

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПодтопленный жилой дом на одной из улиц в Орске
Подтопленный жилой дом на одной из улиц в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Подтопленный жилой дом на одной из улиц в Орске
Читать ria.ru в
ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер уже приехал в Орск, куда, как ожидается, скоро прибудет министр строительства Ирек Файзуллин, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Файзуллин планирует осмотреть зону подтопления и провести совещание по вопросам дальнейшего восстановления жилья и инфраструктуры с участием региональных органов власти.
Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Уровень реки Урал в Орске упал до 899 сантиметров
08:24
Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей.
Мэр Орска Василий Козупица в начале апреля побывал на дамбе и заявил, что объект находится в удовлетворительном состоянии, без деформаций и просадок, угрозы затоплений поселков нет. По его словам, вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, - нормальное явление. Мэр заявлял, что паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность.
По факту прорыва дамбы в Орске следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ" и "халатность" В прокуратуре области заявляли, что прорыв дамбы произошел из-за того, что уполномоченные органы не приняли своевременно меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии.
Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Появилось снятое с воздуха видео из затопленного Орска
6 апреля, 14:46
 
ПроисшествияОрскУралРоссияДенис ПаслерПрорыв дамбы в Орске
 
 
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