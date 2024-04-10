https://ria.ru/20240410/orsk-1938993608.html

Губернатор Оренбуржья прибыл в Орск

Губернатор Оренбуржья прибыл в Орск - РИА Новости, 10.04.2024

Губернатор Оренбуржья прибыл в Орск

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер уже приехал в Орск, куда, как ожидается, скоро прибудет министр строительства Ирек Файзуллин, передаёт... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:03

2024-04-10T09:03

2024-04-10T09:04

происшествия

орск

урал

россия

денис паслер

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938906794_0:227:3072:1955_1920x0_80_0_0_04ee7cb256c5be8b9b666b433a39c6c1.jpg

ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер уже приехал в Орск, куда, как ожидается, скоро прибудет министр строительства Ирек Файзуллин, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что Файзуллин планирует осмотреть зону подтопления и провести совещание по вопросам дальнейшего восстановления жилья и инфраструктуры с участием региональных органов власти. Прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал, произошел 5 апреля. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. По последним данным, в Орске подтоплены почти 7 тысяч жилых домов. Эвакуировано 2493 человека, в том числе 797 детей. Мэр Орска Василий Козупица в начале апреля побывал на дамбе и заявил, что объект находится в удовлетворительном состоянии, без деформаций и просадок, угрозы затоплений поселков нет. По его словам, вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, - нормальное явление. Мэр заявлял, что паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность. По факту прорыва дамбы в Орске следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ" и "халатность" В прокуратуре области заявляли, что прорыв дамбы произошел из-за того, что уполномоченные органы не приняли своевременно меры по содержанию гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии.

https://ria.ru/20240410/orsk-1938989383.html

https://ria.ru/20240406/orsk-1938245147.html

орск

урал

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, орск, урал, россия, денис паслер, прорыв дамбы в орске