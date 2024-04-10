https://ria.ru/20240410/orsk-1938989383.html

Уровень реки Урал в Орске упал до 899 сантиметров

Уровень реки Урал в Орске упал до 899 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024

Уровень реки Урал в Орске упал до 899 сантиметров

Уровень реки Урал в частично затопленном Орске упал на 29 сантиметров и составил 899 сантиметров, от воды освободились 136 жилых домов, сообщил мэр города... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T08:24

2024-04-10T08:24

2024-04-10T08:33

прорыв дамбы в орске

орск

происшествия

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УФА, 10 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в частично затопленном Орске упал на 29 сантиметров и составил 899 сантиметров, от воды освободились 136 жилых домов, сообщил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале."Уровень Урала упал на 29 сантиметров и составил 899 сантиметров. Подтоплено 6793 жилых дома. От воды освободились 136 жилых домов", - написал Козупица."Эвакуировано 2616 человек, в том числе 681 ребенок. В 15 ПВР размещены 1376 человек, в том числе 228 детей. Свободных мест достаточно. В ликвидации ЧС задействовано 1760 человек, более 300 единиц техники, 53 плавсредства", - добавил мэр.

орск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

прорыв дамбы в орске, орск, происшествия