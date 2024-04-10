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Уровень реки Урал в Орске упал до 899 сантиметров
Уровень реки Урал в Орске упал до 899 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024
Уровень реки Урал в Орске упал до 899 сантиметров
Уровень реки Урал в частично затопленном Орске упал на 29 сантиметров и составил 899 сантиметров, от воды освободились 136 жилых домов, сообщил мэр города... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:24
2024-04-10T08:24
2024-04-10T08:33
прорыв дамбы в орске
орск
происшествия
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в частично затопленном Орске упал на 29 сантиметров и составил 899 сантиметров, от воды освободились 136 жилых домов, сообщил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале."Уровень Урала упал на 29 сантиметров и составил 899 сантиметров. Подтоплено 6793 жилых дома. От воды освободились 136 жилых домов", - написал Козупица."Эвакуировано 2616 человек, в том числе 681 ребенок. В 15 ПВР размещены 1376 человек, в том числе 228 детей. Свободных мест достаточно. В ликвидации ЧС задействовано 1760 человек, более 300 единиц техники, 53 плавсредства", - добавил мэр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прорыв дамбы в орске, орск, происшествия
Прорыв дамбы в Орске, Орск, Происшествия
Уровень реки Урал в Орске упал до 899 сантиметров
Уровень Урала в Орске упал до 899 сантиметров, от воды освободились 136 домов