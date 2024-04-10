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Уровень реки Урал в Орске упал до 899 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024
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08:24 10.04.2024 (обновлено: 08:33 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/orsk-1938989383.html
Уровень реки Урал в Орске упал до 899 сантиметров
Уровень реки Урал в Орске упал до 899 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024
Уровень реки Урал в Орске упал до 899 сантиметров
Уровень реки Урал в частично затопленном Орске упал на 29 сантиметров и составил 899 сантиметров, от воды освободились 136 жилых домов, сообщил мэр города... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T08:24
2024-04-10T08:33
прорыв дамбы в орске
орск
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в частично затопленном Орске упал на 29 сантиметров и составил 899 сантиметров, от воды освободились 136 жилых домов, сообщил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале."Уровень Урала упал на 29 сантиметров и составил 899 сантиметров. Подтоплено 6793 жилых дома. От воды освободились 136 жилых домов", - написал Козупица."Эвакуировано 2616 человек, в том числе 681 ребенок. В 15 ПВР размещены 1376 человек, в том числе 228 детей. Свободных мест достаточно. В ликвидации ЧС задействовано 1760 человек, более 300 единиц техники, 53 плавсредства", - добавил мэр.
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прорыв дамбы в орске, орск, происшествия
Прорыв дамбы в Орске, Орск, Происшествия
Уровень реки Урал в Орске упал до 899 сантиметров

Уровень Урала в Орске упал до 899 сантиметров, от воды освободились 136 домов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Уровень реки Урал в частично затопленном Орске упал на 29 сантиметров и составил 899 сантиметров, от воды освободились 136 жилых домов, сообщил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале.
"Уровень Урала упал на 29 сантиметров и составил 899 сантиметров. Подтоплено 6793 жилых дома. От воды освободились 136 жилых домов", - написал Козупица.
"Эвакуировано 2616 человек, в том числе 681 ребенок. В 15 ПВР размещены 1376 человек, в том числе 228 детей. Свободных мест достаточно. В ликвидации ЧС задействовано 1760 человек, более 300 единиц техники, 53 плавсредства", - добавил мэр.
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Прорыв дамбы в ОрскеОрскПроисшествия
 
 
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