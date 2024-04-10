https://ria.ru/20240410/orsk-1938984874.html

За прошедшие сутки уровень воды в районе Орска упал до 904 сантиметров

За прошедшие сутки уровень воды в районе Орска упал до 904 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024

За прошедшие сутки уровень воды в районе Орска упал до 904 сантиметров

За минувшие сутки уровень воды в реке Урал в районе Орска упал на 24 сантиметра и составляет 904 сантиметра, сообщили журналистам в пресс-службе правительства... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T07:23

2024-04-10T07:23

2024-04-10T07:30

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938810901_0:326:3061:2048_1920x0_80_0_0_013bdc1f5d7849d3b31600efa74ef714.jpg

УФА, 10 апр – РИА Новости. За минувшие сутки уровень воды в реке Урал в районе Орска упал на 24 сантиметра и составляет 904 сантиметра, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Оренбургской области."За минувшие сутки уровень воды (в реке Урал – ред.) в районе Орска упал на 24 сантиметра и составляет 904 сантиметра. Он все еще превышает опасную отметку, но есть основания полагать, что в Орске максимум пройден", - сказал представитель пресс-службы областного правительства.

https://ria.ru/20240410/damba-1938973340.html

орск

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия