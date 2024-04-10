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За прошедшие сутки уровень воды в районе Орска упал до 904 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024
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07:23 10.04.2024 (обновлено: 07:30 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/orsk-1938984874.html
За прошедшие сутки уровень воды в районе Орска упал до 904 сантиметров
За прошедшие сутки уровень воды в районе Орска упал до 904 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024
За прошедшие сутки уровень воды в районе Орска упал до 904 сантиметров
За минувшие сутки уровень воды в реке Урал в районе Орска упал на 24 сантиметра и составляет 904 сантиметра, сообщили журналистам в пресс-службе правительства... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T07:23
2024-04-10T07:30
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 10 апр – РИА Новости. За минувшие сутки уровень воды в реке Урал в районе Орска упал на 24 сантиметра и составляет 904 сантиметра, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Оренбургской области."За минувшие сутки уровень воды (в реке Урал – ред.) в районе Орска упал на 24 сантиметра и составляет 904 сантиметра. Он все еще превышает опасную отметку, но есть основания полагать, что в Орске максимум пройден", - сказал представитель пресс-службы областного правительства.
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орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
За прошедшие сутки уровень воды в районе Орска упал до 904 сантиметров

За прошедшие сутки уровень воды в районе Орска упал на 24 сантиметра

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске
Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина передвигается на надувной лодке на одной из подтопленных улиц в Орске. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 10 апр – РИА Новости. За минувшие сутки уровень воды в реке Урал в районе Орска упал на 24 сантиметра и составляет 904 сантиметра, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Оренбургской области.
"За минувшие сутки уровень воды (в реке Урал – ред.) в районе Орска упал на 24 сантиметра и составляет 904 сантиметра. Он все еще превышает опасную отметку, но есть основания полагать, что в Орске максимум пройден", - сказал представитель пресс-службы областного правительства.
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