https://ria.ru/20240410/orsk-1938984874.html
За прошедшие сутки уровень воды в районе Орска упал до 904 сантиметров
За прошедшие сутки уровень воды в районе Орска упал до 904 сантиметров - РИА Новости, 10.04.2024
За прошедшие сутки уровень воды в районе Орска упал до 904 сантиметров
За минувшие сутки уровень воды в реке Урал в районе Орска упал на 24 сантиметра и составляет 904 сантиметра, сообщили журналистам в пресс-службе правительства... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T07:23
2024-04-10T07:23
2024-04-10T07:30
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 10 апр – РИА Новости. За минувшие сутки уровень воды в реке Урал в районе Орска упал на 24 сантиметра и составляет 904 сантиметра, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Оренбургской области."За минувшие сутки уровень воды (в реке Урал – ред.) в районе Орска упал на 24 сантиметра и составляет 904 сантиметра. Он все еще превышает опасную отметку, но есть основания полагать, что в Орске максимум пройден", - сказал представитель пресс-службы областного правительства.
https://ria.ru/20240410/damba-1938973340.html
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орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
За прошедшие сутки уровень воды в районе Орска упал до 904 сантиметров
За прошедшие сутки уровень воды в районе Орска упал на 24 сантиметра