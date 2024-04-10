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Путину ежедневно докладывают о ситуации с наводнением в Оренбуржье - РИА Новости, 10.04.2024
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11:41 10.04.2024 (обновлено: 11:51 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/orenburzhe-1939041490.html
Путину ежедневно докладывают о ситуации с наводнением в Оренбуржье
Путину ежедневно докладывают о ситуации с наводнением в Оренбуржье - РИА Новости, 10.04.2024
Путину ежедневно докладывают о ситуации с наводнением в Оренбуржье
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что президенту России Владимиру Путину каждый день докладывают об обстановке с паводками в регионе. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:41
2024-04-10T11:51
происшествия
владимир путин
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что президенту России Владимиру Путину каждый день докладывают об обстановке с паводками в регионе."Каждый день докладываем об остановке с паводками в Оренбургской области президенту", - сказал Паслер на встрече с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным и местными жителями.
https://ria.ru/20240410/navodnenie-1938992216.html
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происшествия, владимир путин, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Владимир Путин, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
Путину ежедневно докладывают о ситуации с наводнением в Оренбуржье

Губернатор Оренбуржья: Путину ежедневно докладывают о ситуации с наводнением

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в Орске
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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Последствия прорыва дамбы в Орске
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ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что президенту России Владимиру Путину каждый день докладывают об обстановке с паводками в регионе.
"Каждый день докладываем об остановке с паводками в Оренбургской области президенту", - сказал Паслер на встрече с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным и местными жителями.
Подтопления в поселке Кузнечный под Оренбургом - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Гайнутдин призвал молитвенно поддержать пострадавших от наводнения
08:51
 
ПроисшествияВладимир ПутинОренбургская областьПрорыв дамбы в Орске
 
 
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