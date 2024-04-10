https://ria.ru/20240410/orenburzhe-1939041490.html

Путину ежедневно докладывают о ситуации с наводнением в Оренбуржье

Путину ежедневно докладывают о ситуации с наводнением в Оренбуржье - РИА Новости, 10.04.2024

Путину ежедневно докладывают о ситуации с наводнением в Оренбуржье

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что президенту России Владимиру Путину каждый день докладывают об обстановке с паводками в регионе. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:41

2024-04-10T11:41

2024-04-10T11:51

происшествия

владимир путин

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939037650_0:168:2739:1709_1920x0_80_0_0_253b684c5b70ad62f001bed6f5812b2d.jpg

ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что президенту России Владимиру Путину каждый день докладывают об обстановке с паводками в регионе."Каждый день докладываем об остановке с паводками в Оренбургской области президенту", - сказал Паслер на встрече с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным и местными жителями.

https://ria.ru/20240410/navodnenie-1938992216.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владимир путин, оренбургская область, прорыв дамбы в орске