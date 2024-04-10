https://ria.ru/20240410/orenburzhe-1939041490.html
Путину ежедневно докладывают о ситуации с наводнением в Оренбуржье
Путину ежедневно докладывают о ситуации с наводнением в Оренбуржье - РИА Новости, 10.04.2024
Путину ежедневно докладывают о ситуации с наводнением в Оренбуржье
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что президенту России Владимиру Путину каждый день докладывают об обстановке с паводками в регионе. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:41
2024-04-10T11:41
2024-04-10T11:51
происшествия
владимир путин
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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ОРСК (Оренбургская обл.), 10 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что президенту России Владимиру Путину каждый день докладывают об обстановке с паводками в регионе."Каждый день докладываем об остановке с паводками в Оренбургской области президенту", - сказал Паслер на встрече с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным и местными жителями.
https://ria.ru/20240410/navodnenie-1938992216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир путин, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Владимир Путин, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
Путину ежедневно докладывают о ситуации с наводнением в Оренбуржье
Губернатор Оренбуржья: Путину ежедневно докладывают о ситуации с наводнением