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Более 17 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье запросили выплаты - РИА Новости, 10.04.2024
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11:37 10.04.2024 (обновлено: 11:39 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/orenburzhe-1939039787.html
Более 17 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье запросили выплаты
Более 17 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье запросили выплаты - РИА Новости, 10.04.2024
Более 17 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье запросили выплаты
Выплаты пострадавшим от паводка зачислены 1,4 тысячам жителям Оренбуржья, всего поступило более 17 тысяч заявлений, сообщило правительство Оренбургской области... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:37
2024-04-10T11:39
оренбургская область
происшествия
прорыв дамбы в орске
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УФА, 10 апр – РИА Новости. Выплаты пострадавшим от паводка зачислены 1,4 тысячам жителям Оренбуржья, всего поступило более 17 тысяч заявлений, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."Сегодня от жителей поступило 17 820 заявлений через портал госуслуг: 12 564 заявления на единовременную материальную помощь и 5 256 – на финансовую помощь при утрате имущества. Решение о назначении выплат по единовременной материальной помощи принято по 1 495 заявлениям, деньги уже зачислены на счета 1400 оренбуржцев", - сообщило правительство региона.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального значения.
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оренбургская область, происшествия, прорыв дамбы в орске
Оренбургская область, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске
Более 17 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье запросили выплаты

Более 17 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье подали заявления выплаты

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМужчина на затопленной улице в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге
Мужчина на затопленной улице в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Мужчина на затопленной улице в микрорайоне Ситцовка в Оренбурге
Читать ria.ru в
УФА, 10 апр – РИА Новости. Выплаты пострадавшим от паводка зачислены 1,4 тысячам жителям Оренбуржья, всего поступило более 17 тысяч заявлений, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
"Сегодня от жителей поступило 17 820 заявлений через портал госуслуг: 12 564 заявления на единовременную материальную помощь и 5 256 – на финансовую помощь при утрате имущества. Решение о назначении выплат по единовременной материальной помощи принято по 1 495 заявлениям, деньги уже зачислены на счета 1400 оренбуржцев", - сообщило правительство региона.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального значения.
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