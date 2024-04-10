https://ria.ru/20240410/orenburzhe-1939039787.html

Более 17 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье запросили выплаты

Более 17 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье запросили выплаты - РИА Новости, 10.04.2024

Более 17 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье запросили выплаты

Выплаты пострадавшим от паводка зачислены 1,4 тысячам жителям Оренбуржья, всего поступило более 17 тысяч заявлений, сообщило правительство Оренбургской области... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:37

2024-04-10T11:37

2024-04-10T11:39

оренбургская область

происшествия

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939036265_0:384:2954:2045_1920x0_80_0_0_e36d8124ed4b3ffa08c2a776e2e57b93.jpg

УФА, 10 апр – РИА Новости. Выплаты пострадавшим от паводка зачислены 1,4 тысячам жителям Оренбуржья, всего поступило более 17 тысяч заявлений, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале."Сегодня от жителей поступило 17 820 заявлений через портал госуслуг: 12 564 заявления на единовременную материальную помощь и 5 256 – на финансовую помощь при утрате имущества. Решение о назначении выплат по единовременной материальной помощи принято по 1 495 заявлениям, деньги уже зачислены на счета 1400 оренбуржцев", - сообщило правительство региона.В Оренбургской области действует режим ЧС федерального значения.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

оренбургская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбургская область, происшествия, прорыв дамбы в орске