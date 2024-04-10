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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до рекордного
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до рекордного - РИА Новости, 10.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до рекордного
Уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T21:44
2024-04-10T21:44
2024-04-10T22:15
оренбург
прорыв дамбы в орске
происшествия
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.Ранее в областном гидрометцентре сообщили, что уровень Урала в среду вырос на 44 сантиметра, до 10,22 метра."В Оренбурге уровень Урала рекордный за всю историю наблюдений и продолжает прибавлять. Оперативные службы несут круглосуточное дежурство", - говорится в сообщении регионального правительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбургская область
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Оренбургская область
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до рекордного
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге побил рекорд за всю историю наблюдений