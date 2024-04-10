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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до рекордного

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до рекордного - РИА Новости, 10.04.2024

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до рекордного

Уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T21:44

2024-04-10T21:44

2024-04-10T22:15

оренбург

прорыв дамбы в орске

происшествия

оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений, сообщило правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.Ранее в областном гидрометцентре сообщили, что уровень Урала в среду вырос на 44 сантиметра, до 10,22 метра."В Оренбурге уровень Урала рекордный за всю историю наблюдений и продолжает прибавлять. Оперативные службы несут круглосуточное дежурство", - говорится в сообщении регионального правительства.

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оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбургская область