https://ria.ru/20240410/orenburg-1939162791.html
МЧС наращивает группировку спасателей в Оренбурге
МЧС наращивает группировку спасателей в Оренбурге - РИА Новости, 10.04.2024
МЧС наращивает группировку спасателей в Оренбурге
МЧС России наращивает группировку спасателей в Оренбурге, в город продолжает прибывать вода, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:46
2024-04-10T17:46
2024-04-10T17:49
россия
оренбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. МЧС России наращивает группировку спасателей в Оренбурге, в город продолжает прибывать вода, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Спасатели продолжают нести круглосуточное дежурство на наиболее опасных участках, оказывая всю необходимую помощь населению. Группировка наращивается", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что сотрудники МЧС спасают не только людей, но и животных. В одном из подтопленных районов города спасены корова и два теленка. "Хозяин животных обратился к спасателям просьбой о помощи, самостоятельно эвакуировать домашний скот он не мог. Для спасения пришлось соорудить специальный помост, животных успешно доставили на сушу", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240410/orsk-1939160553.html
https://ria.ru/20240410/kurgan-1939091613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оренбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия
Россия, Оренбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия
МЧС наращивает группировку спасателей в Оренбурге
МЧС наращивает группировку спасателей в Оренбурге, куда прибывает вода