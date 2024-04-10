https://ria.ru/20240410/orenburg-1939162791.html

МЧС наращивает группировку спасателей в Оренбурге

МЧС наращивает группировку спасателей в Оренбурге - РИА Новости, 10.04.2024

МЧС наращивает группировку спасателей в Оренбурге

МЧС России наращивает группировку спасателей в Оренбурге, в город продолжает прибывать вода, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:46

2024-04-10T17:46

2024-04-10T17:49

россия

оренбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. МЧС России наращивает группировку спасателей в Оренбурге, в город продолжает прибывать вода, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "Спасатели продолжают нести круглосуточное дежурство на наиболее опасных участках, оказывая всю необходимую помощь населению. Группировка наращивается", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что сотрудники МЧС спасают не только людей, но и животных. В одном из подтопленных районов города спасены корова и два теленка. "Хозяин животных обратился к спасателям просьбой о помощи, самостоятельно эвакуировать домашний скот он не мог. Для спасения пришлось соорудить специальный помост, животных успешно доставили на сушу", - резюмировал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240410/orsk-1939160553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, оренбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия